আমেরিকার ভোটেও 'একই নাম'-এর খেলা ! ডেমোক্র্যাটদের রুখতে খড়্গহস্ত ট্রাম্পের তদন্তের নির্দেশ
Dummy Candidate in US Elections: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতে, এর নেপথ্যে ডেমোক্র্যাটদের কারসাজি আছে ৷ তিনি এই নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে ৷
By PTI
Published : October 30, 2026 at 7:42 PM IST
ওয়াশিংটন, 30 অক্টোবর: একই নামের দুই প্রার্থী ৷ ভোটের সময় এমন উদাহরণ প্রায়ই দেখা যায় ৷ অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে পরিচিত কোনও প্রার্থীর নামেরই কোনও একজনকে নির্বাচনী ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হয় ৷ 2014 সালে উত্তর প্রদেশের মথুরায় বিজেপি প্রার্থী তথা অভিনেত্রী হেমা মালিনীর বিপক্ষে প্রার্থী হয়েছিলেন অন্য় এক হেমা মালিনী ৷ 2019 সালে একই ঘটনা ঘটেছিল কেরলমের ওয়েনাড়ে ৷ সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী রাহুল গান্ধির বিপক্ষে লড়েছিলেন ‘রাঘুল গান্ধি’ নামে একজন ৷
ভারতে বহুল ব্য়বহৃত এই নির্বাচনী কৌশল এবার ‘সংক্রামিত’ হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৷ আলাস্কায় একই নামের দুই প্রার্থী লড়াইয়ে নেমে পড়েছেন ৷ আগামী 3 নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ও সেনেটের ভোট রয়েছে ৷ আলাস্কার রিপাবলিকানদের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে বর্তমান সেনেটর ড্যানিয়েল সুলিভানকে ৷ তাঁর উলটো দিকে রয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মেরি পেলটোলা ৷ এছাড়া লড়াইয়ে রয়েছেন একজন নির্দল প্রার্থীও ৷ তাঁর নামও ড্যানিয়েল সুলিভান ৷ তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক ।
আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি মজার হলেও এই নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ কারণ,বুধবার ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ এই নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এই শিক্ষক সুলিভানের প্রার্থী হওয়ার পিছনে পেলটোলার দলের একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা রয়েছে । যদিও ব্যালটে দুই সুলিভানের পরিচয় দেওয়া থাকবে ৷ সেক্ষেত্রে ভোটারদের বিভ্রান্ত হওয়ার কথা নয় ৷
তারপরও এই নিয়ে সরব হয়েছে রিপাবলিকানরা ৷ কারণ, আমেরিকার এই মিড-টার্ম ভোট ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই নির্বাচন কার্যত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতি ও জনপ্রিয়তার উপর গণভোট হিসেবেই গণ্য হচ্ছে । প্রায় সব জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী, 3 নভেম্বরের এর লড়াইয়ে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি দেশজুড়ে পিছিয়ে রয়েছে ৷ এমনকি মার্কিন মূল ভূখণ্ড থেকে বিছিন্ন আলাস্কার মতো শক্ত ঘাঁটিতেও রিপাবলিকানদের অবস্থা একই । সেখানেও রিপাবলিকান প্রার্থী ড্যানিয়েল সুলিভানকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মেরি পেলটোলা ৷
সেই কারণেই এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন রিপাবলিকানরা ৷ এই নিয়ে নিজের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশালে সরব হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তিনি লিখেছেন, “এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভোটার জালিয়াতি... আমাদের নির্বাচনে এই ধরনের আচরণ চলতে দেওয়া যায় না ৷” পেলটোলার নাম ব্যালট থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন ট্রাম্প ৷ এই নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও লেখেন তিনি ৷
তারপরই এই নিয়ে তদন্ত করার জন্য আমেরিকার জাস্টিস বিভাগকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ বৃহস্পতিবার সিএনএন জানিয়েছে, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এই ঘটনার বিষয়ে ফৌজদারি তদন্তের গতি বাড়িয়েছে ৷ তারা গ্র্যান্ড জুরির মাধ্যমে বেশ কয়েকটি সমন জারি করেছে এবং অভিযোগের দিকে নজর দিচ্ছে ।
সিএনএন-এর রাজনৈতিক বিশ্লেষক স্টিফেন কলিনসন লিখেছেন, “ট্রাম্প বছরের পর বছর ডেমোক্র্যাটদের কারচুপি এবং অস্তিত্বহীন নির্বাচনী জালিয়াতি নিয়ে নানা মিথ্যা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচার করে আসছেন । এখন অবশেষে তিনি এমন একটি তথ্য পেয়েছেন, যা ব্যবহার করে নিজের সুবিধামতো একটি বিভ্রান্তিকর বয়ান তৈরি করতে পারবেন ।”
স্টিফেন আরও লিখেছেন, “ড্যান সুলিভান জয়ী হোন বা পরাজিত-প্রেসিডেন্ট নিশ্চিতভাবেই আলাস্কার ঘটনাপ্রবাহকে সামনে নিয়ে আসবেন এবং দাবি করবেন ডেমোক্র্যাটরা সর্বত্রই দুর্নীতিপরায়ণ । বিশেষ করে যদি মঙ্গলবার (3 নভেম্বর) রিপাবলিকান পার্টি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই এমনটা করবেন ।”
মার্কিন আইন অনুযায়ী, নির্বাচন একটি প্রদেশের নিজস্ব বিষয় । ব্যালটে কারা থাকবেন, তা নির্ধারণ করার পূর্ণ এক্তিয়ার সংশ্লিষ্ট প্রদেশের ৷ এক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারের কোনও ভূমিকা নেই । সুতরাং, জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের এই তদন্ত হয়তো আদালতে ধোপে টিকবে না । কলিনসন লিখেছেন, “তবে আইনের বিপরীতে রাজনীতিতে বাস্তবের মতোই ধারণা বা উপলব্ধিও দীর্ঘকাল ধরে সমান গুরুত্বপূর্ণ । আধুনিক যে কোনও প্রেসিডেন্টের তুলনায় ট্রাম্প বিষয়টি অনেক বেশি সহজাতভাবে বোঝেন ।”
সেই কারণেই ট্রাম্প এই নিয়ে মরিয়া হয়ে সরব হয়েছেন ৷ কারণ, তিনি জানেন হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভে পরাজয়ের পাশাপাশি রিপাবলিকানরা যদি 100 সদস্যবিশিষ্ট সেনেটের নিয়ন্ত্রণও হারিয়ে ফেলে, তবে তা তাঁর জন্য বিপর্যয় হবে । সেনেটের নিয়ন্ত্রণ এখন অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে এবং আলাস্কা-সহ কয়েকটি প্রদেশই এর চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করবে ।
নিউইয়র্ক টাইমস-সিয়েনা পরিচালিত একটি জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সুলিভান 45 শতাংশ ভোট পেতে পারেন ৷ আর ডেমোক্র্যাটদের ঝুলিতে যেতে পারে 51 শতাংশ ভোট ৷ সিনেটের নিয়ন্ত্রণ কোন দলের হাতে যাবে, তা যদি শেষ পর্যন্ত আলাস্কার ফলাফলের উপর নির্ভর করে, তবে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে ৷ কারণ, ট্রাম্প বড় ধরনের লড়াই ছাড়া সহজে হার মানবেন না । তাই শেষপর্যন্ত কী হয়, সেটাই এখন দেখার !
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