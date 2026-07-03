সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসের ক্যাফেতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ; নিহত 9, জখম 20
এখনও পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠী এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি। সিরিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক শীঘ্রই প্রাথমিক তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করবে।
Published : July 3, 2026 at 3:21 PM IST
দামাস্কাস, 3 জুন: বৃহস্পতিবার সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসের একটি ক্যাফেতে বিস্ফোরণে অন্তত নয়জন নিহত হয়েছেন। সিরিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, প্রধান আদালত ভবনের কাছে ঘটা এই বিস্ফোরণে আরও 20 জন আহত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠী এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আল-একবারিয়ার মতে, বিস্ফোরণের পরপরই নিরাপত্তা বাহিনী ক্যাফেতে পৌঁছে এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং তদন্ত শুরু করেছে।
দামাস্কাসের গভর্নর মাহের ইদলিবী বলেছেন, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত যন্ত্রটি পুরনো ধরনের বলে মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক শীঘ্রই প্রাথমিক তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করবে। তিনি অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
ক্যাফেটিতে আইনজীবীদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, বেশ কয়েকজন আহত ব্যক্তি মাটিতে পড়ে আছেন এবং পুলিশ কর্মকর্তারা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছেন। এরপর ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছায়। তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয় এবং গুরুতর আহতদের সিরিয়ার রাজধানীর হাসপাতালগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়।
বিস্ফোরণস্থলের কাছে একটি রেস্তোরাঁর মালিক জালাল আলজানানি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে (AP) জানান, বিস্ফোরণের শব্দ শুনে তিনি যখন সেখানে পৌঁছান, তখন দৃশ্যটি ছিল ভয়াবহ। মেঝেতে লাশ পড়ে ছিল। তিনি বলেন, “ট্রাফিক পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমরা আহতদের গাড়িতে তুলে দিই। তাদের মধ্যে অনেকেই গুরুতর আহত ছিলেন এবং প্রায় সবারই রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।”
এই ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন ক্ষমতাসীন আল-শারা সরকার রাজধানী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে হামলা নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। আসাদ সরকারকে উৎখাত করে 2024 সালের ডিসেম্বরে ক্ষমতায় আসা আল-শারা দামেস্ক ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে ইসলামিক স্টেট (ISIS) জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান শুরু করেছে। আল-শারা দেশের বেশিরভাগ অংশের ওপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার প্রচেষ্টায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।
বিদেশ মন্ত্রকের এক বিবৃতি অনুযায়ী, সিরিয়ার ইসলামপন্থী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা তুরস্কও এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে এবং "পুরো প্রক্রিয়া চলাকালে সিরিয়ার প্রতি সংহতি বজায় রাখার" প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইরাক, জর্ডান, কাতার ও মিশর-সহ বেশ কয়েকটি আরব দেশও এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে। আরব লিগ এবং ছয় সদস্যবিশিষ্ট গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল এই "জঙ্গি বোমা হামলার" তীব্র নিন্দা করেছে।
এর আগে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ঘটনাটি ঘটেছিল 2025 সালের জুন মাসে, যখন দামাস্কাসের একটি গির্জায় হামলায় 25 জন নিহত হন। একটি সুন্নি ইসলামপন্থী গোষ্ঠী পরে এই আত্মঘাতী হামলার দায় স্বীকার করে ৷ যদিও কর্তৃপক্ষ এর জন্য 'ইসলামিক স্টেট' (ISIS) গোষ্ঠীকে দায়ী করেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে; এর মধ্যে রয়েছে মে মাসে দামাস্কাসের 'ওল্ড সিটি' এলাকায় গাড়ি বোমা হামলায় এক সেনাসদস্যের নিহত হওয়ার ঘটনা।