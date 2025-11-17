ETV Bharat / international

হাসিনার ফাঁসির সাজা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক রায়, বললেন জেলবন্দি চিন্ময়কৃষ্ণের আইনজীবী

সোমবার বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ফাঁসির সাজা ঘোষণা করা হয়৷ সেই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ৷

SHEIKH HASINA
বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 17, 2025 at 9:39 PM IST

3 Min Read
ব‍্যারাকপুর (উত্তর 24 পরগনা), 17 নভেম্বর: 'এটা সুষ্ঠু বিচার নয়। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক রায়', বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া প্রসঙ্গে এমনটাই বললেন ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সোমবার রায় ঘোষণার পর পদ্মা পাড়ের দেশ থেকে শতযোজন দূরে ব‍্যারাকপুরের ভাটপাড়ায় বসে তিনি একথা বললেন৷

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "এই রায় ন‍্যায়বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। কারও প্রতি রাগ-অভিমান থাকতেই পারে। তার মানে এই নয় যে বিচার না-করেই তাঁকে ফাঁসির সাজা দিতে হবে। আমি মনে করি এটা কোনও সাধারণ রায় নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই সাজা দেওয়া হয়েছে।" এই রায় কার্যকর করতে হলে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে বলে হবেও মনে করছেন চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী।

হাসিনার ফাঁসির সাজা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক রায়, বললেন জেলবন্দি চিন্ময়কৃষ্ণের আইনজীবী (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, গত বছরের জুলাইয়ে কোটা বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল পদ্মা পাড়ের দেশ। ক্রমেই তা ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের আকার নিয়েছিল। সেই আন্দোলন কড়া হাতে দমনের চেষ্টা করেছিলেন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। অগস্টে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ‍্য হন তিনি। তার পরেই অন্তবর্তী সরকারের নির্দেশের ছাত্রদের উপরে গুলি চালানো তথা মানবতাবিরোধী অপরাধ-সহ একাধিক অভিযোগে হাসিনার বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

সোমবার দীর্ঘ শুনানির শেষে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-সহ সেদেশের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। উস্কানি, হত‍্যার নির্দেশ এবং দমনপীড়ন না-আটকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা - মূলত এই তিনটি অভিযোগের উপর ভিত্তি করেই শেখ হাসিনাকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

যদিও এই রায় কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, "যেকোনও পলাতক আসামী আদালতকক্ষে উপস্থিত না-থাকলেও বিচারকের এক্তিয়ার রয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করার। আইনে তার বিধানও রয়েছে। কিন্তু, সেটা সঠিক ন‍্যায়বিচার হবে না। ফাঁসির সাজা দিতে গেলে কিছু নিয়মকানুন মানতে হয়।" সেই সবের কিছুই মানা হয়নি বলে অভিযোগ প্রবীণ এই আইনজীবীর।

RABINDRANATH GHOSH
জেলবন্দি চিন্ময়কৃষ্ণের আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

রবীন্দ্রনাথের মতে, "আইন সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ‍্য। সেটা বাংলাদেশ অথবা ভারতে হোক কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে। হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়াটা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। আমি নিজেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। এই রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আদালতে আপিল করতে পারবেন শেখ হাসিনা। তার জন্য এক মাস সময় পাবেন তিনি।’’

এই আইনজীবী আরও বলেন, ‘‘তবে, এটাও ঠিক সশরীরে বাংলাদেশে গেলে উনি গ্রেফতারও হয়ে যেতে পারেন। এখন প্রশ্ন হল এই রায় কার্যকর হবে কীভাবে? রায় তখনই কার্যকর হওয়া সম্ভব, যখন হাসিনাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা যাবে। একান্তই যদি বাংলাদেশে নিয়ে আসা না-যায়, তাহলেও ওঁর বিরুদ্ধে এই সাজা কিন্তু বহাল থাকবে!"

এদিকে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পিছনে হাসিনার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অবদানের কথা উল্লেখ করে জেলবন্দি চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার নেপথ‍্যে মূল কারিগরই ছিলেন শেখ হাসিনার পিতা। তাঁর ডাকে লাখো লাখো মানুষ 71-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরাও সেই সময় সামিল হয়েছিলাম পরাধীন বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে। তাই, এসব ভুলে গেলে চলবে না।"

অন‍্যদিকে, প্রায় এক বছর কেটে গেলেও এখনও মুক্তি পাননি ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার হতে হয়েছিল বাংলাদেশের পুলিশের হাতে। তাঁর জামিনও মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তাঁর জামিনে স্থগিতাদেশ দেওয়ায় জেল মুক্তি হয়নি ইসকনের সন্ন্যাসীর। এখনও বাংলাদেশের জেলেই বন্দি রয়েছেন তিনি।

