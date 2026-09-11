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রাজধানীতে পুতিন-সহ একাধিক রাষ্ট্রপ্রধান, ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত দিল্লি

BRICS INDIA 2026: বিশ্বের শীর্ষ নেতারা আগামী 48 ঘণ্টায় গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবেন ।

BRICS INDIA 2026
নয়াদিল্লিতে 12 ও 13 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ব্রিকস সম্মেলনের আগে 10 সেপ্টেম্বর অমৃতসরে ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর নেতাদের প্রতিকৃতিতে শেষ মুহূর্তের তুলির আঁচড় দিচ্ছেন এক শিল্পী। (এএফপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2026 at 5:13 PM IST

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নয়াদিল্লি, 11 সেপ্টেম্বর: ইরান ও ইউক্রেনে সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক চাপের মুখে তৈরি হওয়া বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার মধ্যেই 18তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোর নেতারা নয়াদিল্লিতে সমবেত হচ্ছেন ।

শনিবার ও রবিবার নয়াদিল্লির ‘ভারত মণ্ডপম’-এ এই শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করছে ভারত । এতে 11টি দেশের নেতারা অংশ নিচ্ছেন ৷ প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কৌশলগত স্বার্থ রয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও সম্মিলিতভাবে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনার জন্য একত্রিত হবেন তাঁরা । তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই জোটের 11টি দেশে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ থাকেন ৷ আর সারা বিশ্বের জিডিপির প্রায় 40 শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করেন এই দেশগুলির নেতারা ৷

ব্রিকস- ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, মিশর, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব ও ইন্দোনেশিয়ার সমন্বয়ে গঠিত ৷ এছাড়া এর সঙ্গে আরও 10টি সহযোগী দেশ যুক্ত রয়েছে ।

এখানে নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা হবে ৷ যার মধ্যে রয়েছে প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর (উন্নয়নশীল বিশ্বের) প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর তাগিদ, বিকল্প সরবরাহ ব্যবস্থা (সাপ্লাই চেইন) গড়ে তোলা এবং ‘ব্রিকস গ্রেইন এক্সচেঞ্জ’ (ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে খাদ্যশস্যের বিনিময়) ও সমন্বিত ডিজিটাল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মতো যৌথ উদ্যোগগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । পাশাপাশি, পশ্চিম এশিয়া ও উপসাগরীয় অঞ্চলের একাধিক দেশকে জড়িয়ে ফেলা ইরান-কেন্দ্রিক সংঘাতের বিষয়েও একটি অভিন্ন অবস্থান খোঁজার চেষ্টা করা হবে ।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংঘাতের ফলে কোনও একটি নির্দিষ্ট বাণিজ্য পথ, সরবরাহ শৃঙ্খল বা দেশের ওপর অত্যধিক নির্ভরতার ঝুঁকি স্পষ্ট হয়ে ওঠায়, বিভিন্ন দেশ যখন অতিরিক্ত সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলা ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বৈচিত্র্য আনার উদ্যোগ নিচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই এই শীর্ষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ।

কোন কোন শীর্ষনেতারা উপস্থিত হচ্ছেন ?

এই সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একদল প্রভাবশালী নেতার আতিথ্য করবেন ৷ এই নেতাদের মধ্যে রয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স শেখ খালেদ বিন মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান । এছাড়াও থাকবেন অন্য সদস্য দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানরা ৷

12 ও 13 সেপ্টেম্বর তাঁরা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সম্মুখীন প্রধান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন । এই সম্মেলনের জন্য নয়াদিল্লিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়েছে ৷ যান চলাচল নিয়ে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে ৷

ভারত এমন একটি জোটের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও অভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করবে, যে জোট এখনও পর্যন্ত তার প্রকৃত সক্ষমতা অনুযায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি এবং নানামুখী স্বার্থের ভারে কিছুটা থেমে গিয়েছে । একই সঙ্গে, নয়াদিল্লি ভারতের অর্থনীতিকেও তুলে ধরবে ৷ বিশাল বাজারের কারণে যা ব্রিকস দেশগুলোর কাছে বরাবরই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে ।

ব্রিকস বিজনেস ফোরামে দেওয়া বক্তব্যে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, ‘‘ভারত একটি বিশাল ও ক্রমবর্ধমান বাজার, সম্প্রসারিত উৎপাদন সক্ষমতা, বিপুল মেধাসম্পদ, ডিজিটাল অভিজ্ঞতা এবং উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা-কেন্দ্রিক এক প্রাণবন্ত ভিত্তি নিয়ে এসেছে ।’’

