পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, দিল্লি বিস্ফোরণে বিবৃতি আমেরিকার

মার্কিন বিদেশ দফতরের কনস্যুলার দিল্লিতে থাকা আমেরিকানদের জন্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি অ্যাডভাইজারি জারি করেছে ৷

দিল্লি বিস্ফোরণে বিবৃতি আমেরিকার (পিটিআই)
By PTI

Published : November 11, 2025 at 1:10 PM IST

ওয়াশিংটন, 11 নভেম্বর: দিল্লির লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় উদ্বেগ ও শোকপ্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ একই সঙ্গে তারা জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে আমেরিকা।

মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে মার্কিন বিদেশ দফতরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরো জানিয়েছে, "নয়াদিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে আমরা সবসময় পাশে রয়েছি। আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছি। এই ঘটনায় প্রিয়জনদের হারানো পরিবারগুলির প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ৷"

মার্কিন বিদেশ দফতরের কনস্যুলার বিষয়ক সংস্থা নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি অ্যাডভাইজারি জারি করে বলেছে, "যদিও বিস্ফোরণের কারণ এখনও অজানা, ভারত সরকার দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে হাই-অ্যালার্ট জারি করেছে ।" নিরাপত্তা এবং সতর্কতার জন্য দিল্লির মার্কিন দূতাবাস তাদের নাগরিকদের দিল্লির লালকেল্লা এবং চাঁদনি চকের আশপাশের এলাকা এড়িয়ে চলার, ভিড় এড়িয়ে চলার এবং স্থানীয় মিডিয়ার আপডেটের উপর নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছে । একই সঙ্গে, মার্কিন নাগরিকদের তাদের আশেপাশের এলাকা সম্পর্কে সচেতন থাকার এবং পর্যটকদের ঘন ঘন আসা-যাওয়া স্থানগুলিতে সতর্কভাবে চলার পরামর্শ দিয়েছে ।

এর আগে, বিদেশ দফতরের এক মুখপাত্র সংবাদ সংস্থাকে বলেন, “আমরা দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের বিষয়ে অবগত রয়েছি । আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি এবং কনস্যুলার সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত।” আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি ট্র্যাফিক সিগন্যালে ধীর গতির গাড়িতে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে ৷ ঘটনায় কমপক্ষে 9 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পাশাপাশি বিস্ফোরণের জেরে আশপাশের বেশ কয়েকটি গাড়ি সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে-মুচড়ে পুড়ে যায়।

দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় নাগরিকদের প্রাণহানি এবং আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করছে ইরান ৷ ভারতে ইরানের দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে, "ভারত সরকার এবং জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি । নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করছি ৷ এই মর্মান্তিক ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"

একই সঙ্গে, দিল্লিতে থাকা ইরান এবং ব্রিটিশ নাগরিকদের স্থানীয় প্রশাসনের পরামর্শ এবং মিডিয়া আপডেট অনুযায়ী চলতে বলেছে দুই দেশের সরকার। অন্যদিকে, ভারতে থাকা অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি ৷ প্রিয়জনদের হারিয়েছেন এমন পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"

এদিন ব্যস্ত সন্ধ্যায় এলাকাটিতে লোকের ভিড় ছিল মারাত্মক ৷ তখন এই বিস্ফোরণে দুই মহিলা-সহ কমপক্ষে 20 জন আহত হয়েছেন ৷ আহতদের কয়েক কিলোমিটার দূরে এলএনজেপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, যে গাড়িতে বিস্ফোরণটি হয়েছিল, তাতে তিন জন যাত্রী ছিলেন ৷ এটি একটি আত্মঘাতী বোমা হামলা কি না, সেই বিষয়ে আরও তদন্ত চালানো হচ্ছে বলেও আধিকারিকরা জানিয়েছেন। তদন্ত শুরু করেছে এনাইএ, এফসিএল এবং এনএসজিও ৷

পুলিশের এক শীর্ষকর্তা বলেন, "বিস্ফোরণটি একটি চলন্ত হুন্ডাই আই-20 গাড়িতে হয়েছিল ৷ সেই গাড়িতে মোট তিন জন বসে ছিল। আহতদের শরীরে আমরা কোনও পেল্লেট বা পাংচার পাইনি, যা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক। আমরা সব দিক থেকেই তদন্ত করছি ৷"

