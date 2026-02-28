ETV Bharat / international

পেন্টাগনের সঙ্গে বিবাদের জের, অ্যানথ্রপিক এআই ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সমস্ত ফেডারেল বিভাগকে অ্যানথ্রপিক এআই ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এআই সুরক্ষা মান নিয়ে পেন্টাগনের সঙ্গে সংঘর্ষের পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

Donald Trump BANS Anthropic AI
অ্যানথ্রপিক এআই ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ ট্রাম্পের (ছবি: এপি)
ওয়াশিংটন, 28 ফেব্রুয়ারি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সুরক্ষা নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন এবং অ্যানথ্রপিকের মধ্যে সংঘর্ষ প্রকাশ্যে ! এই প্রকাশ্য সংঘর্ষের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসন শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত সংস্থাকে অ্যানথ্রপিকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে ৷ পাশাপাশি, এই সংস্থার উপর অন্যান্য বড় ধরনের জরিমানা আরোপ করেছে।

শুক্রবারের মধ্যে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে তাদের এআই প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ার জন্য অ্যানথ্রপিক-এর তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এবং অন্যান্য শীর্ষকর্তারা। তাঁরা অ্যানথ্রপিক-এর বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন করার অভিযোগ এনেছেন।

ট্রুথ সোশ্যালে শেয়ার করা একটি পোস্টে ট্রাম্প বলেন, "আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি ফেডারেল সংস্থাকে অ্যানথ্রপিকের প্রযুক্তি ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছি। আমাদের এর প্রয়োজন নেই ৷ আমরা এটি চাই না এবং আমরা আর কখনও তাদের সঙ্গে ব্যবসা করব না ৷"

অ্যানথ্রপিকের ক্লাউড চ্যাটবটের সীমাহীন ব্যবহারের জন্য পেন্টাগনের দাবি নিয়ে এই বিতর্ক বা বিবাদ শুরু হয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন এবং অ্যানথ্রপিকের মধ্যে ৷ কারণ, এই কোম্পানি গণ নজরদারি এবং স্বায়ত্তশাসিত টুলের প্রয়োগের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধতার জন্য চাপ দিচ্ছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন সরকারি সংস্থাগুলিকে অ্যানথ্রপিক এআই ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার পরই পেন্টাগন অ্যানথ্রপিক পিবিসিকে সরবরাহ-শৃঙ্খলের জন্য ঝুঁকি হিসেবে ঘোষণা করেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ পেন্টাগনকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তাদের ঠিকাদার এবং তাদের অংশীদারদের অ্যানথ্রপিকের সঙ্গে যে কোনও বাণিজ্যিক কার্যকলাপে জড়িত হতে না দেয়। এক্স-এর একটি পোস্টে, হেগসেথ অ্যানথ্রপিককে তার এআই পরিষেবা অন্য কোনও প্রদানকারীর কাছে স্থানান্তর করার জন্য ছয় মাস সময় দিয়েছেন।

ট্রাম্পের নির্দেশ এবং পেন্টাগনের পদক্ষেপের পর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংস্থা অ্যানথ্রপিক জানিয়েছে যে, তারা পেন্টাগনের সরবরাহ-শৃঙ্খল ঝুঁকি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করবে। ট্রাম্প প্রশাসন এবং অ্যানথ্রপিকের মধ্যে এই বিবাদ সম্ভবত গ্রোক নামে একটি প্রতিযোগী চ্যাটবটকে উপকৃত করবে, যাকে পেন্টাগন গোপন সামরিক নেটওয়ার্কগুলিতে অ্যাক্সেস দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে এবং এটি আরও দুটি প্রতিযোগী, গুগল এবং ওপেনএআই-এর জন্য একটি সতর্কতা হিসেবে কাজ করতে পারে, যাদের সামরিক বাহিনীতে তাদের এআই টুলগুলি সরবরাহের চুক্তিও রয়েছে।

