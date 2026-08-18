ভারতের ভোটার পরিচয়পত্রের প্রশংসা করে আমেরিকায় 'কড়া আইন' আনতে চান ট্রাম্প, উঠল জ্ঞানেশ কুমারের প্রসঙ্গও

ভারতের ভোটার পরিচয়পত্রের প্রশংসা করে আমেরিকায় 'কড়া আইন' আনতে চান ট্রাম্প, উঠল জ্ঞানেশ কুমারের প্রসঙ্গও
ট্রাম্পের দাবি, মার্কিন প্রশাসন সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়াই কীভাবে ভোট করায়, তা জানতে চেয়েছিলেন ভারতের নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।
By PTI
Published : August 18, 2026 at 10:22 AM IST
ওয়াশিংটন, 18 অগস্ট: ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং ভোটাধিকার প্রয়োগে ছবি-সহ পরিচয়পত্রের ব্যবহারকে আমেরিকার জন্য অনুসরণযোগ্য এক দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ‘সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট’ (SAVE America Act) নামে ভোটার নিবন্ধনের একটি কঠোর আইন পাস করাতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট । এজন্য মার্কিন কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার উল্লেখ করেন ট্রাম্প ৷
‘সেফগার্ড আমেরিকান ভোটার এলিজিবিলিটি অ্যাক্ট’ (সংক্ষেপে সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট) পাস করাতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ প্রস্তাবিত এই বিলটি গত ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে পাস হলেও উচ্চকক্ষ এখনও পাস হয়নি।
ট্রাম্পের দাবি, ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার আমাদের প্রশাসনের কাছে জানতে চেয়েছেন, ছবি-সহ বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া কীভাবে আমেরিকায় নির্বাচন করা হয় ?
Earlier this month, India’s Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, asked our Administration — How can you have Elections in the U.S. without a valid Photo ID? India’s last Election had 646,000,000 Voters! Less than 1% voted by mail, and every single Voter had to have a VALID… pic.twitter.com/dWtL287nkk— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 17, 2026
যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় নির্বাচনী আইনের পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রশংসা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সকালে 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প জানান, ভারতের সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে 64 কোটি 60 লাখেরও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছিলেন ৷ অথচ ডাকযোগে ভোট (পোস্টাল ব্যালট) দিয়েছেন এক শতাংশেরও কম ভোটার ৷
ট্রাম্প বলেন, "ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই মাসের শুরুর দিকে তাঁর প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং জানতে চেয়েছিলেন, কীভাবে বৈধ ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।"
'সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট' (SAVE America Act)-এর সমর্থনে জনমত গঠনের লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই মন্তব্য করেন। এই আইনের আওতায় ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের জন্য আমেরিকানদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দেখানো বাধ্যতামূলক করা হবে, দেশজুড়ে ভোটার শনাক্তকরণ ব্যবস্থা চালু করা হবে এবং ডাকযোগে ভোট দেওয়ার সুযোগ ব্যাপকভাবে সীমিত করা হবে।
ট্রাম্প লেখেন, "এই মাসের শুরুর দিকে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার আমাদের প্রশাসনকে প্রশ্ন করেছিলেন—বৈধ ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র ছাড়া আপনারা কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন আয়োজন করেন ?" তিনি আরও লেখেন, "ভারতের সর্বশেষ নির্বাচনে ৬৪ কোটি ৬০ লাখ ভোটার অংশ নিয়েছিলেন! এক শতাংশেরও কম ভোটার ডাকযোগে ভোট দিয়েছিলেন এবং প্রতিটি ভোটারের কাছেই একটি বৈধ ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র থাকা বাধ্যতামূলক ছিল।" তিনি জোর দিয়ে বলেন, "আমাদের এখনই 'সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট' পাস করতে হবে।"
ট্রাম্প 'সেফগার্ড আমেরিকান ভোটার এলিজিবিলিটি' বা 'সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট' পাসের জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে আসছেন; তাঁর দাবি, এই পদক্ষেপ নির্বাচনী জালিয়াতি রোধে সহায়তা করবে। তবে এই বিষয়টি নিয়ে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং কোনও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ছাড়াই এই মাসের শুরুর দিকে মার্কিন সিনেট পাঁচ সপ্তাহের জন্য মুলতবি হয়ে যায়।
আমেরিকার আইন অনুযায়ী, নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ভোটারদের মার্কিন নাগরিক হওয়া বাধ্যতামূলক। তবে ভোটদানের জন্য নাগরিকত্বের বাধ্যতামূলক প্রমাণপত্র দেখানোর প্রয়োজন হয় না। প্রস্তাবিত ‘সেভ আমেরিকা আইন’ অনুযায়ী, ভোটার হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করার সময় আমেরিকানদের নিজেদের মার্কিন নাগরিক হওয়ার প্রমাণ দিতে হবে। এ ছাড়াও, ভোট দেওয়ার আগে একটি বৈধ সচিত্র পরিচয়পত্র দেখানোও বাধ্যতামূলক করা হবে।
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক পরিসরে বারবার সমালোচনার মুখে পড়েছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তাঁর নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । এ বার ট্রাম্পের মন্তব্যের জেরে আন্তর্জাতিক পরিসরেও আলোচনায় উঠে এলেন তিনি ।