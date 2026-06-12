ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ ! সপ্তাহান্তেই শান্তিচুক্তি, জানালেন ট্রাম্প
কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সিদ্ধান্ত বদল ৷ ইরানের ওপর হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েও তা প্রত্যাহার করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ শান্তিচুক্তির বিষয়ে কী বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ?
By PTI
Published : June 12, 2026 at 12:28 PM IST
ওয়াশিংটন, 12 জুন: খনিজ তেল দখলের হুমকি দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই ইরানের ওপর সামরিক হামলা বাতিল করার ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে ৷ তিনি জানিয়েছেন যে, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ অবসানের একটি চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং সপ্তাহান্তেই ইউরোপে এটি স্বাক্ষরিত হতে পারে ৷
বৃহস্পতিবার বিকেলে ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প জানান, ইউরোপে হতে যাওয়া এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, আলোচনার সর্বশেষ ধাপ নিয়ে তিনি কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির, সৌদি আরব, বাহরিন, কুয়েত ও পাকিস্তানের মতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷
পরবর্তীতে, জর্জিয়ার গভর্নর পদের প্রার্থী ও রাজ্যের লেফটেন্যান্ট গভর্নর বার্ট জোন্সের সমর্থনে আয়োজিত এক টেলিব়্যালিতে বক্তব্য রাখার সময় ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ।
ট্রাম্প বলেন, "আপনারা শুনেছেন কি না, জানি না, তবে আমরা আজই ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছি । তারা কখনওই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না-করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে—যা আমাদের প্রধান দাবি ছিল । মূল উদ্দেশ্য সেটাই ছিল ।"
এর আগে ওভাল অফিসে ট্রাম্প বলেন, শেয়ার বাজার এই চুক্তিকে ইতিবাচকভাবে দেখছে এবং শীঘ্রই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে । তিনি জানান, চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া হবে । মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, "এটি একটি অত্যন্ত জোরালো সমঝোতা স্মারক । এটি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে ।"
তাঁর দাবি, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের যে কোনও প্রচেষ্টা চিরতরে বর্জন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । ট্রাম্প বলেন, "তারা কোনওভাবেই—কোনও রূপ বা প্রক্রিয়ায়—পারমাণবিক অস্ত্র কিনবে না বা তৈরি করবে না । তাদের কোনও পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না ।"
ইরান কীভাবে চুক্তিতে সম্মত হল—এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, "তারা এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছে যা খুব কম মানুষই সহ্য করতে পারত ৷ আর চুক্তিটি করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ আমার চেয়েও অনেক বেশি ।"
বৃহস্পতিবার সকালে ট্রাম্প ইরানকে খুবই কঠোরভাবে আঘাত করার এবং ইরানের তেল রফতানির কেন্দ্রস্থল 'খার্গ দ্বীপ' দখলের হুমকি দিয়েছিলেন ৷ তবে কয়েকঘণ্টা পরই শান্তি আলোচনায় অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে তিনি আকস্মিকভাবে সেই হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করেন । ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যটি এমন একটি অনুষ্ঠানে সামনে এসেছিল, যেখানে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের সংরক্ষিত এলাকায় বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ পুনরায় শুরুর ঘোষণা করেছিলেন ।
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ট্রাম্প বারবার বলে আসছেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একটি চুক্তির খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক চুক্তি আর হয়ে ওঠেনি ।