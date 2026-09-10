ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে ভারত সফরে চিনের প্রেসিডেন্ট শি, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা
President Xi Jinping visit to India: চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নয়াদিল্লি আসছেন ৷ তিনি ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন ৷
By ANI
Published : September 10, 2026 at 8:41 PM IST
বেজিং, 10 সেপ্টেম্বর: ব্রিকস গোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে নয়াদিল্লি আসছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ৷ বিগত প্রায় সাত বছরে এটাই প্রেসিডেন্টের প্রথম ভারত সফর ৷ এই খবর দিয়েছে চিনের বিদেশ মন্ত্রক ৷
সোশাল মিডিয়ায় চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছে, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে 12-13 সেপ্টেম্বর 18তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে নয়াদিল্লিতে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ৷"
শেষবার 2019 সালে চেন্নাইয়ের মামাল্লাপুরমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিনপিং ৷ সূত্রের খবর, ব্রিকস গোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রেসিডেন্টের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হতে পারে ৷
একদিকে ইরান-আমেরিকা সংঘাত, অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে অস্থিরতা চলছে বিশ্বজুড়ে ৷ বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 100 ডলার ছাড়িয়েছে ৷
At the invitation of Prime Minister of the Republic of India Narendra Modi, President Xi Jinping will attend the 18th BRICS Summit in New Delhi from September 12 to 13. pic.twitter.com/abKPwOyqRm— CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) September 10, 2026
2020 সালের জুনে পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে ভারত ও চিনের সেনার মধ্যে ধুন্ধুমার হাতাহাতির কাণ্ড বাধে ৷ মৃত্যু হয় দুই পক্ষের সেনা জওয়ানের ৷ এরপর থেকে দুই দেশই তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷
এর মধ্যে সম্প্রতি ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে প্রথমবার বৈঠক করেছে দুই দেশের কোর কম্যান্ডার স্তরের আধিকারিকরা ৷ এই ভূ-রাজনৈতিক আবহে প্রেসিডেন্ট শি'র এই ভারত সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ ৷
এশিয়ার দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থিতিশীল করার যে প্রচেষ্টা চলছে, এই হাইপ্রোফাইল সফরের ফলে তা গতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ ব্রিকস গোষ্ঠীর বর্তমান সভাপতি হিসাবে ভারত আগামী 12-13 সেপ্টম্বর নয়াদিল্লিতে এই শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছে ৷