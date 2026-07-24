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দক্ষিণ কোরিয়ায় ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য সম্মেলনে নজর কাড়ল দার্জিলিংয়ের 'টয়ট্রেন'

ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য সম্মেলনে সংরক্ষণ, দীর্ঘমেয়াদি পর্যটন, জন-অংশগ্রহণের মডেল হিসেবে উঠে এল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে৷ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরও আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার আশ্বাস ডিএইচআরের।

darjeeling himalayan railway
দার্জিলিং টয় ট্রেন (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 7:47 PM IST

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শিলিগুড়ি, 24 জুলাই: পাহাড়ের বুক চিরে ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটে চলা সেই ছোট্ট ট্রেন আজও বিশ্বের বিস্ময় । প্রায় দেড় শতাব্দী পেরিয়েও যার আবেদন এতটুকু কমেনি । বরং দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে আয়োজিত ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য সম্মেলনে ফের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও প্রশংসা কুড়িয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করল দার্জিলিং হিমালয়ান রেল (ডিএইচআর) ।

16 থেকে 23 জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরের বেকস্কো (BEXCO) কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ম্যানেজার্স ফোরাম । ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার, আইসিসিআরওএম (ICCROM) এবং আইইউসিএন (IUCN)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় 120টি দেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক ও প্রতিনিধিরা অংশ নেন । এবারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, 'সংযোগ ও যোগাযোগ: বিশ্ব ঐতিহ্য পরিচালনায় অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি' ।

বিশ্বমঞ্চে দার্জিলিং টয় ট্রেনের জয়যাত্রা ! বুসানে 120 দেশের নজর কাড়ল পাহাড়ের 'জীবন্ত ঐতিহ্য' (ইটিভি ভারত)

সেই আন্তর্জাতিক মঞ্চেই ভারতের অন্যতম গর্ব দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের প্রতিনিধিত্ব করেন ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী । ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ, পরিবেশবান্ধব পর্যটন, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ডিএইচআরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন তিনি । পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে তাঁর উপস্থিতিও বিদেশি প্রতিনিধিদের নজর কেড়েছে ।

টয়ট্রেনকে ঘিরে বিশ্বের আগ্রহ

সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের পৃথক মূল্যায়ন না থাকলেও, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা ডিএইচআরের সংরক্ষণ পদ্ধতি, পরিচালনা ব্যবস্থা এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন । সম্মেলন শেষে ঋষভ চৌধুরী জানান, বহু দেশের প্রতিনিধি ভবিষ্যতে দার্জিলিংয়ে এসে এই বিশ্ব ঐতিহ্যকে সরেজমিনে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন । তাঁদের কৌতূহল মূলত এই প্রশ্নকে ঘিরে, কীভাবে 145 বছরেরও বেশি পুরনো একটি রেলপথ আজও নিয়মিত পরিষেবা দিয়ে একই সঙ্গে নিজের ঐতিহ্য অটুট রাখতে পেরেছে ।

darjeeling himalayan railway
বিশ্বমঞ্চে দার্জিলিং টয় ট্রেনের জয়যাত্রা (নিজস্ব চিত্র)

1881 থেকে আজও বিস্ময়

1881 সালে ব্রিটিশ আমলে চালু হয়েছিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেল । শিলিগুড়ির সমতল থেকে শুরু করে পাহাড়ি লুপ, জিগজ্যাগ, তীব্র ঢাল এবং আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে মাত্র দুই ফুট চওড়া লাইনে 88 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে দার্জিলিং পৌঁছয় এই রেলপথ ।

এই অনন্য প্রকৌশল কীর্তির স্বীকৃতি হিসেবে 1999 সালের 5 ডিসেম্বর ইউনেস্কো একে বিশ্ব ঐতিহ্যের (World Heritage Site) মর্যাদা দেয় । এটি ছিল এশিয়ার প্রথম পার্বত্য রেলপথ, যা এই সম্মান লাভ করে । পরবর্তীকালে নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে এবং কালকা-শিমলা রেলওয়ে মিলিয়ে গড়ে ওঠে ভারতের 'মাউন্টেন রেলওয়েজ অফ ইন্ডিয়া' বিশ্ব ঐতিহ্য গোষ্ঠী ৷

darjeeling himalayan railway
দার্জিলিং হিমালয়ান রেল (নিজস্ব চিত্র)

'ডিএইচআর শুধুই অতীত নয়, এটি জীবন্ত ঐতিহ্য'

বুসানের সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঋষভ চৌধুরী বলেন, "দার্জিলিং হিমালয়ান রেল বিশ্বের অন্যতম অনন্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট । এটি শুধু একটি ঐতিহাসিক রেলপথ নয়, শিল্প, সংস্কৃতি, প্রকৌশল এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের এক অপূর্ব সমন্বয় । 1881 সালে পরিষেবা শুরু হওয়ার পর থেকে আজও এটি স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা, পর্যটন এবং পাহাড়ের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে রয়েছে । ডিএইচআর কেবল অতীতের কোনও স্মারক নয়, এটি একটি জীবন্ত ঐতিহ্য ৷ যা মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি, অধ্যবসায় এবং সহনশীলতার প্রতীক ।"

তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমিধস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পর্যটনের বাড়তি চাপের মধ্যেও কীভাবে ঐতিহ্য রক্ষা করা যায়, সেই অভিজ্ঞতাই আন্তর্জাতিক মহলের সামনে তুলে ধরেছে ভারত ।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে দার্জিলিংয়ে

ডিএইচআর কর্তৃপক্ষের দাবি, এই সম্মেলন শুধু ভারতের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার ক্ষেত্র নয়, বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সফল সংরক্ষণ মডেল সম্পর্কে জানারও বিরল সুযোগ দিয়েছে ।

darjeeling himalayan railway
ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য সম্মেলনে (নিজস্ব চিত্র)

বিশ্বের বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি, ডিজিটাল নথিভুক্তিকরণ, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং পর্যটন ব্যবস্থাপনার নতুন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেছেন ভারতীয় প্রতিনিধিরা । সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের সংরক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, নিরাপদ এবং আন্তর্জাতিক মানের করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে । 25 জুলাই দেশে ফিরে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন ঋষভ চৌধুরী ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বুসানের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের এই উপস্থিতি শুধু একটি ঐতিহ্যবাহী রেলপথের স্বীকৃতি নয়; এটি উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং প্রকৌশল দক্ষতারও বিশ্বদরবারে আরও একবার মর্যাদা লাভ ।

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DARJEELING
টয় ট্রেন
DARJEELING HIMALAYAN RAILWAY

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