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চুক্তি করে আমেরিকার হামলা থেকে বাঁচার শেষ সুযোগ, ইরানকে বার্তা ট্রাম্পের

ট্রাম্পের আশা, হরমুজ প্রণালী আবারও খুলে দেওয়ার পাশাপাশি ইরানের পারমাণবিক শক্তিধর হওয়ার স্বপ্ন পরিত্যাগ নিয়েই কথা হবে বৈঠকে ৷

DONALD TRUMP
ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে সোমবার, 3 অগস্ট 2026 তারিখে সামরিক পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বক্তব্য রাখছেন (AP)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 4, 2026 at 12:38 PM IST

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ওয়াশিংটন, 4 অগস্ট: ইরান-সংঘাতের পাঁচ মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেও এমন পদক্ষেপ নিয়েছেন ৷ তবে এবার তিনি জোর দিয়ে জানাচ্ছেন, পরিস্থিতি ভিন্ন । সোমবার তিনি জানান, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে নতুন করে আলোচনা শুরু হওয়াটা ইরানের জন্য চুক্তি করা এবং আমেরিকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার শেষ সুযোগ ৷

ওভাল অফিসে ট্রাম্প জানান, তিনি আশা করছেন আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হবে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আমেরিকার উদ্বেগ-সংক্রান্ত বিষয়ে সমাধানের পথ তৈরি করা । তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আলোচনা কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা অবিলম্বে জানা যাবে । আলোচনার প্রথম ধাপ, হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া । দ্বিতীয় ধাপ, ইরানের পারমাণবিক-পথ পরিত্যাগ। আর এতে কিছুটা সময় লাগবে ।"

মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরানের বিমান ও নৌবাহিনীকে বিধ্বস্ত করেছে ৷ বিষয়টি নিয়ে ট্রাম্প উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও, ইরান ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে । তারা বাজি ধরছে, ট্রাম্পের 'টিকে থাকার' সময়সীমা ফুরিয়ে আসছে ৷ কারণ, তাঁর হাতে এখন গোলাবারুদের মজুত কমে এসেছে ৷ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে আমেরিকার ভোটারদের কাছে জনপ্রিয় নয় এমন একটি যুদ্ধ পরিচালনা করা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে ।

ট্রাম্প জানান, উপসাগরীয় অঞ্চলের মিত্র দেশ কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির অনুরোধে তিনি ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে বড় ধরনের হামলার নির্দেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।

এই বিষয়ে তিনি বলেন, "রবিবার মার্কিন বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল । কিন্তু সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সালমান-সহ উপসাগরীয় অঞ্চলের কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধানের মতামত এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইরানি আধিকারিকদের অনুরোধ শোনার পর আমি সেই পরিকল্পনা বাতিল করে কূটনীতিকে আরও কিছুটা সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" তবে ট্রাম্প আবারও জোর দিয়ে বলেছেন যে ইরানের বিষয়ে তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে । তিনি বলেন, "একটি ভালো চুক্তিতে সই করার জন্য এটিই ইরানের শেষ সুযোগ ।"

এর আগে সোমবার সোশাল মিডিয়ায় ট্রাম্প ইরানকে 'অবিশ্বাস্য রকমের ঠগ' বলে সমালোচনা করেন । কারণ ইরান দাবি করেছিল, সোমবার ওমানের সঙ্গে তাদের বৈঠকটি কেবল হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদ চলাচলের জন্য একটি অস্থায়ী পথ তৈরির বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল । এই বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে ট্রাম্প বলেন, "তারা বৈঠক বসার জন্য অনুরোধ করে ৷ কেউ কেউ হয়তো বলবে ওটা অনুরোধ নয় 'মিনতি'৷ তারপর আলোচনা শুরু হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও বৈঠকের সময়সূচিও ঠিক করা হয়; অথচ তারা প্রকাশ্যে ও গর্বের সঙ্গে বলে বেড়ায় যে কোনও আলোচনা হচ্ছে না, কোনও বিষয়েই কথা হচ্ছে না এবং তারা কেবল ওমানের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছে ৷"

ট্রাম্প বলেন, "ইরান স্বীকার করুক বা না করুক, আমরা আসলে আলোচনা করছি ৷" মূলত ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখার বিষয়েই এই আলোচনা হচ্ছে । 28 ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকে ট্রাম্প বেশ কয়েকবার ইরানের উপর হামলার মাত্রা বাড়ানোর হুমকি দিয়েছেন, আবার পরক্ষণেই সেই অবস্থান থেকে সরেও এসেছেন ।

