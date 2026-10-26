ইজরায়েলে নির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা বাকি ! নেতানিয়াহুর সমর্থনে ফের গলা ফাটালেন ট্রাম্প

ইজরায়েলে নির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা বাকি ! নেতানিয়াহুর সমর্থনে ফের গলা ফাটালেন ট্রাম্প
Trump backs Netanyahu: ইজরায়েলের জনতার উদ্দেশে ট্রাম্পের বার্তা, নেতানিয়াহুকেই ফিরিয়ে আনুন ক্ষমতায় ৷ ইরানের বিরুদ্ধে তাহলে ট্রাম্প এবং ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী একসঙ্গে লড়াই চালাতে পারবেন ৷
Published : October 26, 2026 at 2:30 PM IST
ওয়াশিংটন, 26 অক্টোবর: জাতীয় নির্বাচনের 24 ঘণ্টাও বাকি নেই ইজরায়েলে ৷ আবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর হয়ে মাঠে নামলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ইজরায়েলের জনতার উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, নেতানিয়াহুকেই ফিরিয়ে আনুন ক্ষমতায় ৷ ইরানের বিরুদ্ধে তাহলে তিনি এবং ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী একসঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবেন ৷
ভারতীয় সময় সোমবার সকালে নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প ফের নেতানিয়াহুর পক্ষে কথা বলেন ৷ গত 18 অক্টোবরও তিনি এই পোস্ট করেছিলেন ৷ সেটিই ফের পাবলিশ করে তিনি ইজরায়েলের জনতার উদ্দেশে বার্তা দেন ৷ তিনি লেখেন, "ইজরায়েলের জনতাকে বলছি, যাঁরা আমার পোস্ট দেখেননি, আমি নেতানিয়াহুর পক্ষে বলা কথাগুলি আর একবার তাঁদের জানাতে চাই ৷ এক সপ্তাহ আগে আপনাদের প্রধানমন্ত্রী বিবি নেতানিয়াহুকে আমি সমর্থন জানিয়েছিলাম ৷"
নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রসায়ন অসম্ভব ভালো জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'উনি একজন ব্যতিক্রমী লড়াকু প্রধানমন্ত্রী ৷ ট্রাম্প লিখেছেন, " সব বন্ধুরা এবং তার পাশাপাশি শত্রুরাও জানেন বিবি এবং আমার সম্পর্কের জন্যই আমরা লড়াইটা জিতে চলেছি ৷"
পোস্টে আবার রয়েছে ট্রাম্পের সতর্কতা, কারণ নেতানিয়াহু হেরে গেলে ইরান যুদ্ধ একাই লড়তে হবে আমেরিকাকে ৷ ট্রাম্পের কথায়, "ইজরায়েলে যদি বিবি ছাড়া অন্য কোনও ভুল নেতা নির্বাচিত হন, আমেরিকাকে একাই যুদ্ধটা লড়তে হবে ৷ যেটা করতে আমি একেবারেই আগ্রহী নই ৷"
ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন-ইজরায়েল যৌথ সামরিক সহযোগিতার কথা মনে করিয়ে ট্রাম্প বলেন, তাঁদের অভিযানের জন্যই তেহরান পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হতে পারেনি এবং তাদের সামরিক বাহিনী এবং অর্থনীতি ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷
ইরানে এখন মুদ্রাস্ফীতির হার 301 শতাংশ এবং তাদের নৌ অবরোধের উদাহরণ দিয়ে ট্রাম্প বলেন, "এসব থেকেই ইরানের দুর্বল অবস্থা বেশ বোঝা যাচ্ছে ৷"
সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, নেতানিয়াহু তাঁর প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জানানোর জন্য ট্রাম্পকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন ৷ তারপরেই ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ফের পোস্ট এল ট্রাম্পের তরফে ৷ যদিও নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টির মুখপাত্র এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন ৷
ওই প্রতিবেদনে দাবি, বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে বোঝা যাচ্ছে নেতানিয়াহুর জোট সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না ৷ তবে নির্বাচনের একেবারে মুখে ট্রাম্পের এই প্রকাশ্য সমর্থন তাঁকে যথেষ্ট সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে যাবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই ৷ তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক হবে ৷ নেতানিয়াহু এর আগে তাঁকে সমর্থনের জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ দিয়েছেন ৷ ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "আমরা মিলিতভাবে লক্ষ্যপূরণ করব ৷"