আমেরিকার প্রায় সব শর্ত মেনে নিয়েছে ইরান, যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে আশাবাদী ট্রাম্প

আমেরিকার প্রায় সব শর্ত মেনে নিয়েছে ইরান, যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে আশাবাদী ট্রাম্প
ট্রাম্প জানান, তেহরান যাতে কোনওভাবে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করেছে আমেরিকা ৷ এটাই এই যুদ্ধের প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য ৷
By ANI
Published : July 3, 2026 at 9:14 AM IST
ওয়াশিংটন, 3 জুলাই: মধ্য়প্রাচ্য়ের যুদ্ধ শেষ করতে আমেরিকার প্রায় সব দাবি মেনে নিয়েছে ইরান ৷ যুদ্ধ বন্ধ হওয়া এখন কার্যত সময়ের অপেক্ষা ৷ ওয়াশিংটন সমস্তভাবে নিশ্চিত করেছে যাতে তেহরান কোনওভাবে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে না পারে ৷ প্রথম থেকে এটাই আমেরিকার প্রধান লক্ষ্য ৷ এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আমেরিকা সম্পূর্ণ নিজের শর্তে এবং নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমঝোতা করছে বলেও জানান ট্রাম্প ৷
তাঁর কথায়, "আমরা যুদ্ধ করছি বটে কিন্তু এটা আসলে কোনও যুদ্ধ নয় ৷ এটা হল ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র পাওয়ার আশাকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার প্রয়াস ৷ তেহরান কোনও অবস্থায় পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হতে পারে না ৷" অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, " আমি ইরানের সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছি ৷ ওদের নৌ-বাহিনী নেই, বায়ুসেনা নেই ৷ নেই একটা রাডারও ৷ ওদের নেতাদের সবার প্রাণ গিয়েছে ৷ কয়েকটি মিসাইল ছাড়া ওদের কাছে প্রায় কিছু নেই ৷ যেটুকু যা আছে তা আমেরিকা যেদিন চাইবে শেষ করে দিতে পারে ৷ "
কিছুদিন আগে আমেরিকার একটি সংবাদপত্র দাবি করেছিল চার মাস আগে যখন আমেরিকা ও ইরানের মধ্য়ে সমঝোতা শুরু হয় তখন ইরান যে অবস্থায় ছিল এখন তার থেকে ভালো জায়গায় আছে ৷ এই সংবাদের কোনও ভিত্তি নেই বলে দাবি করে ট্রাম্প বুঝিয়ে দেন মার্কিন সামরিক বাহিনী এখনও সুযোগ পেলেই হামলা চালাচ্ছে ৷ তাই ইরানের পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হয়েছে এমন মনে কারার কোনও কারণ নেই ৷
তিনি বলেন, "আবারও বলছি, আমি ইরানের সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছি ৷ সম্প্রতি পরপর তিন রাত ইরানে আমরা হামলা চালিয়েছি ৷ গত সপ্তাহে পরপর দুটি রাত হামলা হয়েছে ৷ তাই বোঝাই যাচ্ছে ঠিক কতটা শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়ে আমরা সমঝোতা করছি ৷ "
এদিন মার্কিন নৌবাহিনীর প্রশংসা করেন ট্রাম্প ৷ তিনি বলেন, "আমাদের নৌ-বাহিনী কী করেছে অনেকেই সেটা জানে না ৷ প্রায় প্রতিরাতে আমরা যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ইরানের দক্ষিণ দিকের অংশে চলে যেতাম ৷ সবচেয়ে দূর্ববর্তী জায়গা বলে সেখানে নিরাপত্তা থাকত না ৷ সেই সুযোগে আমরা হামলা চালিয়েছি ৷ নৌ-বাহিনীকে কুর্নিশ ৷ "