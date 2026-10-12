শিয়রে নির্বাচন, মার্কিন ভোটাররা ক্ষুব্ধ হলেও চড়া শুল্ক নীতিতে অনড় ট্রাম্প

শিয়রে নির্বাচন, মার্কিন ভোটাররা ক্ষুব্ধ হলেও চড়া শুল্ক নীতিতে অনড় ট্রাম্প
TRUMP STICKS WITH TARIFFS: 'মিড-টার্ম ইলেকশন'র আগে মার্কিন ভোটাররা তাঁর বিরুদ্ধে গেলেও শুল্ক বহাল রাখছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
Published : October 12, 2026 at 11:53 AM IST
নিউইয়র্ক, 12 অক্টোবর: মার্কিন মুলুকে দোড়গোড়ায় নির্বাচন ৷ আগামী 3 নভেম্বর আমেরিকায় 'মিড-টার্ম ইলেকশন' বা অন্তর্বর্তী নির্বাচন ৷ মার্কিন ভোটাররা ট্রাম্পের শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে ৷ কিন্তু এসবের মাঝেও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর এই বিশ্বাসে অটল যে বৃহৎ আর্থিক মন্দার পর থেকে মার্কিন বাণিজ্য অংশীদারদের উপর সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপ করা লাভজনক পদক্ষেপ।
মার্কিন মুলুকের ভোটাররা বাণিজ্য নীতিকে সমর্থন করেন না। তাঁদের মধ্যে 34 শতাংশেরও বেশি মানুষ মনে করেন, সর্বশেষ শুল্ক আরোপের মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সীমা অতিক্রম করেছেন, যেখানে জানুয়ারিতে এই হার ছিল 58 শতাংশ। জিনিসের চড়া দাম, বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের সমালোচনা এবং ভোটারদের অসন্তোষ সত্ত্বেও ট্রাম্প তাঁর এই বিশ্বাসে অটল যে সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপ করা লাভজনক পদক্ষেপ ৷ তাই মার্কিন ভোটারদের মত, হয়তো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সত্যিই বিশ্বাস করেন 'শুল্ক' শব্দটি অভিধানের সবচেয়ে সুন্দর শব্দ।
ট্রাম্পের ক্রমাগত পরিবর্তনশীল শুল্কের বর্তমান অবস্থা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশিরভাগ দেশ থেকে আমদানির উপর কর দুই অঙ্কের নিম্নহারে নির্ধারণ করেছে ৷ যদিও আইনি বাধার পাশাপাশি ট্রাম্পের খেয়ালখুশিমতো তা পরিবর্তন করার অভ্যাসের কারণে এই হার ওঠানামা করেছে। গত বছরের সবচেয়ে বড় মাত্রায় ট্রাম্প কয়েক ডজন দেশের উপর তথাকথিত 'পারস্পরিক' শুল্ক ও অন্যান্য কর আরোপ করেন। তিনি 1977 সালের একটি আইনের কথা উল্লেখ করেন, যা তাঁর মতে অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থায় কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে দিয়েছিল। এরপর চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট সেটি বাতিল করে দেওয়ার পর, ট্রাম্প তাঁর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য বাণিজ্য আইনের দিকে মনোযোগ দেন।
ট্রাম্প এখন প্রধানত 1974 সালের বাণিজ্য আইনের 301 ধারা ব্যবহার করছেন ৷ এই ধারা তাঁকে এমন দেশগুলির উপর শুল্ক আরোপ করার ক্ষমতা দেয়, যাদের সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস তারা অন্যায্য বাণিজ্যে জড়িত ৷ যেমন জোরপূর্বক শ্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে প্রয়োগ না করা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, জাপান, কানাডা এবং মেক্সিকোর মতো যুক্তরাষ্ট্রের বড় বাণিজ্য অংশীদার-সহ 60টি অর্থনীতি থেকে আমদানির উপর এই নতুন শুল্কের পরিমাণ 10 থেকে 12.5 শতাংশ ।
2025 সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয়বারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হতে এখনও সময় রয়েছে। তবে, চলতি বছরের নভেম্বরে আমেরিকায় 'মিড-টার্ম ইলেকশন' বা অন্তর্বর্তী নির্বাচন রয়েছে। আমেরিকায় প্রেসিডেন্টের কার্যকালের মেয়াদ চার বছর। তবে, প্রথম দু'বছরের মাথায় একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়, যাতে রিপাবলিকান্স এবং ডেমোক্র্যাটসদের মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নেন সাধারণ মানুষ। যে পক্ষ বিজয়ী হয়, তাদের হাতেই থাকে আমেরিকার কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ।