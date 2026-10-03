ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের সঙ্গে দেখা করে 'আমরা গর্বিত' লিখলেন দুবাইয়ের যুবরাজ

ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের সঙ্গে দেখা করে 'আমরা গর্বিত' লিখলেন দুবাইয়ের যুবরাজ
Dubai Crown Prince Meets Indian Pilot Smit Machchhar: ককপিটে ঘণ্টাখানেকের যুদ্ধে 174 জন যাত্রী ও বিমানকর্মীর প্রাণ বাঁচিয়ে বাস্তবের 'হিরো' স্মিত মচ্ছর ৷
Published : October 3, 2026 at 8:51 PM IST
দুবাই, 3 অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিয়ো কলে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁর জন্য গর্ব প্রকাশ করেছেন ৷ শনিবার ফ্লাইদুবাই বিমানের সাহসী ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিতের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে দেখা করলেন দুবাইয়ের রাজপুত্র মহম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম ৷
ক্যাপ্টেন স্মিতের দুঃসাহসিক লড়াইয়ে প্রাণে বেঁচেছেন ফ্লাইদুবাই FZ1073 বিমানের 174 জন যাত্রী ৷ এখন তিনি আবু ধাবির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
কো-পাইলটের হামলায় আহত ভারতীয় পাইলটের সঙ্গে দেখা করার কথা জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন দুবাইয়ের রাজপুত্র মহম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম ৷ ছবিও শেয়ার করেছেন তিনি ৷ রাজপুত্র লিখেছেন, "ফ্লাইদুবাইয়ের পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের সঙ্গে দেখা করলাম ৷ যিনি তাঁর সর্বোচ্চ সাহস, দায়িত্ব দেখিয়েছেন, আর মানুষের জীবনের কথা ভেবেছেন ৷ আমাদের এবং পুরো রাষ্ট্রের নেতৃত্বের তরফে, আমরা সবাই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করছি ৷ তিনি যে আমাদের দলের একটা অংশ, তাতে আমরা গর্বিত ৷ তিনি আমাদের রাষ্ট্রের একটি কাহিনির অংশ, তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমির শাহি দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটি সমব্যথী রাষ্ট্র, একটি শান্তির রাষ্ট্র এবং একটি জীবনের রাষ্ট্র ৷"
During a visit to Captain Smit Machchhar… the flydubai pilot who embodied the highest degrees of courage, responsibility, and care for human life.— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 3, 2026
From us, and from the leadership of the nation, he has our full appreciation and praise.
We are proud that he is part of our… pic.twitter.com/QgpQxdcK5C
এদিকে ক্যাপ্টেন স্মিত দ্রুত সেরে উঠছেন বলে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমির শাহিতে ভারতীয় দূতাবাস ৷ বিদেশ মন্ত্রকের তরফে সোশাল মিডিয়ায় জানানো হয়েছে, "ভারতের দুঃসাহসিক ক্যাপ্টেন স্মিতের জন্য দুর্দান্ত চিকিৎসা পরিষেবার বন্দোবস্ত হয়েছে ৷ তিনি দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন ৷ আমরা তাঁর পরিবার এবং স্থানীয় প্রশানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছি ৷ তিনি যাতে দ্রুত সেরে ওঠেন, সেদিকে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা রয়েছে ৷ ইউএই সরকার যে যত্ন নিয়েছে, তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই ৷ তাঁর শুভাকাঙ্খীদের সঙ্গে আমরাও তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করছি ৷"
