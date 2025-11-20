জেন জ়ি বিক্ষোভে ফের উত্তপ্ত নেপাল, ভারত-সীমান্তে জারি কার্ফু
সেপ্টেম্বরের পর আবার জেন জ়ি বিক্ষোভ ৷ এবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দলের সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় রাস্তায় নামে বিক্ষুব্ধরা ৷ কার্ফু জারি করেছে প্রশাসন ৷
কাঠমান্ডু, 20 নভেম্বর: মাত্র দু'মাস ! ফের অশান্ত নেপাল ৷ বৃহস্পতিবার জেন জ়ি তরুণদের সঙ্গে ক্ষমতাচ্য়ুত প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির দলের সদস্যদের সংঘর্ষ হয় ৷ আর তাতেই নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে প্রতিবেশী দেশ ৷ এই আবহে ফের কার্ফু জারি করেছে প্রশাসন ৷ এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ভারত সীমান্ত লাগোয়া বারা জেলায় ৷
সংবাদপত্র দ্য কাঠমান্ডু পোস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার এক দফা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ জেন জ়ি আন্দোলনকারীরা এই সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায় ৷ কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ ওলির কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (ইউনিফায়েড মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট) (সিপিএন-ইউএমএল)-এর সদস্যদের ধরতে পারেনি পুলিশ ৷ তাই এদিন বারা জেলার সিমারা চৌক এলাকায় রাস্তায় নামে জেন জ়ির দল ৷
এদিন সকাল 11টা নাগাদ তাঁরা সিমারা চৌক এলাকায় জড়ো হয় ৷ পরিস্থিতি যাতে ফের অশান্ত না-হয়ে ওঠে বা কোনও ভাঙচুরের ঘটনা না-ঘটে, তাই স্থানীয় প্রশাসন দুপুর 1টা থেকে রাত 8টা (নেপালের সময়) পর্যন্ত কার্ফু জারি করে ৷ পোর্টাল খবরহাব জানিয়েছে, "কার্ফুর তোয়াক্কা না-করেই বিক্ষুব্ধ জেন জ়িরা রাস্তায় নেমে পড়ে ৷ তারা পুলিশের বাধা না-মেনে এগিয়ে আসতে থাকে ৷ তাদের সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ছ'টি টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটায় ৷ এছাড়া শূন্যে দু'রাউন্ড গুলি ছোড়ে ৷ বিক্ষুব্ধরা নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে থাকে ৷ এতে ছ'জন পুলিশ আধিকারিক আহত হন ৷ চার জন জেন জ়ি প্রতিবাদকারীও আহত হয়েছেন ৷"
VIDEO | Nepal: Fresh tension erupts in Kathmandu, leaving ten people injured after Gen Z youths clash with members of ousted prime minister KP Sharma Oli's party. Authorities have reimposed a curfew to control the situation in Bara district, which borders India.— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2025
(Full video… pic.twitter.com/z8P95OHiDt
এই পোর্টালটি আরও জানিয়েছে, জেন জ়ির আন্দোলনকারী একটি দল সিমারা বাজারে পুলিশের ফাঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় ৷ কেপি শর্মা ওলির দলীয় কার্যালয়ের জিনিসপত্র ভাঙচুর করা হয় এবং কার্যালয় জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৷ বিক্ষুব্ধদের অভিযোগ, এর আগের সংঘর্ষের ঘটনায় অভিযুক্ত সিপিএন-ইউএমএল সদস্যদের পুলিশ ধরতে পারেনি ৷
প্রথম সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছিল বুধবার ৷ জেন জ়ি সদস্যরা খবর পান, সিপিএন-ইউএমএল-এর সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর পোখারেল এবং দলের যুবনেতা মহেশ বাসনেট কাঠমাণ্ডু থেকে সিমারায় আসছেন ৷ তাঁরা এখানে সরকার-বিরোধী বক্তৃতা দেবেন ৷ এই খবরে চটে যান জেন জ়ি'র তরুণ সদস্যরা ৷ তাঁরা ওলির দলের সদস্যদের বিমানবন্দরে নামার অপেক্ষায় ছিলেন ৷ যাতে সিপিএন-ইউএমএল নেতারা সিমারায় পৌঁছতে না পারেন ৷ বিমানবন্দর এলাকায় স্থানীয় সিপিএন-ইউএমএল নেতাদের সঙ্গে জেন জ়ি সদস্যদের ঝামেলা বাধে ৷
এই গোলমালের ফলে বিমানবন্দরের আশপাশের এলাকায় কার্ফু জারি করে প্রশাসন ৷ সিপিএন-ইউএমএল নেতারা জনসভা বাতিল করে দেন ৷ এদিকে জেন জ়ি'র দুই সদস্যকে হেনস্তা করার অভিযোগে পুলিশ দু'জন সিপিএন-ইউএমএল ক্যাডার 2 নম্বর ওয়ার্ডের ধন বাহাদুর শ্রেষ্ঠা এবং 6 নম্বর ওয়ার্ডের কাইমোদ্দিন আনসারিকে গ্রেফতার করেছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, সিমারায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পর তাঁদের গ্রেফতার করা হয় ৷
গত সেপ্টম্বরে ওলি সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ দেখায় জেন জ়ি ৷ দু'দিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসা, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে ৷ এরপর এরপর 12 সেপ্টেম্বর রাতে দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ৷ তাঁর নেতৃত্বে নেপালে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার ৷ তিনিই দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ৷
এদিকে ক্ষমতাচ্যুত ওলির সিপিএন-ইউএমএল ক্ষমতায় ফিরতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ করছে ৷ তাদের দাবি, সংসদে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ পুনর্বহাল করা হোক ৷ গত 12 সেপ্টেম্বর তা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল ৷ জেন জ়ি আন্দোলনেই পতন হয়েছিল ওলি সরকারের ৷ 9 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন কেপি শর্মা ওলি ৷
