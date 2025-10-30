ETV Bharat / international

ছ'বছর পর ফের মুখোমুখি ট্রাম্প-শি, 'ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে রয়েছি' বললেন চিনের প্রেসিডেন্ট

2019-এর পর 2025 ৷ ফের সাক্ষাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ৷ এতদিন পর কী কথা হল দু'জনের ?

Trump Xi Meeting
দক্ষিণ কোরিয়ায় বৈঠকের মুহূর্তে ট্রাম্প ও শি (এএফপি)
October 30, 2025

বুসান (দক্ষিণ কোরিয়া), 30 অক্টোবর: ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে সাতটায় চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক শুরু হয় ট্রাম্পের ৷ ছ'বছর পর শি জিনপিং-ট্রাম্পের আলোচনা এদিন চলেছে প্রায় দুই ঘণ্টা ৷ আর সেই বৈঠক শেষে, জিনপিং এবং ট্রাম্প দু'জনেই কাছাকাছি আসার কথা বলেছেন বলে খবর ৷ দু'পক্ষের মধ্যেই বাণিজ্য যুদ্ধের উপর আলোচনা হয়েছে বলে খবর ৷ তবে অগ্রগতি হয়েছে কি না, সে বিষয়ে কোনও তাৎক্ষণিক মন্তব্য উভয় নেতার পক্ষ থেকেই করা হয়নি।

শুল্ক যুদ্ধের আবহের মধ্যেই ট্রাম্প বলেন, "প্রেসিডেন্ট শি এক মহান দেশের এক মহান নেতা ৷ আমি মনে করছি, আমাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি দুর্দান্ত সম্পর্ক থাকবে । আপনাকে আমাদের সঙ্গে পাওয়া সম্মানের । আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ।"

পাল্টা শি বলেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার জন্যও অত্যন্ত আনন্দের বিষয় । অনেকটা বছর পর ফের আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে । আপনার পুনর্নির্বাচনের পর থেকে, আমরা তিনবার ফোনে কথা বলেছি ৷ বেশ কয়েকবার চিঠি বিনিময়ও করেছি ৷ আমরা দু'জনেই একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে রয়েছি ।"

শি আরও বলেন, "চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে ৷ আমাদের দুই দেশ এবং সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আরও দুর্দান্ত, সুনির্দিষ্টভাবে একসঙ্গে কাজ করতে পারে ৷" এই বৈঠকে দুই রাষ্ট্রনেতা ছাড়াও ছিলেন আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও, ট্রেজারি প্রধান স্কট বেসেন্ট এবং বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক ৷ অন্যদিকে, চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই, বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াং ওয়েন্টাও এবং ভাইস প্রিমিয়ার হি লাইফেং এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ।

আলোচনার আগে, ট্রাম্প হাসিমুখে শি'য়ের প্রশংসা করেন ৷ তাঁদের উষ্ণ করমর্দন করতেও দেখা যায় ৷ দু'জনের সাক্ষাতের কয়েক মিনিট আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, তিনি পেন্টাগনকে চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে সমানভাবে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন । এই বৈঠকের আগেই অবশ্য, মার্কিন কর্তারা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ট্রাম্প চিনা পণ্যের উপর অতিরিক্ত 100% আমদানি কর আরোপের সাম্প্রতিক হুমকির কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ চিন তার রফতানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে এবং আমেরিকা থেকে সয়াবিন কিনতে ইচ্ছুক হওয়ারও লক্ষণ দেখিয়েছে বলেও মার্কিন আধিকারিকদের দাবি ।

দক্ষিণ কোরিয়া যাওয়ার পথে ট্রাম্প জানান, তিনি এই বছরের শুরুতে ফেন্টানাইল তৈরিতে চিনের ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত আরোপিত শুল্ক কমাতে পারেন । তিনি আরও বলেছিলেন, "আমি আশা করছি শুল্ক কমানো হবে ৷ কারণ আমি বিশ্বাস করি, চিন ফেন্টানাইল পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করবে ৷ চিনের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ভালো ।"

