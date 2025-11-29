ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া'র তাণ্ডবে শ্রীলঙ্কায় মৃত বেড়ে 123, সাহায্যে দিল্লির 'অপারেশন সাগরবন্ধু'

ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া'র তাণ্ডবে শ্রীলঙ্কায় মৃত বেড়ে 123, সাহায্যে দিল্লির 'অপারেশন সাগরবন্ধু'
বুধবার শ্রীলঙ্কায় আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া ৷ এর প্রভাবে রেকর্ড বৃষ্টি ও ভূমিধসে তছনছ হয়ে গিয়েছে দ্বীপরাষ্ট্রটি ৷ প্রতিবেশী দেশের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে নয়াদিল্লি ৷
By PTI
Published : November 29, 2025 at 4:25 PM IST
কলম্বো, 29 নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার প্রভাবে তছনছ হয়ে গিয়েছে শ্রীলঙ্কা ৷ রেকর্ড বৃষ্টিপাত ও ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 120 জনেরও বেশি ৷ আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কায় রীতিমতো ধ্বংসলীলা ও পরিকাঠামোগত ক্ষতি করে ক্রমশ দক্ষিণ ভারতীয় উপকূলীয় রেখায় প্রবেশ করছে ঘূর্ণিঝড়টি। ইতিমধ্যে দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা সরকার ৷ প্রতিবেশী দেশের বিপর্যয়ে ইতিমধ্যে সাহায্যে 'অপারেশন সাগরবন্ধু' শুরু করেছে নয়াদিল্লি ৷
শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল আতুলা কারুণানায়েকে বলেন, "শ্রীলঙ্কায় প্রবল তাণ্ডব চালিয়ে ক্রমশ ভারতীয় উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া ৷ যদিও এর প্রভাবে আগামী কয়েকদিন দ্বীপরাষ্ট্রজুড়ে ভারী বৃষ্টি চলবে ৷" এদিন সকাল 9টায় দেশের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের (ডিএমসি) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাবে শনিবার মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 123 জন ৷ এখনও 130 জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷
#OperationSagarBandhu unfolds. @IAF_MCC C-130 J plane carrying approx 12 tons of humanitarian aid including tents, tarpaulins, blankets, hygiene kits, and ready-to-eat food items lands in Colombo.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 29, 2025
🇮🇳 🇱🇰 pic.twitter.com/btzlnZeO8x
ভূমিধসের কারণে বেশ কয়েকটি এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ৷ ফলে বেশ কয়েকটি জায়গায় উদ্ধার কাজ এখনও চলছে ৷ সুতরাং মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে ডিএমসি ৷ শ্রীলঙ্কার মধ্যাঞ্চলের বাদুল্লা জেলার প্রধান আধিকারিক জানান, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এই জেলায় অন্তত 49 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ নিখোঁজ 41 জন ৷ তিনি বলেন, "এখনও বেশ কয়েকটি এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে ৷"
নুওয়ারা এলিয়া জেলার প্রধান আধিকারিক তুশারি তেন্নাকুন জানান, ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার পর বৃহস্পতিবার জেলার বেশ কয়েকটি এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ৷ এই জেলায় অন্তত 50 জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ শ্রীলঙ্কা সেনার তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কালাওয়া এলাকায় একটি বাসের মধ্যে 68 জন আটকে পড়ে ৷ শনিবার নৌসেনার জওয়ানরা তাঁদের উদ্ধার করেন ৷ প্রবল জলস্রোতে একটি সেতুর উপর বাসটি আটকে পড়ে ৷ প্রায় 29 ঘণ্টার অভিযান চালিয়ে তাঁদের উদ্ধার করা হয় ৷
নয়াদিল্লির 'অপারেশন সাগরবন্ধু'
ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার তাণ্ডবে তছনছ শ্রীলঙ্কায় সাহায্যের জন্য 'অপারেশন সাগরবন্ধু' শুরু করেছে নয়াদিল্লি ৷ দ্বীপরাষ্ট্রে আধা সামরিকবাহিনী এবং ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য দু'টি যাত্রীবাহী বিমান-C-130 এবং IL-76 মোতায়েন করেছে নয়াদিল্লি ৷ ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই 21 টন ত্রাণ সামগ্রি পাঠানো হয়েছে শ্রীলঙ্কায় ৷ সেই সঙ্গে উদ্ধারকাজে সাহায্যের জন্য জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের 80 জন সদস্য এবং 8 টন উদ্ধার সামগ্রি পাঠানো হয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় রেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র পাঠানো হয়েছে ।
এই প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ তিনি লেখেন, "তাঁবু, ত্রিপল, কম্বল, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কিট এবং খাদ্য সামগ্রি-সহ প্রায় 12 টন ত্রাণ নিয়ে কলম্বো পৌঁছেছে বায়ুসেনার C-130J বিমানটি ৷"