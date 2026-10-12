রিয়াধ বিমানবন্দরে হুথি-হামলায় নিহত 1 ভারতীয়, আহতরা চিকিৎসাধীন

রিয়াধ বিমানবন্দরে হুথি-হামলায় নিহত 1 ভারতীয়, আহতরা চিকিৎসাধীন
Indian national dies in Riyadh: ভারতীয় দূতাবাসের দাবি, হাসপাতালে গিয়ে আহত ভারতীয়দের দেখে এসেছেন আধিকারিকেরা ৷ 3 জন রয়েছেন আইসিইউতে ৷ তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল ৷
By ANI
Published : October 12, 2026 at 10:56 AM IST
রিয়াধ, 12 অক্টোবর: সম্প্রতি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুথি বিদ্রোহীদের হামলায় 1 জন ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে সৌদিতে থাকা ভারতীয় দূতাবাসের তরফে ৷ এর ফলে এই হামলায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল 13 ৷ হামলার জেরে বেশ কয়েক জন ভারতীয় আহত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে ভারতীয় দূতাবাস ৷
রবিবার সমাজমাধ্যম X-এ ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই খবর দেওয়া হয়েছে ৷ তারা জানায়: 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে রিয়াধ হামলায় জখম এক ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই ৷ পরিবারের সঙ্গে দূতাবাসের তরফে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ৷ নিহত ওই ভারতীয় ব্যক্তির দেহ স্বজনের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে ভারতীয় দূতাবাস ৷'
এই পোস্টের পরেই ভারতীয় দূতাবাসের দাবি, ওখানকার হাসপাতালে গিয়ে আহত ভারতীয়দের দেখে এসেছেন আধিকারিকেরা ৷ 3 জন রয়েছেন আইসিইউতে ৷ তবে তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল ৷ 2 জন ভারতীয় সাধারণ ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন ৷ আর বাকিদের হাসপাতাল থেকে ইতিমধ্য়ে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে ৷ আহত ভারতীয়দের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছে দূতাবাস ৷ তাদের সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে ৷
Update regarding Riyadh Airport attack on October 10. It is learnt that one Indian national injured in the Riyadh attack has unfortunately lost his life today. We convey our heartfelt condolences to the family of the deceased. We are in touch with the family and will provide all support for ensuring the early repatriation of mortal remains. @MEAIndia— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 11, 2026
দু'দিন আগে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুথি বিদ্রোহীদের হামলায় অন্তত 309 জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ রবিবার ভোরে এমনটাই জানায় সৌদির অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ৷ সৌদি কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিহতদের মধ্যে 4 জন সৌদি নাগরিক ছাড়াও 2 জন বাংলাদেশি, 1 জন করে প্যালেস্তেনীয়, মার্কিন, মিশরীয়, জর্ডানিয়ান, সিরীয় এবং সুদানি নাগরিক রয়েছেন । আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে ।
Update regarding Riyadh Airport attack on October 10. It is learnt that one Indian national injured in the Riyadh attack has unfortunately lost his life today. We convey our heartfelt condolences to the family of the deceased. We are in touch with the family and will provide all support for ensuring the early repatriation of mortal remains. @MEAIndia— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 11, 2026
সৌদি-নেতৃত্বাধীন জোট এই হামলার জন্য প্রতিবেশী ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের দায়ী করেছে । এই হামলার নিন্দা করেছে অস্ট্রেলিয়া ৷ সে দেশের বিদেশমন্ত্রী পেনি ওয়াং বলেছেন, সৌদি আরবে রিয়াধ বিমানবন্দর-সহ বিভিন্ন জায়গায় হুথিদের পরপর হামলায় নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ৷ সাধারণ প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷ এই হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয় ৷ এই ধরনের কাজ কোনও অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না ৷
Further Update regarding Riyadh airport attack: - Our Embassy officials have visited all hospitals where Indian nationals injured in the attack have been admitted. As mentioned earlier, 1 Indian national unfortunately passed away today, 3 are in ICU but stable, 2 more are admitted in normal wards while others have been discharged. - We thank the Saudi authorities for the medical care provided to the injured Indian nationals and assure the families that the Embassy will provide all possible support. @MEAIndia— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 11, 2026
কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হানার আগে 6 এবং 7 অক্টোবর সৌদি আরবের আবা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও হামলা চালিয়েছে হুথিরা ৷ সৌদি প্রশাসনের দাবি, ওই দুই হামলায় 3 জন নিহত হন এবং 36 জন আহত হন ৷ 11 অক্টোবরের হামলার পরে সাময়িকভাবে বিমানবন্দরের কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ৷