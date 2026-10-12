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রিয়াধ বিমানবন্দরে হুথি-হামলায় নিহত 1 ভারতীয়, আহতরা চিকিৎসাধীন

Indian national dies in Riyadh: ভারতীয় দূতাবাসের দাবি, হাসপাতালে গিয়ে আহত ভারতীয়দের দেখে এসেছেন আধিকারিকেরা ৷ 3 জন রয়েছেন আইসিইউতে ৷ তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল ৷

Houthi attack on Riyadh airport
হুথি হামলার পর ধোঁয়ায় ঢেকেছে রিয়াধের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি অংশ ৷ (এপি)
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By ANI

Published : October 12, 2026 at 10:56 AM IST

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রিয়াধ, 12 অক্টোবর: সম্প্রতি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুথি বিদ্রোহীদের হামলায় 1 জন ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে সৌদিতে থাকা ভারতীয় দূতাবাসের তরফে ৷ এর ফলে এই হামলায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল 13 ৷ হামলার জেরে বেশ কয়েক জন ভারতীয় আহত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে ভারতীয় দূতাবাস ৷

রবিবার সমাজমাধ্যম X-এ ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই খবর দেওয়া হয়েছে ৷ তারা জানায়: 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে রিয়াধ হামলায় জখম এক ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই ৷ পরিবারের সঙ্গে দূতাবাসের তরফে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ৷ নিহত ওই ভারতীয় ব্যক্তির দেহ স্বজনের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে ভারতীয় দূতাবাস ৷'

Houthi attack on Riyadh airport
কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আতঙ্কিত যাত্রীরা ৷ (এএনআই)

এই পোস্টের পরেই ভারতীয় দূতাবাসের দাবি, ওখানকার হাসপাতালে গিয়ে আহত ভারতীয়দের দেখে এসেছেন আধিকারিকেরা ৷ 3 জন রয়েছেন আইসিইউতে ৷ তবে তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল ৷ 2 জন ভারতীয় সাধারণ ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন ৷ আর বাকিদের হাসপাতাল থেকে ইতিমধ্য়ে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে ৷ আহত ভারতীয়দের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছে দূতাবাস ৷ তাদের সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে ৷

দু'দিন আগে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুথি বিদ্রোহীদের হামলায় অন্তত 309 জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ রবিবার ভোরে এমনটাই জানায় সৌদির অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ৷ সৌদি কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিহতদের মধ্যে 4 জন সৌদি নাগরিক ছাড়াও 2 জন বাংলাদেশি, 1 জন করে প্যালেস্তেনীয়, মার্কিন, মিশরীয়, জর্ডানিয়ান, সিরীয় এবং সুদানি নাগরিক রয়েছেন । আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে ।

সৌদি-নেতৃত্বাধীন জোট এই হামলার জন্য প্রতিবেশী ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের দায়ী করেছে । এই হামলার নিন্দা করেছে অস্ট্রেলিয়া ৷ সে দেশের বিদেশমন্ত্রী পেনি ওয়াং বলেছেন, সৌদি আরবে রিয়াধ বিমানবন্দর-সহ বিভিন্ন জায়গায় হুথিদের পরপর হামলায় নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ৷ সাধারণ প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷ এই হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয় ৷ এই ধরনের কাজ কোনও অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না ৷

কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হানার আগে 6 এবং 7 অক্টোবর সৌদি আরবের আবা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও হামলা চালিয়েছে হুথিরা ৷ সৌদি প্রশাসনের দাবি, ওই দুই হামলায় 3 জন নিহত হন এবং 36 জন আহত হন ৷ 11 অক্টোবরের হামলার পরে সাময়িকভাবে বিমানবন্দরের কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ৷

TAGGED:

HOUTHI ATTACK
রিয়াধে হামলা হুথিদের
নিহত ভারতীয়
INDIAN CITIZEN DIED
HOUTHI ATTACK ON RIYADH AIRPORT

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