তিনিই ভেনেজুয়েলার 'ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট', দাবি ট্রাম্পের

তিনিই ভেনেজুয়েলার 'ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট', দাবি ট্রাম্পের
জানুয়ারির শুরুতেই ভেনেজুয়েলার উপর বড়সড় হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী ৷ প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে গ্রেফতার করা হয় ৷
নিউইয়র্ক, 12 জানুয়ারি: ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আক্রমণ এবং সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেফতাররের দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এবার নিজেকে ভেনেজুয়েলার 'ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট' হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করলেন তিনি ৷ রবিবার ট্রুথ সোশালে ছবি পোস্ট করে বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷
সোশাল পোস্টে ট্রাম্পের ছবির সঙ্গে পদের জায়গায় লেখা রয়েছে 'ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট, দায়িত্বপ্রাপ্ত জানুয়ারি 2026' ৷ ছবিতে তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 45তম ও 47তম প্রেসিডেন্ট হিসেবেও উল্লেখ করে হয়েছে তিনি 2025 সালের 20 জানুয়ারি দায়িত্ব নিয়েছেন ৷
ভারতীয় সময় 3 জানুয়ারি দুপুরে (4.30 ইস্টার্ন টাইম) সোশাল মিডিয়ায় ভেনেজুয়েলা এবং দেশের নেতাদের উপর হামলার কথাটি নিশ্চিত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ তিনি জানান, দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে ভেনেজুয়েলা থেকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু তাঁদেরকে কোথায় রাখা হয়েছে, সে বিষয়ে কিছুই জানাননি ট্রাম্প ৷ তবে নিশ্চিত করে জানান, তাঁরা আমেরিকার হেফাজতে রয়েছেন ৷
সম্প্রতি ট্রাম্প জানান, ভেনেজুয়েলার নেতৃত্বের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে কাজ করছে আমেরিকা ৷ তেলের ব্যবসা এবং দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কও উন্নতির পথে বলে জানান তিনি ৷ ভেনেজুয়েলায় মার্কিন অভিযান এবং নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণের পর কারাকাসের নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে ট্রাম্পকে জিজ্ঞেসা করা হলে তিনি বলেন, "ভেনেজুয়েলার বর্তমান পরিস্থিতি সত্যিই ভালো রয়েছে । আমরা দেশটির নেতৃত্বের সঙ্গে খুব ভালোভাবে কাজ করছি ৷ আগামী দিনে পরিস্থিতি কেমন থাকবে, আপাতত সেই দিকেই নজর রয়েছে ৷"
ভেনেজুয়েলার উপর আক্রমণের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "যতক্ষণ না-পর্যন্ত আমরা একটি নিরাপদ, সঠিক ও বিচক্ষণ পরিবর্তন করতে পারছি, ততক্ষণ ভেনেজুয়েলার দায়িত্ব থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ৷ এই মুহূর্তে আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে পারব না ৷ দেশবাসীর কথা মাথায় রেখে আমরা চাই না দেশটির ক্ষমতা যেকোনও ব্য়ক্তি দখল করুক ৷" গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা তেলমন্ত্রী ডেলসি রদ্রিগেজ আনুষ্ঠানিকভাবে ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন ৷
দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই মাদক নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করেন ট্রাম্পের ৷ মাদক কারবারিদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তকমা দেওয়ার এগজিকিউটিভ অর্ডারে স্বাক্ষর করেন তিনি ৷ দক্ষিণ আমেরিকার 'ট্রেন ডে আরাগুয়া' নামের ভেনেজুয়েলার গ্যাংয়ের উপর নজর ছিল আমেরিকার ৷
ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে ভেনেজুয়েলার একাধিক জাহাজের উপর আক্রমণ চালায় মার্কিন সেনাবাহিনী ৷ অভিযোগ ছিল, ওই জাহাজগুলি মাদক বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ৷ গত একমাসে ভেনেজুয়েলার মাটিত আক্রমণ শানানোর হুমকিও দেন ট্রাম্প ৷ গত বৃহস্পতিবার আগে থেকে রেকর্ড করে রাখা একটি ভাষণে প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে বলতে শোনা যায়, আমেরিকা ভেনেজুয়েলায় সরকার বদলের জন্য চাপ দিচ্ছে ৷ এর কারণ দেশের বিশাল তেলের ভাণ্ডার ৷ গত অগস্টে ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে বিপুল সেনা মোতায়েন করে এর শুরু হয়েছিল ৷
মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক-সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ তুলেছে আমেরিকা ৷ গত সপ্তাহে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ভেনেজুয়েলার একটি বন্দরে ড্রোন হামলা চালায় ৷ মনে করা হয়, ওই বন্দরের মাধ্যমে মাদক পাচারকারবারিরা ব্যবসা করেন ৷ এটাই ছিল ভেনেজুয়েলার মাটিতে প্রথম সরাসরি হামলা ৷ এর আগে সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভেনেজুয়েলার নৌকা ও জাহাজে হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল মার্কিন সেনা ৷