পশ্চিমী বিশ্বের রাজধানীগুলোতে এবং বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে এই দু’দিনের শীর্ষ সম্মেলনটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে । উল্লেখ্য, অতীতে 'ডি-ডলারাইজেশন' বা ডলারের ওপর নির্ভরতা কমানোর বিষয়ে আলোচনার কারণে ট্রাম্প এই জোটের সমালোচনা করেছিলেন এবং বিষয়টিকে মার্কিন আর্থিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখেছিলেন ।

এর পরিবর্তে, স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক তহবিল বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকতর ক্ষমতা বা প্রভাব বিস্তারের বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই আলোচনা আবর্তিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে । অন্যান্য আলোচনার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা, উদ্ভাবন, দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা ।

আলোচনার বিষয়বস্তু

দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে নেতারা ইরান-সংক্রান্ত সংকটের বিষয়ে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়া যায়, তা নিয়েও আলোচনা করবেন । বিষয়টি বেশ চ্যালেঞ্জিং ৷ কারণ, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, উভয় দেশই এই জোটের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তারা পরস্পরবিরোধী অবস্থানে রয়েছে ।

শনিবার ‘বিশ্বব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন ও বহুপাক্ষিকতা জোরদারকরণ’ বিষয়ক একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের সূচনা হবে । এরপর নেতারা ‘ফ্যামিলি ফটো’ বা যৌথ ছবিতে অংশ নেবেন এবং ভারত মণ্ডপমে যৌথভাবে একটি বৃক্ষরোপণ করবেন । প্রথম দিনের শেষে মোদি নেতৃবৃন্দের সম্মানে এক জমকালো নৈশভোজের আয়োজন করেছেন ।

পরদিন, রবিবার ব্রিকস-এর সহযোগী দেশগুলোর নেতারা শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন এবং সেখানে ‘সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্ব: বিশ্বব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ’ শীর্ষক একটি প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে । সম্মেলনের কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে একটি যৌথ ঘোষণা বা ফলাফল-বিবৃতিও প্রকাশ করা হবে ।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

এই শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলির দিকেও বিশেষ নজর থাকবে ৷ এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মোদি ও শি-র দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ৷ শি জিনপিং 60 জনেরও বেশি সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে দিল্লিতে আসছেন, যা অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার প্রতি তাঁর আগ্রহকেই তুলে ধরছে ৷ ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে । সেই প্রেক্ষাপটে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের দিকে তাকিয়ে সকলে ৷

এছাড়াও, দুই নেতারই সন্ধ্যা সাড়ে 7টায় শুরু হতে যাওয়া ব্রিকস নেতাদের জন্য আয়োজিত এক বিশেষ নৈশভোজে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে । এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের গতিপথ নির্ধারণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

2019 সালে শি-র সর্বশেষ ভারত সফরের সময় মামাল্লাপুরমে অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক নয় এমন একটি বৈঠক করেন ৷ সেই বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছিল । তবে কোভিড-19 অতিমারীর সংকটজনক পরিস্থিতিতে চিনা কোম্পানিগুলির সম্প্রসারণ নিয়ে ভারত শঙ্কিত ছিল ৷ পরবর্তীতে লাদাখের গালওয়ানে দুই দেশের সেনার মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও হয় ৷ সেই সময় দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে ।

বিশ্ব অর্থনীতিতে যখন অস্থিরতা বিরাজ করছে, ঠিক সেই সময়েই দুই দেশ তাদের সম্পর্ককে একটি স্থিতিশীল ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে উদ্যোগী হয়েছে ৷ আর এই প্রেক্ষাপটেই মোদি ও জিনপিংয়ের মধ্য়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ।

ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার হওয়ার প্রেক্ষাপটে অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দিকেও নিবিড় নজর রাখা হবে ।

নিরাপত্তার ব্যবস্থা

ব্রিকস সম্মেলন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে দিল্লিকে কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে । দিল্লি ট্রাফিক পুলিশ 35টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে এবং 22টি প্রধান ডাইভারশন পয়েন্ট (পথ পরিবর্তনের স্থান) নির্ধারণ করেছে । পুরো বিষয়টি তদারকি করবেন 4800 জন ট্রাফিক পুলিশ ।

আজ স্কুল ও দিল্লির সরকারি দফতরগুলো বন্ধ থাকবে ৷ তবে বেসরকারি অফিস এবং দিল্লি মেট্রো পরিষেবা চালু রয়েছে ৷ পুলিশ নয়াদিল্লি এলাকায় প্রায় 500টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছে এবং প্রায় 15 হাজার কর্মী মোতায়েন করেছে । রাজধানী জুড়ে প্রায় 200 কোম্পানি আধা-সেনা মোতায়েন করা হয়েছে ।

কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মূল মনোযোগ থাকবে আয়োজক দেশ হিসেবে ভারত কীভাবে আলোচ্য বিষয়গুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তার ওপর ।

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