ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া'য় দ্বীপরাষ্ট্রে মৃত 56, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে জারি লাল সতর্কতা

ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া'র জেরে 56 জনের মৃত্যু হয়েছে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় ৷ লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ভারতের তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ৷

শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড়ে মৃত বেড়ে 56 (এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 28, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
কলম্বো, 28 নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা ৷ ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া'র জেরে দ্বীপরাষ্ট্রে 56 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ শুক্রবার জরুরি পরিষেবা ছাড়া অন্যান্য সব বিভাগে ছুটি ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা সরকার। ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার জেরে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ভারতের তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ৷

ভারতীয় মৌসম বিভাগ (আইএমডি) শুক্রবার উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের জন্য একটি সতর্কতা জারি করেছে ৷ কারণ ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া'র জেরে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে এই অঞ্চলগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আইএমডি জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে ঝড়টি 10 কিলোমিটার বেগে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে ৷ এই ঘূর্ণিঝড় 30 নভেম্বর অর্থাৎ রবিবার সকালের মধ্যে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং সংলগ্ন দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে ।

ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া'য় প্রাণহানির ঘটনায় শ্রীলঙ্কার জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোশাল মিডিয়ায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নিরাপত্তা এবং দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন ৷ একইসঙ্গে মোদি জানিয়েছেন, নয়াদিল্লি জরুরিভিত্তিতে অপারেশন সাগর বন্ধুর অধীনে ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে ৷

শ্রীলঙ্কার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (ডিএমসি) জানিয়েছে, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে গত 72 ঘন্টায় কমপক্ষে 46 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । জরুরি পরিষেবা ছাড়া শুক্রবার বাকি সববিভাগে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে । দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আবহাওয়ার অবনতির কারণে 43 হাজার 991 জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । এদিন সকালে শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া শ্রীলঙ্কার পূর্বাঞ্চলীয় ত্রিনকোমালির কাছে অবস্থান করেছে । ক্রমশ এটি উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে ৷

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কার বন্যা উদ্ধার অভিযানে ভারতীয় নৌবাহিনী আইএনএস বিক্রান্তকে মোতায়েন করা হবে। শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী জানিয়েছেন, 30 নভেম্বর আন্তর্জাতিক নৌবহর পর্যালোচনা 2025-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে 25 ও 26 নভেম্বর দেশীয় বিমানবাহী জাহাজটি সম্প্রতি কলম্বোতে নোঙর করেছে । ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, পূর্ব ত্রিনকোমালি অঞ্চলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার কারণে বর্তমানে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের জন্য আইএনএস বিক্রান্তকে তাদের বিমান ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দ্বীপরাষ্ট্রজুড়েই ভারী বৃষ্টিপাত, প্রবল ঝড় অব্যাহত থাকবে ৷ বেশ কয়েকটি প্রদেশে 200 মিলিমিটারের বেশি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ ত্রিনকোমালি, মধ্য গলের বাদুল্লা এবং দক্ষিণ প্রদেশের মাতারা-সহ এলাকায় 150 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । দেশের বেশিরভাগ অংশে ঘণ্টায় 80 থেকে 90 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৷ শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, তাদের বেশ কয়েকটি বিমান ভারতের কোচি, তিরুঅনন্তপুরম এবং দক্ষিণ প্রদেশের মাত্তালা বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী হারিণী অমরাসুর্যের ডাকা বৈঠকে সরকার আন্তর্জাতিকভাবে সাহায্যের আবেদন করার কথা বিবেচনা করছে ৷ রেল বিভাগ জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে । গাম্পোলা রেলস্টেশন সম্পূর্ণরূপে ডুবে গিয়েছে ৷ ট্রেনের একাধিক বগিও জলের নীচে ডুবে গিয়েছে ৷ দেশের সমস্ত জলাধারের স্পিল গেট খুলে দেওয়ার জেরে বন্যারও সম্ভবনাও বেড়েছে ।

