ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত, এটি আগের থেকে অনেকটাই ভিন্ন হবে: ট্রাম্প

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত, এটি আগের থেকে অনেকটাই ভিন্ন হবে: ট্রাম্প
Trump on India-US Trade Pact: ট্রাম্পের এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও ভারত সফর করছেন ।
Published : October 21, 2026 at 11:23 AM IST
নয়াদিল্লি, 21 অক্টোবর: ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে এবং উভয় দেশ একটি চুক্তি সম্পাদনের 'খুব কাছাকাছি' রয়েছে । এমনই ইঙ্গিত দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত এই চুক্তিটি আগের বাণিজ্য চুক্তিগুলির থেকে ভিন্ন হবে ৷ যদিও চুক্তিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনা হচ্ছে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেননি ।
ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার সময়, ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি কোনও চুক্তির পথে এগোচ্ছে কি না - এই প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, "ওরা একটি চুক্তি করতে চায় । আমরা একটি চুক্তির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি ।" তিনি আরও বলেন, "হ্যাঁ, এটি আমাদের আগের করা চুক্তিগুলোর থেকে একেবারেই ভিন্ন ধরনের একটি চুক্তি হতে যাচ্ছে ।" তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আলোচনা শেষ হওয়ার কোনও নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করেননি কিংবা চূড়ান্ত চুক্তির পথে বাধা হয়ে থাকা অবশিষ্ট বিষয়গুলো নিয়েও কিছু বলেননি ।
ট্রাম্পের এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও ভারত সফর করছেন । তিনি ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করার পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নিয়ে আলোচনা করছেন ।
Watch: When asked whether a trade deal with India was close, US President Donald Trump says, "...We're going to make a deal...It's going to be a much different kind of a deal..."— IANS (@ians_india) October 20, 2026
(Source: White House/YT) pic.twitter.com/MEdQWAZWVC
ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, যার লক্ষ্য হল বাজারের পরিধি বাড়ানো এবং শুল্ক, কৃষি পণ্য, শিল্পপণ্য ও নিয়ন্ত্রক বাধা সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের মতপার্থক্য দূর করা । ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রশাসনে এই বাণিজ্য আলোচনা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ তাঁর প্রশাসন শুল্ক এবং পারস্পরিক বাজার প্রবেশাধিকারকে মার্কিন অর্থনৈতিক নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে ।
ট্রাম্প প্রশাসন মনে করে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক অংশীদারদের উচিত তাদের বাজারে মার্কিন ব্যবসার জন্য আরও সুযোগ তৈরি করা এবং মার্কিন রফতানির পথে থাকা বাধাগুলো কমিয়ে আনা । ভারতের ক্ষেত্রে, এই আলোচনার ফলাফল ওষুধ শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, বস্ত্র, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবার মতো প্রধান রফতানি খাতগুলোর উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে ।
মার্কিন কোম্পানিগুলি ভারতের ক্রমবর্ধমান উপভোক্তা বাজার ও উৎপাদন খাতে আরও বেশি সুযোগ পাওয়ার প্রত্যাশা করছে । প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক মন্তব্যে এটি স্পষ্ট নয় যে, নির্দিষ্ট খাতগুলো নিয়ে বিদ্যমান মতপার্থক্য দূর হয়েছে কি না বা শুল্ক কমানোর বিষয়ে কোনও ঐকমত্য হয়েছে কি না । এছাড়া, তিনি নতুন কোনও বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি, বাজার প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত ছাড় কিংবা চুক্তি বাস্তবায়নের সময়সীমা নিয়েও কিছু ঘোষণা করেননি ।
তিনি কানাডা, মেক্সিকো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রসঙ্গ টেনে বলেন যে, তাঁর প্রশাসনের বাণিজ্য নীতি দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক সম্পর্কগুলোকে বদলে দিচ্ছে । মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং উৎপাদন ও শিল্প খাতে বড় ধরনের নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করছে । তিনি তাঁর প্রশাসনের শুল্ক ও বাণিজ্য কৌশলকে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান জোরদার করার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তুলে ধরেন ।
যদিও এই আলোচনার সময় ট্রাম্প ভারতের শুল্ক বা বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নিয়ে কোনও কথা বলেননি, তবুও প্রস্তাবিত চুক্তিটি নিয়ে তাঁর মন্তব্যগুলো এই বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটেই এসেছে । ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লির কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির শর্তাবলি নিয়ে কয়েক মাস ধরে আলোচনার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই মন্তব্য করলেন । উভয় সরকারই প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব ও জ্বালানি নিরাপত্তার পাশাপাশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে তাদের সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করেছে ।
যুক্তরাষ্ট্র ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার ৷ দুই দেশের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবা - উভয় ক্ষেত্রেই বাণিজ্য রয়েছে । এই অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে বড় আকারের বিনিয়োগ প্রবাহ এবং প্রযুক্তি, ওষুধ শিল্প, উৎপাদন খাত ও আর্থিক পরিষেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব । (সংবাদ সংস্থার তথ্য অবলম্বনে)