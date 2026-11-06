লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র হলেন ভারতীয় বংশদ্ভুত নিত্যা রমন

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র হলেন ভারতীয় বংশদ্ভুত নিত্যা রমন
Indian-Born Nithya Raman Mayor Los Angeles: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শহরের প্রথম দক্ষিণ এশিয় মেয়র হলেন তিনি।
Published : November 6, 2026 at 2:27 PM IST
নিউইয়র্ক, 6 নভেম্বর: ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাটিক সোশালিস্ট নিত্যা রমন লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শহরের প্রথম দক্ষিণ এশিয় মেয়র হলেন তিনি।
নিত্যা রমন (45), আগে লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ৷ 3 নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে 73 বছর বয়সি বর্তমান মেয়র ক্যারেন ব্যাসকে পরাজিত করেন। এই জয়ের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই বৃহত্তম শহর—নিউইয়র্ক এবং লস অ্যাঞ্জেলেস, দু'টিতেই বর্তমানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাটিক সোশালিস্ট মেয়রদের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।
Los Angeles, I am deeply honored to be your next mayor. I just spoke with Mayor Bass and expressed my deepest gratitude for her leadership and decades of service. Los Angeles would not be the city it is today without her. I love this city. I believe in its people. The work ahead will be hard, and change will take time. And together, we are going to build a future as extraordinary as the city we call home. Thank you, LA. Let’s get to work.— Nithya Raman (@nithyavraman) November 5, 2026
বৃহস্পতিবার ‘এক্স’-এর পোস্ট করা একটি ভিডিয়োয় নিত্যা রমন লিখেছেন, “লস অ্যাঞ্জেলেস, আপনাদের পরবর্তী মেয়র হতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। কয়েক হাজার মানুষ যাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়েছেন, টেক্সট মেসেজ পাঠিয়েছেন, ফোন করেছেন এবং তাঁদের প্রতিবেশীদের এই বিশাল, সুন্দর ও আনন্দময় শহরটির সম্ভাবনার ওপর বিশ্বাস রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন-তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ। এই শহরটিই আমাদের ঘর।”
লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রথম মহিলা মেয়র এবং নিজের পূর্বসূরি ক্যারেন ব্যাসের কয়েক দশকের জনসেবার প্রতি শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন রমন। তিনি বলেন, “আমি প্রতিদিন সিটি হলে গিয়ে কাজ করব, যাতে আপনাদের আস্থা অর্জন করতে পারি এবং এই শহরের উপর আপনাদের বিশ্বাস পুনরায় গড়ে তুলতে পারি। এই কাজ আজ থেকেই শুরু হচ্ছে। আমরা এমন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলব, যা মানুষের সাধ্যের মধ্যে থাকবে; শিশুদের খেলার জন্য পার্ক তৈরি করব ৷ এমন পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলব, যা মানুষকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। আমরা এমন একটি শহর গড়ব যা এখানকার কর্মজীবী মানুষ ও তাদের পরিবারের জন্য নিরাপদ হবে এবং এমন একটি নগর প্রশাসন গড়ব, যা সত্যিই তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করতে সক্ষম।”
কেরলে জন্ম রমন লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি কাউন্সিলের 4 নম্বর ডিস্ট্রিক্টের কাউন্সিল সদস্য ছিলেন। পেশাগতভাবে তিনি একজন আর্কিটেক্ট। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং এমআইটি (MIT) থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। মঙ্গলবার শেষ হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে যে কয়েকজন ভারতীয়-আমেরিকান প্রার্থী জয়ী হয়েছেন, তাদের মধ্যে রমন অন্যতম। এই নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস (প্রতিনিধি সভা) ও সেনেটের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েছে।
পুরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এক বিশাল ‘ব্লু ওয়েভ’ বা ডেমোক্র্যাটিক জোয়ারের মাধ্যমে তারা অনেক আসন এবং প্রথাগত রিপাবলিকান দুর্গগুলি নিজেদের দখলে নিয়েছে, যা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রিপাবলিকান পার্টির জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। ‘ইন্ডিয়ান আমেরিকান ইমপ্যাক্ট’ (Indian American Impact) নামক সংগঠনটি—যা সামাজিক ঐক্য, নাগরিক অংশীদারিত্ব এবং প্রার্থীদের সমর্থনের মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় ও ভারতীয়-আমেরিকান সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করে-লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র নির্বাচনে জয়লাভের জন্য রমনকে (Raman) অভিনন্দন জানিয়েছে।
‘ইন্ডিয়ান আমেরিকান ইমপ্যাক্ট’-এর নির্বাহী পরিচালক চিন্তন প্যাটেল এক বিবৃতিতে জানান, রমন তাঁর নির্বাচনী প্রচারে বাড়িভাড়া কমানো, দ্রুত আবাসন নির্মাণ এবং শহরের বাসিন্দাদের জন্য নগর পরিষেবাগুলিকে আরও কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷ ভোটাররা সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই তাঁকে নির্বাচিত করেছেন। নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র মামদানির (Mamdani) প্রসঙ্গ টেনে প্যাটেল বলেন, “রমনের জয়ের মাধ্যমে এখন যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি বৃহত্তম শহরের নেতৃত্ব থাকবে দক্ষিণ এশীয়-আমেরিকানদের হাতে।” আমেরিকায় বসবাসরত 55 লক্ষ ভারতীয়-আমেরিকান সম্প্রদায় মধ্যবর্তী নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে। এই সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন প্রার্থী সারা দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ঐতিহাসিক জয়লাভ করেছেন।