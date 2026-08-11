বিধ্বংসী ভূমিকম্পে তছনছ কলম্বিয়া ! মৃত বেড়ে 132, পাশে বিশ্ব

বিধ্বংসী ভূমিকম্পে তছনছ কলম্বিয়া ! মৃত বেড়ে 132, পাশে বিশ্ব
সোমবার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পশ্চিম কলম্বিয়া। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের মাত্রা 7.4। ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 130 জনেরও বেশি ৷
Published : August 11, 2026 at 11:11 AM IST
বোগোতা (কলম্বিয়া), 11 অগস্ট: ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত লাতিন আমেরিকার দেশ কলম্বিয়া। স্থানীয় সময় সোমবার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দেশটির পশ্চিমাংশ। কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দেশটি ৷ চারিদিকে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে বহুতল ভবন থেকে শুরু করে ছোট ছোট বাড়ি ৷ কলম্বিয়া সরকারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা অন্তত 132 ৷ পাশাপাশি আহত হন অন্তত 570 জন ৷ ধসে পড়া ভবনগুলোর নীচে আরও বহু মানুষ চাপা পড়ে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা দেশটির পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷
কম্পন অনুভূত হয়েছে কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোতা (Bogota) ছাড়াও আন্তিওকিয়া (Antioquia), কুন্দিনামার্কা (Cundinamarca), মেটা ও অন্যান্য এলাকায় । কলম্বিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জোর ঝাঁকুনি অনুভূত হয় বলেও জানিয়েছেন বাসিন্দারা।
ভূমিকম্পের প্রভাব মোকাবিলায় কলম্বিয়ার সরকার জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করেছে ৷ প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে এখনও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি, বিপর্যয়ের ভয়াবহতা স্পষ্ট হতেই দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করেছে সরকার।
ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থল
ইউএসজিএস জানিয়েছে, সোমবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে কলম্বিয়া। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের মাত্রা 7.4 ৷ ভূমিকম্পের উৎসস্থল কলম্বিয়ার চোকো বিভাগের সান হোসে দেল পালমারের প্রায় 5 কিলোমিটার পূর্বে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 96 কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কম্পন ভেনেজুয়েলা সীমান্তেও অনুভূত হয়েছে।
কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের বার্তা
বোগোতা থেকে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আবেলার্দো দে লা এস্প্রিয়েলা (President De La Espriella) সংবাদ সংস্থাগুলিকে জানিয়েছেন, উদ্ধার ও ত্রাণকাজে সরকারি সমস্ত সংস্থাকে কাজে লাগানো হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করাই এখন সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। শক্তিশালী ভূমিকম্পে প্রায় 1 হাজার 575টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 6টি বিমানবন্দর ৷ আপাতত সেখানে বিমান চলাচল স্থগিত রাখা হয়েছে।
সরকারি ঘোষণা
সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পের তীব্রতায় কার্যত ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। ভেঙে পড়েছে অসংখ্য বাড়ি। ফলে ধ্বংসস্তূপের নীচে অনেকেই আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা উদ্ধারকারীদের। পাশাপাশি, কলম্বিয়া প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় এবং সবচেয়ে জরুরি ত্রাণশিবিরগুলিতে চাহিদা যা যা রয়েছে তা মেটানো হচ্ছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখছে রাজধানী ৷ স্থানীয় মেয়রদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ৷ ভূমিকম্পের প্রভাব মোকাবিলায় কলম্বিয়ার সরকার জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করেছে ৷
বিশ্বের বিভিন্ন নেতারা দেশটির পাশে দাঁড়িয়েছেন
আমেরিকা- মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন কলম্বিয়ার ভূমিকম্পের উপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছে এবং কলম্বিয়ার জনগণ ও প্রেসিডেন্ট আবেলার্দো দে লা এসপ্রিয়েল্লার প্রশাসনকে সমর্থন জানাতে প্রস্তুত রয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন জরুরি আশ্রয়, খাদ্য, সুরক্ষা এবং ভূমিকম্প পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য 15.5 মিলিয়ন ডলার তহবিল বরাদ্দ করছে।
Following today’s devastating 7.4 magnitude earthquake across various regions in Colombia, the Trump Administration is committing $15.5 million in funding for emergency shelter, food, protection, and earthquake assessments.— Department of State (@StateDept) August 10, 2026
We are united in prayer with the Colombian people and…
ফ্রান্স- ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "কলম্বিয়ায় আঘাত হানা ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি ফ্রান্সের পক্ষ থেকে কলম্বিয়ার জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি মৃত ও আহতদের পরিবার এবং এই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের কথা ভেবে উদ্বেগে ৷ উদ্ধারকারী দল এবং যারা সাহসের সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলিকে সহায়তা করার জন্য কাজ করছেন, তাঁদের সকলের পাশে রয়েছি আমরা ৷ এই কঠিন সময়ে কলম্বিয়া আমাদের বন্ধুত্ব ও সমর্থনের উপর নির্ভর করতে পারে ৷"
Face au terrible séisme qui a frappé la Colombie, j’adresse, au nom de la France, mes pensées les plus sincères au peuple colombien.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 10, 2026
Je pense aux victimes, à leurs familles, aux blessés et à toutes celles et ceux qui ont été touchés par cette catastrophe.…
ইউক্রেন- ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কিও কলম্বিয়া পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ এই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্বজুড়ে মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
Terrible news about the earthquake in western Colombia, which also affected neighboring Ecuador. As of now, at least 25 people have been reported dead, and there are people trapped under the rubble. Our condolences to the families of those who lost their lives and to everyone…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2026
ইতালি- ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি জানিয়েছেন, এই কঠিন সময়ে ইতালি, কলম্বিয়ার জনগণের পাশে আছে ৷ তিনি ভূমিকম্পের সর্বশেষ পরিস্থিতি উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছেন। এই কঠিন সময়ে ইতালি, কলম্বিয়ার জনগণ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গ এবং উদ্ধার ও সহায়তা কার্যক্রমে নিয়োজিত সকলের পাশে আছে।
Leggo con apprensione gli aggiornamenti sul violento terremoto che ha colpito la Colombia.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 10, 2026
In queste ore difficili, l’Italia si stringe al popolo colombiano, alle famiglie colpite e a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza.
ইকুয়েডর- ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট দানিয়েল নোবোয়া আজিনও কলম্বিয়া এবং ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "কলম্বিয়া, ইকুয়েডর আপনাদের পাশে আছে। আমরা আমাদের ইউএসএআর (USAR) টিম আপনাদের সেবায় নিয়োজিত করছি ৷ 47 জন উদ্ধারকর্মী এবং সরঞ্জামসহ, যা দিয়ে তারা 7 দিন ধরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারবে। আপনাদের যখনই প্রয়োজন হবে, আমরা প্রস্তুত।"
এক নজরে:
- কলম্বিয়ায় আঘাত হানে শক্তিশালী ভূমিকম্প
- জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা কলম্বিয়ার সরকারের
- মৃত্যু হয়েছে অন্তত 132 জনেরও বেশি
- মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা
- রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 7.4
- ইউএসজিএস জানিয়েছে, এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল কলম্বিয়ার চোকো বিভাগের সান হোসে দেল পালমার এলাকায়