ইরান যুদ্ধ কার্যত শেষ, নির্বাচনে পরাজয়ের পর অবস্থান বদল ট্রাম্পের

ইরান যুদ্ধ কার্যত শেষ, নির্বাচনে পরাজয়ের পর অবস্থান বদল ট্রাম্পের
Donald Trump on Iran war: ট্রাম্প জানান, আমেরিকা এখনই আর সামরিক সংঘাত চায় না । অনেকেই মনে করছেন নির্বাচনে পরাজয়ের জেরে অবস্থান বদলেছেন ট্রাম্প ।
Published : November 10, 2026 at 8:50 AM IST
ওয়াশিংটন, 10 নভেম্বর : মধ্যবর্তী নির্বাচনে বড় পরাজয়ের পর নিজের প্রশাসনে একাধিক চোখে পড়ার মতো বদল এনেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার ইরান যুদ্ধ নিয়েও এতদিন ধরে চলতে থাকা অবস্থান পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন তিনি ।
স্থানীয় সময় সোমবার সকালে হোয়াইট হাউসে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জসিম আল থানির সঙ্গে বৈঠক করার পর সাংবাদিকদের ট্রাম্প জানালেন, ইরান যুদ্ধ কার্যত শেষ। আপাতত অন্তিম পর্বের সমঝোতা চলছে ।
ট্রাম্প জানান, আমেরিকার একমাত্র লক্ষ্য ইরানের পারমাণবিক স্বপ্ন চিরতরে শেষ করে দেওয়া । সেই সূত্রেই আলোচনা চলছে । এখন যা পরিস্থিতি তাতে নতুন করে সামরিক সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার তেমন কোনও আশঙ্কা নেই । মানে সামরিক বাহিনীকে অভিযানে নামতে হবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে মনে করছেন না ট্রাম্প । তবে যদি এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয় তাহলে আমেরিকার বাহিনী আগের মতোই কড়া জবাব যে দেবে তা আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রথম নাগরিক। আর তাই ইরান থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনী এখনই প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে না ।
এদিন কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠককে ইতিবাচক বলে আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট । সাংবাদিক সম্মেলনের পরে সোশাল মিডিয়ায় করা একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে খুবই সদর্থক আলোচনা হয়েছে। ইরান যুদ্ধের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে তা নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি । আমি কাতারের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি, আমেরিকা আপাতত স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায় । পরিস্থিতিকে অনুকূল রেখে আলোচনা চালিয়ে যেতে চায় । আলোচনার বন্ধ করে নতুন করে সামরিক অভিযানে জড়িত হওয়ার কোনও প্রয়োজন আমি অনুভব করছি না। তবে তার মানে এই নয় যে ইরান থেকে মার্কিন বাহিনীকে প্রত্যাহার করানো হবে । তারা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে ।"
কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর ইরান সংক্রান্ত ঘোষণার আলাদা ও বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে করা হচ্ছে । চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু হওয়া এই সামরিক সংঘাত থামাতে দুটি দেশ প্রকাশ্যে মধ্যস্থতা করেছে । তার মধ্যে একটি পাকিস্তান অন্যটি কাতার। আর সেই কাতারের প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে বৈঠক শেষেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দিলেন ইরান যুদ্ধ প্রায় শেষ।
পাকিস্তান যদি সামরিক সংঘাত থামাতে মধ্যস্থতা করতে পারে তাহলে ভারত করে না কেন ? এই প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর অতীতে জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানের মতো প্রকাশ্য দালালি করা ভারতের বিদেশ নীতির অংশ নয় । দিল্লি চায় বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক । যে কোনও সমস্যা সমাধান হোক কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে । কিন্তু তার মানে এই নয় যে দুটি দেশের সামরিক সংঘাতের মধ্যে প্রবেশ করে তা বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে । এই নীতিতে ভারত বিশ্বাস করে না। বেশ কয়েক মাস আগে এমনটাই বলেছিলেন মোদি মন্ত্রিসভার এই সদস্য ।
তবে পরবর্তী সময়ে ভারতের এই অবস্থানে কিছুটা হলেও বদল এসেছে । সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ থামাতে খানিকটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ভারতের তরফে । তবে সেদিনও বিদেশমন্ত্রী দাবি করেন, এই উদ্যোগে নেওয়ার নেপথ্য ছিল লোহিত সাগর ব্যবহার করে যাতায়াত করা ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ।