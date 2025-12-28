অতি-সঙ্কটে খালেদা, প্রার্থনার আর্জি চিকিৎসকের
বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক ৷ শনিবার মধ্যরাতে জানালেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ৷
By PTI
Published : December 28, 2025 at 1:21 PM IST
ঢাকা, 28 ডিসেম্বর: বিএনপি'র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক ৷ তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এমনটাই জানিয়েছেন ৷ গত বৃহস্পতিবার তাঁর ছেলে তারেক রহমান 17 বছর পর বাংলাদেশে ফিরেছেন ৷ সেদিনই মা'কে দেখতে হাসপাতালে যান তিনি ৷
23 নভেম্বর প্রবল অসুস্থ হয়ে রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন অশীতিপর খালেদা জিয়া ৷ তখন থেকে একমাসেরও বেশি সময় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ দীর্ঘদিন ধরেই তিনি কিডনি, যকৃৎ সংক্রান্ত নানা অসুখে ভুগছিলেন ৷ তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ ধরা পড়ে ৷
গত 11 ডিসেম্বর তাঁর ফুসফুস-সহ বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে কিছুটা আরাম দিতে খালেদাকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয় ৷ শনিবার মধ্যরাতের পর ডাঃ এজেএম জাহিদ বলেন, "এটা বলা যায় না যে, তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়েছে ৷ তিনি অত্যন্ত সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন ৷" বিডিনিউজ24.কম-এর রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি দেশবাসীকে জিয়ার জন্য প্রার্থনা করার আর্জি জানিয়েছেন ৷
জাহিদ বলেন, "আল্লার দয়ায়, তিনি এই অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন ৷ আমরা হয়তো পজিটিভ কিছু শুনতেও পারি ৷" বিএনপি'র সদস্যরা জানিয়েছেন, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান খালেদা-পুত্র তারেক রহমান রাতে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় হাসপাতালে ছিলেন ৷ মধ্যরাতের পর তিনি হাসপাতাল থেকে বেরন ৷ দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসায় বিদেশ থেকেও চিকিৎসকরা ঢাকায় এসেছেন ৷ এর সঙ্গে স্থানীয় চিকিৎসকরাও আছেন ৷ খালেদার পুত্রবধূ জুবেইদা রহমান চিকিৎসক ৷ তিনিও শাশুড়ির চিকিৎসায় নিয়োজিত রয়েছেন ৷