তেহরানের বিরুদ্ধে বারবার কঠোর হুমকি দিয়েও শেষ পর্যন্ত পিছু হটার বিষয়টি আমেরিকানরা কীভাবে দেখছে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, "ইরানি জনগণের জীবনের কথা বিবেচনা করেই আমি ধৈর্য দেখাচ্ছি । চূড়ান্ত আঘাত হানার আগে আমি তাঁদের শেষ সুযোগটুকু দিতে চাই ৷ আশা করি, তাঁদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে ।"

সমালোচকরা ট্রাম্পের এই 'রিসেট বাটন' বা সবকিছু নতুন করে শুরুর প্রচেষ্টাকে একটি নির্দিষ্ট আচরণের ধরন হিসেবেই দেখছেন । ট্রাম্প হয়ত শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন যে, ইরানের সঙ্গে সংঘাতের মাত্রা ব্যাপকভাবে বাড়ানোই প্রয়োজন ।

তবে সমালোচকদের মতে, তাঁর এই দ্বিধা প্রশাসনের ভিতরের এক ধরনের অলিখিত বোঝাপড়াকেও প্রতিফলিত করতে পারে ৷ মনে করা হচ্ছে, কেবল আমেরিকার সামরিক শক্তিই ইরানকে পিছু হটতে বাধ্য করার জন্য যথেষ্ট নয় । এর মাধ্যমে হয়তো এমন এক যুদ্ধের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে যা এখন কয়েক মাস ধরে চলছে ৷ অথচ শুরুতে ট্রাম্প একে মাত্র কয়েক সপ্তাহের একটি অভিযান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন ।

সিবিএস নিউজের 'ফেস দ্য নেশন' অনুষ্ঠানে অ্যারিজোনার ডেমোক্র্যাট সিনেটর এবং সিনেট আর্মড সার্ভিসেস কমিটির সদস্য মার্ক কেলি বলেন, "আমার মনে হয়, আমরা এখানে এমন একজন প্রেসিডেন্টকে দেখছি যার কর্মপদ্ধতি বেশ খামখেয়ালি । এই মুহূর্তে তিনি পরিস্থিতিকে ফেব্রুয়ারি মাসের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন । আর আমার ধারণা, যদি তিনি পারতেন বা যদি তাঁর হাতে এমন কোনও বড় 'রিসেট বাটন' থাকত তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই সেই পথটিই বেছে নিতেন ।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেছেন, নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন এই সংঘাতের বিষয়ে তাঁর কৌশল বা পদক্ষেপকে প্রভাবিত করছে না—যদিও এই সংঘাত বিশ্ব অর্থনীতিতে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে । তবে তাঁর দলের রিপাবলিকানদের চিন্তাভাবনায় বিষয়টি অবশ্যই রয়েছে ।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এনওআরসি (NORC) সেন্টার ফর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স রিসার্চ'-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মনে করেন যে ইরানের সঙ্গে এই সংঘাত বা লড়াইয়ে কোনও কাজের কাজ হয়নি । এই মত পোষণকারীদের মধ্যে ডেমোক্র্যাট ও স্বতন্ত্র ভোটারদের বিশাল অংশের পাশাপাশি প্রায় 37 শতাংশ রিপাবলিকানও রয়েছেন । ক্যাপিটল হিলে ট্রাম্পের অন্যতম সোচ্চার মিত্র রবিবার পরামর্শ দিয়েছেন যে, ইরানের বিষয়ে প্রশাসনের কৌশল বা দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন বা সংযম আনা প্রয়োজন ।

লুইজিয়ানার সিনেটর জন কেনেডি এনবিসি-র 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে বলেন, "ওয়াশিংটনের বিতর্কে একটি বিষয় চাপা পড়ে যাচ্ছে ৷ আর তা হল যুদ্ধের শুরু থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরানের উপর যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তার ভয়াবহতা ।" রিপাবলিকান সাংসদ স্বীকার করেছেন সংঘাত আরও বাড়লে জ্বালানির দাম—যা এমনিতেই চড়া—তা আরও বেড়ে যেতে পারেব ৷ মার্কিন জনগণের উপর উচ্চ মূল্যস্ফীতির বোঝাও চাপতে পারে । কেনেডির যুক্তি, সংঘাত বাড়ানোর পরিবর্তে নিষেধাজ্ঞা কঠোর করা এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে লক্ষ্যবস্তু করাই হয়তো বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ভালো পদক্ষেপ হতে পারে ।

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ইরানের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে ট্রাম্প
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