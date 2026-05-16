খতম আইএসআইএসের সেকেন্ড ইন কমান্ড, ঘোষণা ট্রাম্পের
ট্রাম্প জানান, জঙ্গি সংগঠন আইএসআইএসের এই মাথা আফ্রিকায় আত্মগোপন করেছিল ৷ সেখানে গিয়ে তাকে নিকেশ করেছে মার্কিন সামরিক বাহিনী ৷ সঙ্গে ছিল নাইজেরিয়ার বাহিনীও ৷
By ANI
Published : May 16, 2026 at 12:04 PM IST
ওয়াশিংটন, 16 মে: জঙ্গি দমনে বড়সড় সাফল্য মিলেছে বলে দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ট্রুথ সোশালে তিনি জানান, আমেরিকা ও নাইজেরিয়ার বাহিনী একযোগে অপারেশন চালিয়ে আইএসআইএসের সেকেন্ড ইন কমান্ড আবু বিলাল আল মিনুকিকে নিকেশ করেছে ৷ আফ্রিকার কোনও একটি অংশে এই অপারেশ হয়েছে বলে তিনি জানান ৷ তবে ঠিক কোথায় অভিযান চালানো হয়েছে তা তিনি জানাননি ৷
তিনি লেখেন, "আজ রাতে আমার নির্দেশে আমেরিকার সামরিক বাহিনী এবং নাইজেরিয়র সাহসী বাহিনী এক বিশেষ ও জটিল অভিযান চালিয়ে আইএসআইএসের সেকেন্ড ইন কমান্ড আবু বিলাল আল মিনুকিকে নিকেশ করেছে ৷ সে যেখানে লুকিয়ে ছিল সেখানে আচামকা হামালা চালিয়েছি আমরা ৷ আত্মগোপন করার সময় সে ভেবছিল তার কাছে পৌঁছনো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ তবে আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে তার কোনও ধারনা ছিল না ৷"
পোস্টের অন্য একটি অংশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, "আবু বিলাল আল মিনুকি আর আফ্রিকার লোকেদর ভয় দেখাতে পারবে না ৷ আমেরিকার নাগরিকদের নিশানা করতে পারবে না ৷ তাকে খতম করার অর্থ বিশ্বজুড়ে আইএসআইএসকে বড়সড় ধাক্কা দেওয়া ৷ এখন থেকে বিশ্বের কোথাও নাশকতামূলক আচরণ করার আগে তাদের দুবার ভাবতে হবে ৷ নাইজেরিয়ার সরকারকে ধন্যবাদ ৷ তারা এই বিশেষ কাজে আমেরিকাকে সাহায্য করেছে ৷ আমেরিকা যুগ যুগ জিও ৷"