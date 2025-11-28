ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া'য় দ্বীপরাষ্ট্রে মৃত 56, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে জারি লাল সতর্কতা

ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া'য় দ্বীপরাষ্ট্রে মৃত 56, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে জারি লাল সতর্কতা
ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া'র জেরে 56 জনের মৃত্যু হয়েছে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় ৷ লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ভারতের তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ৷
Published : November 28, 2025 at 5:07 PM IST
কলম্বো, 28 নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা ৷ ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া'র জেরে দ্বীপরাষ্ট্রে 56 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ শুক্রবার জরুরি পরিষেবা ছাড়া অন্যান্য সব বিভাগে ছুটি ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা সরকার। ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার জেরে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ভারতের তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ৷
ভারতীয় মৌসম বিভাগ (আইএমডি) শুক্রবার উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের জন্য একটি সতর্কতা জারি করেছে ৷ কারণ ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া'র জেরে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে এই অঞ্চলগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আইএমডি জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে ঝড়টি 10 কিলোমিটার বেগে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে ৷ এই ঘূর্ণিঝড় 30 নভেম্বর অর্থাৎ রবিবার সকালের মধ্যে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং সংলগ্ন দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে ।
ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া'য় প্রাণহানির ঘটনায় শ্রীলঙ্কার জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোশাল মিডিয়ায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নিরাপত্তা এবং দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন ৷ একইসঙ্গে মোদি জানিয়েছেন, নয়াদিল্লি জরুরিভিত্তিতে অপারেশন সাগর বন্ধুর অধীনে ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে ৷
My heartfelt condolences to the people of Sri Lanka who have lost their loved ones due to Cyclone Ditwah. I pray for the safety, comfort and swift recovery of all affected families.— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2025
In solidarity with our closest maritime neighbour, India has urgently dispatched relief…
শ্রীলঙ্কার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (ডিএমসি) জানিয়েছে, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে গত 72 ঘন্টায় কমপক্ষে 46 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । জরুরি পরিষেবা ছাড়া শুক্রবার বাকি সববিভাগে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে । দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আবহাওয়ার অবনতির কারণে 43 হাজার 991 জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । এদিন সকালে শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া শ্রীলঙ্কার পূর্বাঞ্চলীয় ত্রিনকোমালির কাছে অবস্থান করেছে । ক্রমশ এটি উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে ৷
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কার বন্যা উদ্ধার অভিযানে ভারতীয় নৌবাহিনী আইএনএস বিক্রান্তকে মোতায়েন করা হবে। শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী জানিয়েছেন, 30 নভেম্বর আন্তর্জাতিক নৌবহর পর্যালোচনা 2025-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে 25 ও 26 নভেম্বর দেশীয় বিমানবাহী জাহাজটি সম্প্রতি কলম্বোতে নোঙর করেছে । ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, পূর্ব ত্রিনকোমালি অঞ্চলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার কারণে বর্তমানে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের জন্য আইএনএস বিক্রান্তকে তাদের বিমান ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।
আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দ্বীপরাষ্ট্রজুড়েই ভারী বৃষ্টিপাত, প্রবল ঝড় অব্যাহত থাকবে ৷ বেশ কয়েকটি প্রদেশে 200 মিলিমিটারের বেশি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ ত্রিনকোমালি, মধ্য গলের বাদুল্লা এবং দক্ষিণ প্রদেশের মাতারা-সহ এলাকায় 150 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । দেশের বেশিরভাগ অংশে ঘণ্টায় 80 থেকে 90 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৷ শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, তাদের বেশ কয়েকটি বিমান ভারতের কোচি, তিরুঅনন্তপুরম এবং দক্ষিণ প্রদেশের মাত্তালা বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী হারিণী অমরাসুর্যের ডাকা বৈঠকে সরকার আন্তর্জাতিকভাবে সাহায্যের আবেদন করার কথা বিবেচনা করছে ৷ রেল বিভাগ জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে । গাম্পোলা রেলস্টেশন সম্পূর্ণরূপে ডুবে গিয়েছে ৷ ট্রেনের একাধিক বগিও জলের নীচে ডুবে গিয়েছে ৷ দেশের সমস্ত জলাধারের স্পিল গেট খুলে দেওয়ার জেরে বন্যারও সম্ভবনাও বেড়েছে ।