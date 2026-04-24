তেহরানে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন, সকল ভারতীয়কে ইরান ছাড়ার বার্তা বিদেশমন্ত্রকের

তেহরানে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন, সকল ভারতীয়কে ইরান ছাড়ার বার্তা বিদেশমন্ত্রকের
ইরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে যে, দু'দেশের মধ্যে কিছু বিমান চলাচল ফের শুরু হলেও, সেখানকার পরিস্থিতি এখনও স্থিতিশীল নয় ।
Published : April 24, 2026 at 11:54 AM IST
নয়াদিল্লি, 24 এপ্রিল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ঘটে চলা উত্তেজনার আবহে, ভারত ফের নয়া নির্দেশিকা জারি করল । যেখানে ভারতীয় নাগরিকদের ইরান ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে ৷ পাশাপাশি যারা ইতিমধ্যেই সেখানে রয়েছেন, তাদের যত দ্রুত সম্ভব দেশ ছাড়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ।
বৃহস্পতিবার রাতে জারি করা এই নির্দেশিকায় তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে যে, ভারত ও ইরানের মধ্যে কিছু বিমান চলাচল ফের শুরু হলেও, সেখানকার পরিস্থিতি এখনও স্থিতিশীল নয় । আঞ্চলিক উত্তেজনার কারণে আকাশপথের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ এই বিমান চলাচলকে অনিশ্চিত করে তুলেছে । দূতাবাস জানিয়েছে, "ভারত ও ইরানের মধ্যে কিছু বিমান চলাচল পুনরায় শুরু হওয়ার খবরের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পূর্ববর্তী নির্দেশিকাগুলি অনুযায়ী, ভারতীয় নাগরিকদের দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তাঁরা আকাশপথ বা স্থলপথে কোনওভাবেই ইরানের উদ্দেশে যাত্রা না করেন ।"
⚠️ Advisory as on 23 April 2026.
একই সঙ্গে আরও যোগ করা হয়েছে, "আঞ্চলিক উত্তেজনার কারণে আকাশপথের বিধিনিষেধ এবং কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তাগুলি ইরানগামী ও ইরান থেকে আগত আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে চলেছে ।" সরকার ফের জোর দিয়ে বলেছে, বর্তমানে ইরানে অবস্থানরত সকল ভারতীয় নাগরিকের উচিত দূতাবাসের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে নির্ধারিত স্থল সীমান্ত পথ ব্যবহার করে দেশ ত্যাগ করা ।
এই নির্দেশিকাটি এমন এক সময়ে জারি করা হয়েছে, যখন আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে ৷ এর ফলে এই অঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে । ভারতীয় নাগরিকদের প্রয়োজনে যেকোনও ধরনের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দূতাবাস জরুরি যোগাযোগের ফোন নম্বর এবং ইমেল আইডি-ও প্রকাশ করেছে ।
প্রয়োজনীয় নির্দেশিকার জন্য দূতাবাসের সঙ্গে এই নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করা যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে ৷ +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359। ইমেল: cons.tehran@mea.gov.in। গত সপ্তাহে ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছিল, পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষার্থী-সহ মোট 2,361 জনকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ।
এই বিষয়ে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে, আমরা 2,361 জন ভারতীয় নাগরিককে নিরাপদে ইরান থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেছি । এদের মধ্যে 2,060 জন আর্মেনিয়া হয়ে এবং 301 জন আজারবাইজান হয়ে এসেছেন । এদের মধ্যে 1,041 জন ভারতীয় শিক্ষার্থী রয়েছেন ৷ পাশাপাশি তিনজন বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন ৷ যাদের একজন বাংলাদেশ, একজন শ্রীলঙ্কা এবং একজন গায়ানা থেকে এসেছেন । আমরা তাঁদের তিনজনকেও সহায়তা করেছি । আপনাদের আগেই জানিয়েছিলাম যে, সেই সময়ে ইরানে প্রায় 7,500 ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন ৷"
পশ্চিম এশিয়ায় বর্তমান সংঘাতের সূত্রপাত ঘটেছিল চলতি বছরের 28 ফেব্রুয়ারি ৷ আমেরিকা ও ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে ৷ পরবর্তীতে 2 মার্চ হিজবুল্লা ইজরায়েলের উপর রকেট হামলা চালালে লেবাননও এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে ৷ ফলে সংঘাতের পরিধি আরও বিস্তৃত হয় ।