মোদি কথা না-রাখলে আরও বেশি শুল্ক দিতে হবে, ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

মোদি কথা না-রাখলে আরও বেশি শুল্ক দিতে হবে, ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, রাশিয়া থেকে তেল না-কেনার আশ্বাস দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এবার তা নিয়ে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প ৷
By PTI
Published : October 20, 2025 at 1:33 PM IST
ওয়াশিংটন, 20 অক্টোবর: রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ না-করলে ভারতের উপর করের বোঝা আরও বাড়ানো হবে ৷ ভারত-মার্কিন শুল্কযুদ্ধের আবহে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সম্প্রতি ট্রাম্প দাবি করেন, রাশিয়া থেকে ভারত তেল কেনা বন্ধ করে দেবে বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাকি তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন ৷ ট্রাম্পের দাবি, এখন মোদি যদি সেই কথা না-রাখেন, তাহলে আরও বেশি শুল্ক দিতে হবে নয়াদিল্লিকে ৷
এয়ারফোর্স ওয়ানে সফরকালীন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ট্রাম্প ৷ ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ ও দুই দেশের বাণিজ্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প বলেন, "আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেছি ৷ মোদি জানিয়েছেন রাশিয়ার সঙ্গে ভারত আর তেল কিনবে না ৷" তবে ভারত সেই দাবি উড়িয়ে দিচ্ছে কেন ? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, "আমি বিশ্বাস করি না, ভারত এই ধরণের কোনও পদক্ষেপ করবে ৷ তবে নয়াদিল্লি মস্কোর কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ না-করলে আরও বেশি শুল্ক দিতে হবে তাদের ৷"
রাশিয়ার কাছ থেকে তেল এবং যুদ্ধাস্ত্র কেনার শাস্তি হিসাবে ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা ৷ আসলে ট্রাম্পের দাবি, মস্কোর কাছ থেকে তেল কিনে নয়াদিল্লি তাদের আর্থিকভাবে সাহায্য করছে ৷ আর সেই অর্থ ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহার করছে ভ্লাদিমির পুতিন ৷ সেকারণে 'বন্ধু' ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করে ভারত ৷ নয়াদিল্লি স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, দেশবাসীর প্রয়োজনে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেটা ঠিক, সেটাই করা হবে ৷ এদিকে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইতি টানতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প ৷ শুক্রবার এই বিষয়ে আলোচনার জন্য ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প ৷ মধ্যাহ্নভোজনের সময় তিনি জানান, শীঘ্রই রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেবে ভারত ৷ অবশ্য ট্রাম্পের সেই দাবির ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই এর জবাব দেয় নয়াদিল্লি ৷ তবে তার ফল ভালো হবে না-বলে এবার হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প ৷
নয়া শুল্কনীতির আওতায় ভারতীয় পণ্যের উপর প্রথমে 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করে ওয়াশিংটন ৷ পরে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য়ের জন্য শাস্তিস্বরূপ অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দেওয়া হয় ৷ ফলে, দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে বিস্তর টানাপোড়েন শুরু হয় ৷ ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের কারণে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়ে ৷
সম্প্রতি ইউরোপের এক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক জানিয়েছে, ট্রাম্পের শুল্কের হুঁশিয়ারি তোয়াক্কা না-করে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল গ্রাহক ভারত সেপ্টেম্বরে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কিনতে 2.5 বিলিয়ন ইউরো (ভারতীয় মূল্যে যা প্রায় 25600 কোটি টাকার সমান) ব্যয় করেছে ৷ যা তার আগের মাসের তুলনায় 14 শতাংশ কম ৷
সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (CREA)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে চিনের পরে রাশিয়ার জ্বালানি তেলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা ভারত ৷ মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর নির্ভরশীল ভারত, 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ শুরুর সময় থেকে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে । পশ্চিমী নিষেধাজ্ঞা এবং ইউরোপে চাহিদা হ্রাসের ফলে রাশিয়া থেকে তেল কেনায় ব্যাপক ছাড় পায় ভারত ।