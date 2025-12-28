ভারতের সংখ্যালঘু-উদ্বেগ অতিরঞ্জিত, বাংলাদেশে হিংসার ঘটনায় দিল্লিকে পাল্টা তোপ ঢাকার
বাংলাদেশে হিন্দু-সহ অন্য সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ করেছিল ভারত ৷ এবার জবাব দিল মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ৷
By PTI
Published : December 28, 2025 at 8:54 PM IST
ঢাকা, 28 ডিসেম্বর: বাংলাদেশে হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অবিরাম আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছিল ভারত ৷ এবার দিল্লিকে জবাব দিল ঢাকা ৷ অন্তর্বর্তী প্রশাসনের দাবি, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নিয়ে যা বলা হচ্ছে তা বিভ্রান্তিকর, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অতিরঞ্জিত ৷ পাল্টা ভারতে মুসলিম থেকে শুরু করে অন্য সংখ্যালঘুদের কীভাবে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হল বাংলাদেশের তরফে ৷
শুধু তাই নয় প্রতিটি দেশে থাকা সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্মান রক্ষার দায় সংশ্লিষ্ট সরকারের- এ কথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ভারতে সংখ্যালঘুদের উপর হওয়া আক্রমণের প্রকৃত ও যথাযথ তদন্তও চেয়েছে বাংলাদেশ ৷ রবিবার ইউনূস প্রশাসনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র এসএম মাহবুবুল আলাম বলেন, "বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আছে ৷ আর এই চিরাচরিত প্রথাকে নষ্ট করার লক্ষ্য় নিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তা বিভ্রান্তিকর, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অতিরঞ্জিত ৷"
তাঁর দাবি, কয়েকটি অপরাধমূলক বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে ৷ সেগুলিকে ভারতের বিভিন্ন অংশে এমনভাবে পেশ করা হচ্ছে যা দেখে মনে হয় বাংলাদেশে হিন্দু-সহ বাকি ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রবল নিপীড়নের মধ্য়ে আছেন ৷ তবে বাস্তব অন্য কথা বলছে ৷ এর কয়েকদিন আগে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, বাংলাদেশে লাগাতার আক্রমণের মুখে পড়ছেন সংখ্যালঘুরা ৷ মুখপাত্র যেদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারতের উদ্বেগ নিয়ে সরব হন তার মাত্র কয়েকদিন আগে ময়মনসিংহের হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা করে তাঁর দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয় ৷ এই ঘটনারও কড়া নিন্দা করে ভারত ৷ দীপুর হত্যার সঙ্গে জড়িতদের কড়া শাস্তির দাবি জানায় দিল্লি ৷ এখনও পর্যন্ত দীপু খুনের ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
এদিন বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্রের নাম উল্লেখ করে বলেন, তিনি যে তথ্য দিয়েছেন তা যথার্থ নয় ৷ বাস্তবের সঙ্গে তার মিল নেই ৷ নিজের দাবির সমর্থনে হিন্দু যুবক অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাটের মৃত্যুর প্রসঙ্গ তোলেন মাহবুবুল ৷ তিনি জানান, তাঁর এক মুসলমান সঙ্গীকে পাশে নিয়ে তোলাবাজি করার সময় অমৃতের মৃত্যু হয়েছে ৷ তার নামে আগেও একাধিক অভিযোগ উঠেছিল ৷ এই ধরনের ঘটনাকে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের সরকার আশা করে ভারত এ ধরনের মিথ্যা প্রচার না করে যথার্থ প্রতিবেশীর মতো ব্যবহার করবে ৷ তাহলেই দুদেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সম্ভব ৷
এর আগে শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, বাংলাদেশে হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হয়ে চলা 'অবিরাম আক্রমণ'কে সংবাদ মাধ্যমের প্রচার বা রাজনৈতিক হামলা বলে উপেক্ষা করা যায় না ৷ মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের উপর 2 হাজার 900টি হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেন তিনি ৷ এই ধরনের ঘটনা ভারতের কাছে খুবই উদ্বেগজনক ৷ একইসঙ্গে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন যাতে অবাধ ও সুষ্ঠ হয় সেই দাবিও জানিয়েছেন মুখপাত্র ৷ এবার এই দাবি খারিজ করে পাল্টা ভারতকে তোপ দাগল বাংলাদেশ ৷