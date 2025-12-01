খালেদার শারীরিক অবস্থা একইরকম, বিদেশে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা বিএনপি'র

খালেদার শারীরিক অবস্থা একইরকম, বিদেশে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা বিএনপি'র
শুক্রবার থেকে এখনও পর্যন্ত খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতি বা অবনতি কোনওটাই হয়নি বলে দাবি বিএনপির ৷
By PTI
Published : December 1, 2025 at 1:19 PM IST
ঢাকা, 1 ডিসেম্বর: গুরুতর অসুস্থ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ৷ স্বাস্থ্যের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি বলেই জানিয়েছেন তাঁর দল বিএনপি ৷ দলের তরফে দাবি করা হয়েছে, শুক্রবার থেকে এখনও পর্যন্ত খালেদার শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি বা অবনতি কোনওটাই হয়নি । তিনি একইরকম আছেন ৷
রবিবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব কবির রিজভী স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা সেই দিন থেকে এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে । চিকিৎসকদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে, তাঁর অবস্থার অবনতি হয়নি । তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার যে খুব বেশি উন্নতি হয়েছে এমন কোনও খবরও আমরা পাইনি ৷" রিজভী আরও জানান, চিকিৎসার জন্য তাঁকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে এখনও কোনও পরামর্শও দেওয়া হয়নি ।
শুক্রবার রাতে বিএনপি'র তরফে জানানো হয়, নেত্রীর শারীরিক অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক ৷ এরপরই গভীর রাতে হাসপাতালের বাইরে ভিড় বাড়তে শুরু করে ৷ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিএনপির নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে কর্মী-সমর্থকরা জড়ো হতে থাকেন হাসপাতালের বাইরে ৷ পরে শনিবার সকালেও বিএনপির তরফে বিবৃতি জারি করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতির খবর দেওয়া হয় ৷ রবিবারও বিএনপি দাবি করেছে, কোনও পরিবর্তন হয়নি খালেদার শারীরিক অবস্থার ৷ 80 বছর বয়সি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া গত 23 নভেম্বর বুকে সংক্রমণের কারণে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন ৷
জানা গিয়েছে, তাঁর হৃদযন্ত্র এবং ফুসফুস দুটিতেই সংক্রমণ ছড়িয়েছে ৷ চারদিন পর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্যগত অবনতি হওয়ায় তাঁকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয় ।
শনিবার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছিলেন, "চিকিৎসকরা বলেছেন যে, তাঁর বিদেশে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে ৷ কিন্তু তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থা যা তাতে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দেওয়াও সম্ভব না।"
বিএনপি শুক্রবার জানিয়েছিল, খালেদার অবস্থা অতি সংকটজনক ৷ জনগণ যেন নেত্রীর জন্য প্রার্থনা করেন। বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়া লিভার, কিডনির সমস্যা, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস এবং চোখের রোগ-সহ আরও একাধিক স্বাস্থ্যগত সমস্যায় বেশ কয়েক বছর ধরে ভুগছেন। বছরের শুরুতে খালেদা জিয়া উন্নত চিকিৎসার জন্য চার মাস পর গত 6 মে লন্ডন থেকে দেশে ফিরে আসেন ।