বাজেটে প্রতিরক্ষায় 27 হাজার কোটি বরাদ্দ চিনের, চাপ বাড়ল ভারতের ?

China Hikes Defence Budget
প্রতিরক্ষায় 27 হাজার কোটি বরাদ্দ চিনের (প্রতিকী ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 5, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
বেজিং, 5 মার্চ: প্রতিরক্ষা বাজেটে এবার বিশেষ নজর চিনের ৷ প্রতিরক্ষা খাতে গত বছরের তুলনায় চিন এবার 25 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি বরাদ্দ করল ৷ বৃহস্পতিবার চিন প্রতিরক্ষা খাতে 275 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছে ৷ চিনের এই বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় 25 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 2500 কোটি টাকা ৷

প্রতিরক্ষায় এই ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে বেজিংয়ের ব্যাখ্যা, তারা মার্কিন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণকে আরও জোরদার করতে চাইছে ৷ চিনের এই বরাদ্দ বাড়ানোর ফলে স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়বে ভারতেরও ৷ কারণ, ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দের প্রায় তিনগুণ বেশি।

চিনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসে (এনপিসি) রিপোর্ট কার্ডে ঘোষণা করেছেন, দেশের প্রতিরক্ষায় প্রায় 1.9 ট্রিলিয়ন ইউয়ান (প্রায় 275 বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বরাদ্দ করা হবে। যা ভারতীয় মুদ্রায় 27 হাজার 500 কোটি টাকা ৷ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, জিডিপির অংশ, মাথাপিছু প্রতিরক্ষা ব্যয় এবং সামরিক কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা ব্যয়-সহ মূল আপেক্ষিক সূচকগুলিতে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম রয়েছে ৷

গত বাজেটে, চিন 2025 সালের জন্য তাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা বাজেট 7.2 শতাংশ বৃদ্ধি করে ৷ সেবার এই খাতে 249 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ 2024 সালের তুলনায় সেবার 17 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাড়িয়েছিল ৷ এবার তা 25 বিলিয়ন বাড়াল চিন ৷ চিনের প্রতিরক্ষা ব্যয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ৷ প্রতিরক্ষা খাতে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তারা ৷ বছরের পর বছর ধরে লাগাতারভাবে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধিও করছে চিন ৷ এর ফলে ভারত এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলিকে তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানোর জন্য প্রবল চাপও সৃষ্টি করছে। একই সঙ্গে, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও বড় চাপ দিচ্ছে চিন ৷

2024 সালে, চিন তার প্রতিরক্ষা বাজেট 7.2 শতাংশ বৃদ্ধি করে প্রায় 232 বিলিয়ন মার্কিন ডলার (1.67 ট্রিলিয়ন ইউয়ান) করেছে ৷ যা ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দের তিনগুণ বেশি। চিনের সামরিক বাহিনীর ব্যাপক আধুনিকীকরণের ফলে, বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ, উন্নত নৌবাহিনীর জাহাজ নির্মাণ এবং বিমানের মতো ব্যাপক সামরিক আধুনিকীকরণের জেরে, চিনের প্রতিরক্ষা বাজেটের এই পরিসংখ্যানকে সন্দেহের চোখে দেখছে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিও ৷

