ইরান সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস, দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হতে পারে; জানালেন ট্রাম্পের

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইরান যুদ্ধ থেকে যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে যেতে পারে ৷ ফের সংঘাত বন্ধের ইঙ্গিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের ৷ তবে কি অবশেষে বন্ধ হচ্ছে যুদ্ধ ?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ফাইল ছবি - AP)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 1, 2026 at 11:39 AM IST

ওয়াশিংটন, 1 এপ্রিল: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের ইচ্ছায় ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন ৷ সেই সময় তিনি বৈশ্বিক মিত্রদের সঙ্গে কোনও পরামর্শই করেননি ৷ কিন্তু এখন সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টি বিবেচনা করার মুহূর্তে তিনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে—এই যুদ্ধের ফলে যে অনিচ্ছাকৃত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা সামাল দিতে তিনি এখন বিশ্বের সহায়তা প্রত্যাশা করছেন ।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ইউরোপের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সমর্থন না পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে ট্রাম্প ক্রমশই বেশি বিরক্ত হয়েছেন । তিনি এই সত্যটিকেও একরকম উপেক্ষা করছেন যে—তার নিজের সিদ্ধান্তের কারণেই গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' দিয়ে বিশ্ব বাজারে তেলের সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে; আর ইরান সেই সরবরাহকে অনেকটাই রুদ্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছে—যদিও ট্রাম্প ক্রমাগত দাবি করে চলেছেন যে, ইরান নাকি ইতিমধ্যেই 'সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস' হয়ে গিয়েছে ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেছেন, মার্কিন বাহিনী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে । তিনি জোর দিয়ে জানান, তেহরানের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিষ্ক্রিয় করার মূল লক্ষ্য ওয়াশিংটন ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে ।

মার্কিন অভিযান শেষ করার সময়সীমা সম্পর্কে জানতে চাইলে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "আমার মনে হয় দুই বা তিন সপ্তাহ লাগবে । এই অভিযান প্রায় শেষের দিকে । যুক্তরাষ্ট্র ধারাবাহিক হামলার মাধ্যমে ইরানের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে । আমাদের একটাই লক্ষ্য ছিল, তাদের কোনও পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না, এবং সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে । তাদের কোনও পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না ।"

প্রেসিডেন্ট আরও ইঙ্গিত দেন যে ইরানের পরিস্থিতি মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে । তাঁর কথায়, "শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ৷ যুক্তরাষ্ট্র এখন অনেক বেশি যুক্তিবাদী মানুষের সঙ্গে কাজ করছে । ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন যে চলমান সামরিক অভিযানের লক্ষ্য হল ইরানের সক্ষমতাকে দীর্ঘমেয়াদে ব্যাহত করা নিশ্চিত করা ।"

মঙ্গলবার দিনের শুরুতেই প্রেসিডেন্ট সোশাল মিডিয়া আমেরিকার দুই ঘনিষ্ঠ মিত্র—ফ্রান্স ও ব্রিটেন—এর ওপর ক্ষোভ উগরে দেন; একই সঙ্গে তিনি বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "তোমরা গিয়ে তোমাদের নিজেদের তেল নিজেরাই সংগ্রহ করো ! এবং নিজেদের স্বার্থে কীভাবে লড়াই করতে হয়, তা শিখতে শুরু করো । হরমুজ প্রণালীর কারণে যেসব দেশ জেট জ্বালানি পাচ্ছে না—যেমন যুক্তরাজ্য, যারা ইরানের ওপর সামরিক আঘাত হানার (decapitation) এই অভিযানে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল—তাদের প্রতি আমার একটি পরামর্শ রইল: প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তেল কেনো, আমাদের কাছে প্রচুর মজুত আছে; এবং দ্বিতীয়ত, এতদিন ধরে জমিয়ে রাখা সাহসটুকু এবার সঞ্চয় করো, হরমুজ প্রণালীতে যাও এবং স্রেফ 'ছিনিয়ে নাও' (TAKE IT)।"

এর কয়েক মিনিট পরেই তিনি ফ্রান্সের সমালোচনা শুরু করেন এবং অভিযোগ করেন যে, দেশটি অত্যন্ত অসহযোগিতামূলক আচরণ করেছে; কারণ তারা ইজরায়েলের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া এবং সামরিক সরঞ্জাম বোঝাই বিমানগুলোকে তাদের আকাশসীমা দিয়ে উড়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি ।

