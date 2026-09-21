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শুল্ক যুদ্ধের আবহেই চলতি সপ্তাহে আমেরিকা সফরে জিনপিং, বৈঠক হবে ট্রাম্পের সঙ্গে

Chinese President Xi Jinping visit US: অর্থনীতি থেক শুল্কযুদ্ধ-নানা বিষয়ে যুযুধান দুপক্ষের আলোচনায় কী কী উঠে আসে তা জানতে আগ্রহী বিশ্বের কূটনৈতিক মহল ।

Xi To Visit US Talk On Tariffs
আমেরিকা সফরে জিনপিং (এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 3:45 PM IST

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বেজিং, 21 সেপ্টেম্বর: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটকে কেন্দ্র করে শুল্ক সংক্রান্ত বিরোধ চরমে পৌঁছে গিয়েছে । ঠিক এমনই উত্তাল সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমন্ত্রণে আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ৷ আগামী 23 থেকে 25 সেপ্টেম্বর চিনের প্রেসিডেন্টের আমেরিকা সফর। স্থানীয় সময় সোমবার চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র এমনটাই জানিয়েছেন ৷

23 সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসারও কথা রয়েছে জিনপিয়ের। চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র গুও ​​জিয়াকুন জানান, দুই রাষ্ট্রপ্রধান চিন-আমেরিকা সম্পর্ককে অন্য় মাত্রায় নিয়ে যাওয়া এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ খোঁজার পাশাপাশি উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে মতবিনিময় করবেন। চিন ও আমেরিকার মধ্যে থাকা গঠনমূলক এবং কৌশলগত স্থিতিশীলতার সম্পর্ককে আরও অর্থবহ করে তুলতে চায় বেজিং । সংলাপ ও সহযোগিতা জোরদার করে দুপক্ষের থাকা মতপার্থক্যগুলির যথাযথভাবে সামাল দেওয়াও তাদের লক্ষ্য ।

অর্থনীতি ও বাণিজ্য নিয়ে আমেরিকা ও চিনের শীর্ষ আধিকারিকদের মধ্যে খোলামেলা পরিবেশে গঠনমূলক আলোচনা চলছিল । এমনই আবহে জিনপিংয়ের আমেরিকা সফরের বিষয়টি প্রকাশ্যে এল। চিনের সরকারি গণমাধ্যম 'সিনহুয়া' জানিয়েছে, রবিবার নিউ ইয়র্কে চিনের ভাইস প্রিমিয়ার হে লিফেং, আমেরিকার ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট এবং মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের মধ্যে আলোচনা হয়।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্য়মে উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক এমন সহযোগিতার নীতি তৈরি করা নিয়ে কথা হয়েছে বৈঠকে । সিনহুয়া আরও জানিয়েছে, বেসেন্ট ও চিনের ভাইস প্রিমিয়ার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য বিষয়গুলি নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেছেন। এর আগে ওয়াশিংটন স্পষ্ট জানিয়েছিল, বিশ্বের বৃহত্তম দুই অর্থনীতির রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে এই সপ্তাহে বৈঠক হতে যাচ্ছে। বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং বৃহত্তর কৌশলগত বিষয়গুলি নিয়ে উত্তেজনা প্রশমনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মার্কিন প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, বৈঠকের আগে বুধবার ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে শি-কে মার্কিন মুলুকে স্বাগত জানাবেন। উল্লেখ্য, মে মাসে ট্রাম্পের বেজিং সফরে তাঁকে সে দেশে স্বাগত জানিয়েছিলেন চিনের ভাইস প্রিমিয়ার ।

মার্কিন সময়ে রবিবার 'এয়ার ফোর্স ওয়ান'-এ সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "আমি তাঁর (জিনপিং) সঙ্গে প্রায় সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করব।" দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা বাণিজ্য যুদ্ধ একটি বড় উদ্বেগের বিষয়; পাশাপাশি তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে সামরিক সংঘাতের আশঙ্কাও প্রবল হয়ে উঠেছে।

দু'পক্ষ প্রায় এক বছর ধরে শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে এক ধরনের সমঝোতা বজায় রাখলেও, এখন পর্যন্ত কোনও স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে ট্রাম্পের ইরান-সংক্রান্ত নীতির প্রভাবও বেশ গভীর ৷ কারণ তেহরানের সঙ্গে লেনদেনকারী দেশগুলির উপর আমেরিকার আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এড়াতে চিন সচেষ্ট ৷ যদিও এমন খবরও রয়েছে যে মার্কিন বাহিনীর উপর হামলার জন্য ইরানকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করেছিল বেজিং ।

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আমেরিকা সফরে জিনপিং
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XI TO VISIT US TALK ON TARIFFS

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