ঘটনাটি গত 30 সেপ্টেম্বরের ৷ সকাল 8.35 মিনিটে সংযুক্ত আরব আমির শাহির রাজধানী দুবাই থেকে ইজরায়েলের তেল আভিভের উদ্দেশে রওনা দেয় ফ্লাইদুবাই FZ1073 বিমান, যেখানে 174 জন যাত্রীর মধ্যে 27 জন শিশু ছিল ৷ ইজরায়েল আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিমানে ভারত ছাড়াও ইজরায়েল ও ইউএই'র নাগরিক ছিল ৷
যাত্রা শুরুর 2 ঘণ্টা পর হঠাৎ বিমানটির যাত্রাপথ বদলে যায় ৷ তখন সকাল 10.52 মিনিট ৷ এক মিনিট 44 সেকেন্ডের মধ্যে ফ্লাইদুবাই-এর বিমান এক ঝটকায় 34 হাজার ফুট থেকে সটান 16 হাজার 600 ফুট নীচে নেমে যায় ৷ ফের 5 হাজার ফুট উপরে ওঠে কিন্তু পরক্ষণেই আবার 14 হাজার 950 ফুটে নেমে যায় ৷ 11.02 মিনিটে বিমান থেকে আন্তর্জাতিক জরুরি নম্বর 7700-তে ফোন যায় ৷ পাইলট 'মে ডে' সংকেত পাঠান ৷ তিনি জানান, বিমানটি হাইজ্যাক করার চেষ্টা চলছে ৷
কিছুক্ষণ পর 11.12 মিনিটে বিমানটি ঘুরে সৌদি আরব ও জর্ডন সীমান্তে ঘুরতে থাকে ৷ দু'টি দেশই বিমানটিকে অবতরণের অনুমতি দেয় না ৷ শেষ পর্যন্ত 12.15 মিনিটে উত্তর-পশ্চিম সৌদিতে অবস্থিত তাবুক বিমানবন্দরের অবতরণ করে ফ্লাইদুবাইয়ের তেল আভিভ-গামী বিমানটি ৷
UPDATE:Indian braveheart Capt. Smit remains under excellent medical care & is recovering well. We are in touch with his family & local authorities, extending support for a speedy recovery.— India in UAE (@IndembAbuDhabi) October 3, 2026
Our thanks to UAE gov. for their care. We join well-wishers in praying for his good health. pic.twitter.com/405dR2tfTY
বিমান নামতেই ক্যাপ্টেন স্মিত ও তাঁকে আক্রমণকারী হামাম আল-হাম্মামি দু'জনেই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ছিলেন ৷ তাঁদের দু'জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ পরে বিমানে থাকা প্রত্যক্ষদর্শী এবং ক্যাপ্টেন স্মিতের কাছ থেকে জানা যায়, ওমানের নাগরিক হামাম আল-হাম্মামি বিমানটি হাইজ্যাক করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন ৷ তাই তিনি ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিতের উপর অতর্কিতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালান ৷ ককপিটে রীতিমতো যুদ্ধ চলে দুই পাইলটের মধ্যে ৷ রক্তাক্ত হয়েও বিমান চালিয়ে যান ক্যাপ্টেন স্মিত ৷ এই অবস্থায় তিনি ককপিটের দরজাটি খুলে দেন যাতে যাত্রীরা এসে হামলাকারীকে ধরতে পারে ৷
প্রাথমিক চিকিৎসার পর স্মিত মচ্ছরকে আবু ধাবিতে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ গত শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে ফোন করে খোঁজখবর নেন ৷ গতকাল তিনি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলেন ৷ ভারতীয় বীর পাইলটের এই দুঃসাহসিক লড়াইয়ের জন্য তাঁকে কুর্নিশ জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷
এই ঘটনা আদতে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলেই সন্দেহ করছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমির শাহি থেকে আরম্ভ করে ইজরায়েলও ৷ ইউএই এই ঘটনার তদন্ত করে জানিয়েছে, কো-পাইলট হামাম আল-হাম্মামি কুড়ুল দিয়ে ক্যাপ্টেন স্মিতের উপর হামলা করেছিলেন ৷ এই আক্রমণকে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে ৷ ওমান নাগরিক হামাম বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, যা রুখে দিয়ে 'হিরো' হয়েছেন ক্যাপ্টেন স্মিত ৷