আচমকা জেল-বদল চিন্ময়কৃষ্ণের, অঘটনের আশঙ্কায় আইনজীবীরা
Chinmoy Krishna Brahmachari: দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম জেলে থাকার পর সন্ন্য়সীকে ঢাকার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । আর তাতেই নানা মহলে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে ।
By ANI
Published : November 17, 2026 at 11:40 AM IST
ঢাকা, 17 নভেম্বর: একাধিক মামলায় এখনও জেলবন্দি বাংলাদেশের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী । কয়েকটি মামলায় জামির না মেলায় এতদিন চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ছিলেন চিন্ময় । সোমবার আচমকাই তাঁকে ঢাকার সংশোধনাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে খবর। এই প্রশাসনিক পদক্ষেপের জেরে অঘটনের আশঙ্কায় সন্ন্যাসী আইনজীবীরা ।
চিন্ময়ের আইনজীবী অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, সন্ন্যাসীর শরীরে নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে । তাঁর সবকটি অঙ্গ ঠিকভাবে কাজ করে না । তিনি সব খাবারও খেতে পারেন না । একইসঙ্গে ব্রহ্মচারী বলে তাঁকে নিজেকেই নিজের রান্না করতে হয় । এতদিন চট্টগ্রামের জেলে এক বন্দি তাঁকে রান্নার কাজে সাহায্য করতেন। আর তিনিও স্বাভাবিকভাবে খাওয়া-দাওয়া করতে পারতেন ।
এখন থেকে সেটা আর হবে না । কারণ, ঢাকার জেলে সেই সুবিধা নেই । এখানে কোনও বন্দি নিজের রান্নাটুকু নিজে করে নিতে পারেন না । জেলের অন্য বন্দিদের জন্য যে রান্না হয় সেটাই সবাইকে খেতে হয় । কিন্তু শরীরে বিভিন্ন সমস্য়া থাকায় চিন্ময়কৃষ্ণ সেটা পারছেন না । আর তাই তাঁকে শুধুমাত্র ফল খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। আইনজীবীর আরও আশঙ্কা ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া না করলে চিন্ময়কৃষ্ণের শরীর দ্রুত ভেঙে পড়বে ।
আইনজীবীর আশঙ্কা তেমন কিছু হলে অচিরেই আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বেন সন্ন্যাসী। শুধু তাই নয় কেন চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার জেলে নিয়ে যাওয়া হল সে ব্যাপারে তাঁকে সরকারিভাবে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন আইনজীবী। তবে আইনজীবীর অভিযোগ সম্পর্কে এখনও বাংলাদেশ প্রশাসনের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ।
বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর ক্ষমতায় আসে অন্তর্বর্তী সরকার । সে সময় একটি মামলায় গ্রেফতার হন চিন্ময়কৃষ্ণ । তাঁর মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশের পাশাপাশি কলকাতাতেও মিছিল হয়। কিন্তু তাঁর জামিন হয়নি । বরং এই সময় থেকে এরপর থেকে মামলা যুক্ত হতে থাকে । তেমনই একটি মামলায় গ্রেফতারির পর সন্ন্যাসীকে চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হয় । সেটা 2024 সালের নভেম্বর মাসের ঘটনা ।
সে সময় জেলের বাইরে ব্যাপক গোলমাল দেখা দেয় । ঘটনায় এক আইনজীবীর মৃত্যু হয় । এই মামলাতেও সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের হয়। একই সঙ্গে দেশদ্রোহীতার মত গুরুতর অভিযোগ রয়েছে চিন্ময়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে । আর তাই তাঁর জেলমুক্তি ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ছে । এবার আচমকাই তাঁকে চট্টগ্রামের জেল থেকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হল ।