20টি দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশে কড়া নিষেধাজ্ঞা

20টি দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশে কড়া নিষেধাজ্ঞা
চলতি বছরের শুরুতে 12টি দেশের উপর মার্কিন প্রবেশে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ৷ এবার প্যালেস্তিনিয় নথিধারীদের ভ্রমণে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে হোয়াইট হাউস ৷
Published : December 17, 2025 at 2:51 PM IST
ওয়াশিংটন, 17 ডিসেম্বর: অতিরিক্ত 20টি দেশের নাগরিকদের জন্য দরজা বন্ধ করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে মার্কিন প্রশাসনের তরফে ৷ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প ৷
চলতি বছরের জুন মাসে মোট 12টি দেশের উপর মার্কিন প্রবেশে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল ৷ পাশাপাশি, 7টি দেশের উপরও জারি করা হয়েছিল বেশকিছু বিধিনিষেধ ৷ এবার 5টি দেশের উপর সম্পূর্ণ এবং 15টি রাষ্ট্রের উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি করল আমেরিকা ৷ নতুন বছরের 1 জানুয়ারি থেকে লাগু হয়ে যাবে নতুন এই নির্দেশিকা ৷ সবমিলিয়ে মোট 39টি দেশের বিরুদ্ধে এমনই কড়া পদক্ষেপ করল আমেরিকা ৷
ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, যাদের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সেই তালিকার অধিকাংশ দেশেই ব্যাপক দুর্নীতি, জাল নাগরিক নথি এবং অপরাধের রেকর্ড রয়েছে ৷ মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় ৷ প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সমস্ত দেশের তথ্য যাচাই করা কঠিন কাজ ৷ বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বেশকিছু দেশের নাগরিকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যান ৷ সংশ্লিষ্ট দেশগুলি পরে তাদের নাগরিকদের ফেরত নিতে অস্বীকার করে ৷ এই সমস্ত কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
তবে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়ও দেওয়া হয়েছে ৷ মার্কিন প্রশাসনের বিবৃতি অনুযায়ী, বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা, ক্রীড়াবিদ, কূটনীতিকদের মতো নির্দিষ্ট ভিসাপ্রাপকদের এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে । এর আগে আফগানিস্তান, মায়ানমার, রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ইকিউটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান এবং ইয়েমেনের উপর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল । এবার সেই তালিকায় যোগ হল বুরকিনা ফাসো, মালি, নাইজের, দক্ষিণ সুদান এবং সিরিয়া ৷
সে সময় আমেরিকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বুরুন্ডি, কিইবা, লাওস, সিয়েরা লিয়োনে, টোগো, তুর্কমেনিস্তান এবং ভেনেজুয়েলা-দেশগুলির উপর বেশকিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল ৷ মঙ্গলবার সেই তালিকায় যোগ হয়েছে অ্যাঙ্গোলা, অ্যান্টিগুয়ে এবং বারবুডা, বেনিন, আইভোরি কোস্ট, ডোমিনিকা, গ্যাবোন, গ্যাম্বিয়া, মালাউই, মাউরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, তানজানিয়া, টোঙ্গা, জাম্বিয়া এবং জিম্বাবোয়ে ৷ আমেরিকায় ভ্রমণ এবং অভিবাসন উভয় ক্ষেত্রে এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷
ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধীরা ৷ তাদের দাবি, জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সম্মিলিতভাবে দেশে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে মার্কিন প্রশাসন । আমেরিকায় আন্তর্জাতিক শরণার্থী প্রকল্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট লাউরি বল কুপার বলেন, "অতিরিক্ত 20টি দেশের উপর এই নিষেধাজ্ঞা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় নয় ৷ বরং, একটি মানুষকে তাঁর রাষ্ট্রের বিচারে দানব হিসাবে চিহ্নিত করার একটি লজ্জাজনক প্রচেষ্টা ৷"
মার্কিন-আফগান যুদ্ধে যাঁরা আমেরিকাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন মঙ্গলবার ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরাও ৷ তাঁদের দাবি, বিশেষ অভিবাসী ভিসার জন্য যোগ্য আফগানিদের জন্যও সংশোধিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি ৷ উল্লেখ্য, আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমেরিকার সমর্থন করেছিলেন, বিশেষ এই ভিসা তাঁদেরকে দেওয়া হয় ৷
মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা চিহ্নিত বেশ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক বা গাজা উপত্যকায় স্বক্রিয় রয়েছে ৷ এমনকী, বেশ কয়েকজন মার্কিন নাগরিকের হত্যা করেছে তারা ৷ সেই কারণে প্যালেস্তাইনের বিরুদ্ধেও প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