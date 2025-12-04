ETV Bharat / international

এখনও সঙ্কটে খালেদা, ব্রিটেনের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বাংলাদেশে ফের চিনের চিকিৎসক দল

খালেদা জিয়ার বিকল্প চিকিৎসা পর্যালোচনা করার জন্য মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন চিন এবং ব্রিটেনের চিকিৎসকরা । বুধবার রাতে দেখা করেছেন ইউনূস ৷

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : December 4, 2025 at 10:30 AM IST

ঢাকা, 4 ডিসেম্বর: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য চার সদস্যের আরও একটি চিনের মেডিক্যাল টিম বাংলাদেশে পৌঁছেছে ৷ ব্রিটেনের একটি বিশেষজ্ঞ দলও যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে । এখনও গুরুতর অসুস্থ খালেদা জিয়া ৷ বুধবার রাতে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে দেখতে যান বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহম্মদ ইউনূস ৷

চিনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা, চিকিৎসক চি জিয়াং ফাং, ইয়ান জিন, ঝং ইউহুই এবং মেং হুয়াং উ-কে নিয়ে গঠিত মেডিক্যাল টিম বুধবার রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছয় ৷ এরপরই 80 বছর বয়সি খালেদা জিয়ার বিকল্প চিকিৎসা পর্যালোচনা করার জন্য মেডিক্যাল বোর্ডের সঙ্গেও তাঁরা বৈঠক করেন ।

জানা গিয়েছে, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দেখা করে খালেদার চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করেছেন। উন্নত চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করার জন্য চিনা ডাক্তাররা আগে আসা ব্রিটেনের ডাক্তার রিচার্ড বুয়েলের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গেও আলোচনা করেন ৷

অন্যদিকে, হাসপাতালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে দেখার পর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস বিভাগ থেকে এক বিবৃতিতে জারি করে জানানো হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস প্রায় আধঘণ্টা হাসপাতালে ছিলেন ৷ খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি বিএনপির দলীয় নেতা-কর্মীদের এই মুহূর্তে ধৈর্য রাখার অনুরোধ করেছেন তিনি ৷

খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের প্রধান ইউনূসকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন ৷ চিকিৎসকরা এও জানিয়েছেন, মার্কিন হাসপাতালের দুই প্রধান বিশেষজ্ঞ এবং ব্রিটেন ও চিন-সহ বিভিন্ন দেশের বেশ কয়েকজন চিকিৎসক খালেদার চিকিৎসা পদ্ধতি তদারকি করছেন ।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, খালেদা জিয়ার জন্য সব ধরণের সরকারি সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন ইউনূস । তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, জেনারেল ওয়াকার উজ জামান, অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান এবং এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার একদিন পর ইউনূস গিয়েছিলেন ৷ মঙ্গলবার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এজেডএম জাহিদ হোসেন খালেদার স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য না দিলেও তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন ৷

তিনি বলেন, "বেগম খালেদা জিয়া 27 নভেম্বর থেকে হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন ৷ তবে তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন ৷" সূত্রের খবর, তিনবারের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসায় সহায়তা করার জন্য চার ব্রিটিশ চিকিৎসক ঢাকায় আসার কয়েকঘণ্টা পরই চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং চারজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের একটি দ্বিতীয় মেডিক্যাল টিম পাঠিয়েছিলেন ঢাকায় । সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ পাশাপাশি সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা করার প্রস্তাবও দিয়েছেন।

