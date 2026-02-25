শুল্কই বাঁচিয়েছে আমেরিকাকে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমালোচনা করে দাবি ট্রাম্পের

শুল্কই বাঁচিয়েছে আমেরিকাকে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমালোচনা করে দাবি ট্রাম্পের
শুল্ক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিচারপতিদের রায়কে 'দুর্ভাগ্যজনক রায়' বলেও ব্যাখ্যা করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তাঁর দাবি, এটি আমেরিকাকে বাঁচাচ্ছে ৷
Published : February 25, 2026 at 12:17 PM IST
ওয়াশিংটন, 25 ফেব্রুয়ারি: 'স্টেট অফ দ্য ইউনিয়নে' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, আমেরিকা অনেক কিছু জিতেছে ৷ তিনি দেশে কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সূত্রপাতের পাশাপাশি নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন বলেও (ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার সকাল) দাবি করেন ট্রাম্প ৷
এদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এক ঘণ্টা 41 মিনিট ধরে বক্তব্য রাখেন ৷ যা বিল ক্লিনটনের এক ঘণ্টা 20 মিনিটের রেকর্ড ভেঙেছে । এদিন ট্রাম্পের মূল লক্ষ্য ছিল, আমেরিকানদের বোঝানো যে মার্কিন অর্থনীতি অনেকের ধারণার চেয়েও বেশি শক্তিশালী ৷ এরই পাশাপাশি শুল্ক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিচারপতিদের রায়কে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলেও ব্যাখ্যা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
President Donald J. Trump’s 2026 State of the Union Address https://t.co/UqD2fvZOWV— The White House (@WhiteHouse) February 25, 2026
সুপ্রিম কোর্টের বাতিল করা শুল্ক সংরক্ষণের জন্য তাঁর প্রচেষ্টাকেও সমর্থন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট । হাইকোর্টে তাঁর নীতিগুলি বাতিল করার বর্ণনা দেওয়ার সময় তা কেবল ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছিল ৷ যাকে তিনি "একটি দুর্ভাগ্যজনক রায়" বলে অভিহিত করেছেন ৷ একই সঙ্গে জোর দিয়ে জানান, এটি বাতিল হওয়ার আগে সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করছিল । আমদানির উপর কর আরোপের জন্য বিকল্প আইন ব্যবহার করে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷ তিনি আইন প্রণেতাদের বলেছেন, "কংগ্রেসের পদক্ষেপের কোনও প্রয়োজন হবে না ।" ট্রাম্পের যুক্তি, শুল্ক বিদেশি দেশগুলি দ্বারা পরিশোধ করা হয় । যদিও এও প্রমাণিত যে, ব্যয়ভার আমেরিকান ভোক্তা এবং ব্যবসাগুলি বহন করে । শুল্ক সম্পর্কে ট্রাম্পের দাবি, "এটি আমাদের দেশকে বাঁচাচ্ছে ৷"
ট্রাম্প জয়ী হকি দলের খেলোয়ারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বলেন, "আমাদের দেশ আবারও জয়লাভ করছে । আসলে, আমরা এত বেশি জিতছি যে আমরা আসলেই জানি না এর জন্য কী করা উচিত ! মানুষ আমাকে বলছে, প্রেসিডেন্ট, আমরা অনেক বেশি জয়লাভ করছি । আমরা আর এটা সহ্য করতে পারছি না ৷" হকি খেলোয়াড়রা তাদের পদক তুলে ধরে পাল্টা অভিনন্দন জানায় ট্রাম্পকে ।
ট্রাম্প এও ঘোষণা করেছেন, তিনি হকি দলের গোলরক্ষক কনর হেলেবাককে আমেরিকার সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম' দেবেন । এর আগে 2020 সালে একই রকমভাবে রেডিও হোস্ট রাশ লিমবাউকে এই পুরস্কার প্রদান করেছিলেন ট্রাম্প ।
অন্যদিকে, গত মার্চে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ট্রাম্পের ভাষণে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা ৷ ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে হাইকোর্টে নিয়োগ দেওয়ার পরেও, কোনি ব্যারেটকে তার শুল্কের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে থাকার জন্য সমালোচনা করার পর বিচারপতিদের অভিনন্দনও জানান । ডেমোক্র্যাটরাও অভ্যন্তরীণ ব্যবসার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতির পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ যদিও মিশিগানের ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি রাশিদা তালাইব চিৎকার করে বলেছিলেন, "আপনি সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রেসিডেন্ট !"