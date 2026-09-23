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তেহনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে, ইরানকে ধ্বংসের হুমকি দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দাবি ট্রাম্প

ইরানকে ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান যে, মঙ্গলবার মার্কিন ও ইরানি কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি বৈঠক হয়েছে ৷

Donald Trump
রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ছবি: এপি)
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By AP (Associated Press)

Published : September 23, 2026 at 8:31 AM IST

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নিউ ইয়র্ক, 23 সেপ্টেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, মঙ্গলবার আমেরিকা ও ইরানের কর্মকর্তারা বৈঠক করেছেন ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন যে, প্রায় সাত মাস ধরে চলা যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে শীঘ্রই কোনও সমঝোতা না হলে তিনি ইসলামি প্রজাতন্ত্রটিকে ‘ধ্বংস’ করে দিতে পারেন। এই হুঁশিয়ারির ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন যে, মঙ্গলবার মার্কিন ও ইরানি কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি বৈঠক হয়েছে ৷

ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানান যে, বিশ্বনেতাদের বার্ষিক সম্মেলনের ফাঁকে তাঁর প্রধান দুই দূত— স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার ইরানি শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা বৈঠক করেছেন ৷ তবে আলোচনাটি কীভাবে হয়েছে বা তাতে কী বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি। ট্রাম্প বলেন, “খুব ভালো বৈঠক হয়েছে।” পরে তিনি আরও জানান যে, বৈঠকে অংশ নেওয়া ইরানি সদস্যরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা না হলেও এই বৈঠকও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

উইটকফ ‘এক্স’-এ (X) দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধি দলের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে এই আলোচনা পরিচালিত হয়েছে। তিনি জানান, তিনি আশাবাদী যে এই প্রচেষ্টা 'গঠনমূলক ও আশাব্যঞ্জক প্রমাণিত হবে।'

জুনে মধ্যস্থতার মাধ্যমে অর্জিত স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়ার পর কয়েক মাস ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যোগাযোগ কার্যত থমকে গিয়েছিল ৷ সেই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই এই নতুন উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে বলে দাবি ট্রাম্প প্রশাসনের। পরোক্ষ আলোচনার অংশ হিসেবে জুলাইয়ের শুরুর দিকে দোহায় কাতার ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিরা পৃথকভাবে বৈঠক করেছিলেন। এর আগে মঙ্গলবার মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানান যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে বৈঠকে বসতে আগ্রহী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘাতের পরবর্তী করণীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার ট্রাম্প গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) অন্তর্ভুক্ত দেশ— বাহরিন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং জর্ডানের নেতৃবৃন্দ ও ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সংঘাত শুরুর সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন ৷ তিনি দাবি করেন যে, অন্যান্য শীর্ষনেতারা যখন 'দোদুল্যমান' মনোভাব দেখিয়েছেন, তখন তিনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন যে, এই সংঘাতের ক্ষেত্রে তিনি হয়তো একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানকে হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি খুলে দেওয়ার এবং সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে সমঝোতায় পৌঁছাতে আলোচনায় ফিরে আসার আহ্বান জানান।

ট্রাম্প বললেন, "আমাকে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ইরানের সঙ্গে কি এমন কোনও চুক্তি করা হবে যা তাদের দেশটিকে পুনর্গঠন করে আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার সুযোগ দেবে— হয়তো মধ্যপ্রাচ্য বা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করার সুযোগ দেবে? নাকি আমি এই ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেব এবং তা করব দ্রুতগতিতে যাতে তারা আর কখনওই মানুষ ও রাষ্ট্রকে হত্যা বা ধ্বংস করার সুযোগ না পায় ?"

ট্রাম্প বলেন, "সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থাটি যে দুর্ব্যবহার করছে, তার কারণ তারা শক্তিশালী বা আত্মবিশ্বাসী বলে নয়; বরং তারা দুর্বল ও মরিয়া।" ট্রাম্প যখন ইরানের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করছিলেন, তখন ইরানের প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ সদস্যই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যান।

  1. ইরান নিয়ে নিজেই নিজের তৈরি চোরাবালিতে আটকে পড়েছেন ট্রাম্প
  2. হরমুজের নাম বদলে ‘ট্রাম্প প্রণালী’ করার প্রস্তাব মার্কিন প্রেসিডেন্টের

TAGGED:

DONALD TRUMP
ইরানকে ধ্বংসের হুমকি
ডোনাল্ড ট্রাম্প
TRUMP WARNS TO ANNIHILATE IRAN
DONALD TRUMP ON IRAN

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