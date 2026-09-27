মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'পিং পিং' ও 'ফু সুয়াং' নামে 2টি জায়ান্ট পান্ডা পাঠাল চিন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'পিং পিং' ও 'ফু সুয়াং' নামে 2টি জায়ান্ট পান্ডা পাঠাল চিন
China Sent Two Giant Pandas to USA: আগামী 10 বছরের জন্য জায়ান্ট পান্ডা দু’টির ঠিকানা হতে চলেছে আটলান্টার চিড়িয়াখানা ৷
Published : September 27, 2026 at 5:46 PM IST
বেজিং, 27 সেপ্টেম্বর: প্রতীকী গুরুত্ব থাকলেও বড় কোনও অগ্রগতি ছাড়াই শেষ হওয়া ওয়াশিংটন সম্মেলনের পর, চিনের তরফে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দু’টি জায়ান্ট পান্ডা পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে বেজিংয়ের সরকারি গণমাধ্যম ৷ বেজিং জানিয়েছে, দু’টি পান্ডা পাঠানোর বিষয়টি আগেই চূড়ান্ত হয়েছিল ৷ তবে, ওয়াশিংটনে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সফর চলাকালীন গত বৃহস্পতিবার বিষয়টি ঘোষণা করা হয় ৷
সাদা-কালো রঙের এই স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলি বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ৷ তাই বৈদেশিক সম্পর্ক জোরদার করতে 'পান্ডা কূটনীতি' কর্মসূচির অংশ হিসেবে চিন এদের বিভিন্ন দেশে ধার দিয়ে থাকে ৷ চিনের সরকারি সংবাদসংস্থা সিনহুয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার ভোর 3টের সময় একটি বিশেষ বিমানে করে চেংদু সুয়াংলিউ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পিং পিং ও ফু সুয়াং নামে দু’টে জায়ান্ট পান্ডাকে রওনা করা হয়েছে ৷ চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবাল টাইমস'-এর তথ্য অনুযায়ী, 15 ঘণ্টার দীর্ঘ যাত্রাপথে পান্ডাগুলির পুষ্টির কথা বিবেচনা করে, তাদের জন্য সেদ্ধ করা ভুট্টার রুটি, বাঁশের কচি ডগা এবং গাজরের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷
একটি বেসরকারি ক্যুরিয়ার সংস্থার মাধ্যমে বোয়িং 777 বিমানে আলাস্কার কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ সেখান থেকে আটলান্টার একটি চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হবে ৷ ওই চিড়িয়াখানায় আগামী 10 বছর এই দুই জায়ান্ট পান্ডাকে রাখা হবে ৷ পিং পিং ও ফু সুয়াংকে মার্কিন মুলুকে পাঠানোর আগে জায়ান্ট পান্ডা প্রজনন বিষয়ক চেংদু গবেষণা কেন্দ্রের তরফে একটি বিদায়ী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ৷
অন্যদিকে, দুই জায়ান্ট পান্ডাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি সেরে রেখেছে আটলান্টা চিড়িয়াখানা ৷ তাদের পান্ডার থাকার জায়গার সংস্কার করা হয়েছে এবং তাদের পরিচর্যার জন্য একটি দল গঠন করেছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ৷ এমনকি পান্ডাদের জন্য চেংদুর আবহাওয়ার মতো একটি জায়গায় প্রস্তুত করা হয়েছে ৷ যেখানে দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহের জন্য বাঁশ চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷
1999 সাল থেকে শুরু করে টানা পঁচিশ বছর ধরে আটলান্টার এই চিড়িয়াখানায় চিন থেকে লোনে নিয়ে আসা পান্ডাদের রাখা হয়েছিল ৷ তবে 2024 সালের পর থেকে সেখানে আর কোনও পান্ডা নেই ৷ আর এই দু’টি পান্ডার জন্ম হয়েছিল 2020 সালে ৷ যেখানে পুরুষ পান্ডা পিং পিং-এর বয়স 6 বছর এবং স্ত্রী পান্ডা ফু সুয়াং আগামী মাসে 6 বছর পূরণ করবে ৷
উল্লেখ্য, চিনের জায়ান্ট পান্ডা সাধারণত 30 বছর পর্যন্ত বাঁচে ৷ বিশ্ব জুড়ে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য চিন লোনে এই জায়ান্ট পান্ডা পাঠিয়ে থাকে ৷ উল্লেখ্য, 1972 সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের চিন সফরের সময় বেজিংয়ের তরফে ওয়াশিংটনকে একজোড়া পান্ডা উপহার দেওয়া হয়েছিল ৷