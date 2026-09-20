রাশিয়া-চিনের আগ্রাসন রুখতে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি ডেনমার্কের

রাশিয়া-চিনের আগ্রাসন রুখতে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি ডেনমার্কের
Denmark Deal With US: আগামী সপ্তাহে আমেরিকার সঙ্গে গ্রিনল্যান্ড চুক্তি স্বাক্ষর করবে ডেনমার্ক ৷ চিন ও রাশিয়াকে আটকাতে এই চুক্তি বলে জানিয়েছে ডেনমার্কের সরকার ৷
Published : September 20, 2026 at 2:37 PM IST
কোপেনহেগেন, 20 সেপ্টেম্বর: শেষ পর্যন্ত গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি হচ্ছে ! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চুক্তির প্রশংসা করে শনিবার ডেনমার্ক জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডে নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণের ভার ওয়াশিংটনের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷ আর্কটিক অঞ্চলে রাশিয়া ও চিনের উপস্থিতির মোকাবিলায় এই পদক্ষেপ বলেও দাবি করেছে ডেনমার্ক সরকার ৷
2025 সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্প দ্বিতীয় বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে থেকে বারবার ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের কারণে গ্রিনল্যান্ড দখলের কথা বলে এসেছেন ৷ গ্রিনল্যান্ড ততবারই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে ৷ ন্যাটো গোষ্ঠীও এর প্রতিবাদ করেছিল ৷ ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড- স্বশাসিত ড্যানিশ ভূখণ্ড ৷ এতদিনে দুই তরফই এই চুক্তির প্রশংসা করে জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার ফাঁকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ৷
ডেনমার্কের বিদেশমন্ত্রী লার্স লুকু রামুসেন সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, "এই চুক্তির মাধ্যমে আর্কটিক এবং উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা অনিশ্চয়তার অবসান হবে বলে আশা করছি ৷" এই চুক্তিতে ডেনমার্কের 'রেড লাইন' অর্থাৎ সীমারেখাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বজায় রাখা হয়েছে ৷ এছাড়া নিরাপত্তাজনিত পরিবর্তনের আবহে এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন ডেনমার্কের বিদেশমন্ত্রী লার্স লুকু রামুসেন ৷
ড্যানিশ সার্বভৌমত্ব
এই চুক্তির শর্তগুলি এখনও পরিষ্কার নয় ৷ কিন্তু ডেনমার্ক জানিয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্বে কোনও আঘাত লাগবে না ৷ প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন স্পষ্ট করেছেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে এই চুক্তিতে 'দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে আমেরিকা ৷ পাশাপাশি গ্রিনল্যান্ডের মানুষের নিজস্ব জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকেও' ৷
তাঁর কথায়, এই চুক্তি "ন্যাটো এবং ইউরোপের জন্য ভালো" ৷ গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ইয়েন্স ফ্রেডরিক নিয়েলসেন জানিয়েছেন, এই চুক্তি 'গ্রিনল্যান্ডের স্বার্থকে স্বীকৃতি' দেয় এবং এর নিরাপত্তাকে আরও মজবুত করবে ৷ এমনকী ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁও শনিবার এই চুক্তিকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন এই চুক্তি আর্কটিক অঞ্চলে "ড্যানিশ সার্বভৌমত্বকে আরও শক্তপোক্ত" করবে ৷
গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুক-এর বাসিন্দারা অবশ্য এই চুক্তি নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ৷ 29 বছর বয়সি সোরেন ক্রেৎজমান পেশায় হেয়ারড্রেসার ৷ তিনি সংবাদসংস্থা এএফপিকে বলেন, "আমি জানি না, চুক্তিটা ঠিক কী বা কে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করছে ৷ কিন্তু যেখানে আমেরিকা এবং ট্রাম্পের নাম উল্লেখ রয়েছে, সেখানে আমার অনুভূতিটা মিশ্র ৷ গ্রিনল্যান্ড এই মুহূর্তে যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটা আমার কাছে স্বস্তির নয় ৷"
64 বছর বয়সি শিক্ষাবিদ বিব্বি ক্লেইস্ট জেপসেন বলেন, "আমরা আশা করি, নেতারা চুক্তিতে একটা ভালো কিছু করবে ৷ কারণ আমাদের দেশের আকাশ ও সমুদ্র- দুই দিক দিয়েই সুরক্ষা প্রয়োজন ৷ বিগত বহু বছর ধরেই ডেনমার্ক এই বিষয়ে যথেষ্ট নজর দেয়নি ৷"
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই চুক্তিকে 'ইনফাইনাইট লাইফ' এগ্রিমেন্ট' বলে উল্লেখ করেছে ৷ তাঁর কথায়, "অনন্তকালের চুক্তি, এর কোনও শেষ নেই !" ৷ এই ভূখণ্ডে অবিলম্বে ওয়াশিংটন একটি বিশাল সামরিক উপস্থিতির নির্মাণ কাজ শুরু করে দেবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