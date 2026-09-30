মহিলা কর্মীদের 'ছুটি' দিয়ে হিন্দু সংগঠনকে স্বাগত ! তীব্র প্রতিবাদে গদি ছাড়তে হল আইফেল টাওয়ারের শীর্ষকর্তাকে

মহিলা কর্মীদের 'ছুটি' দিয়ে হিন্দু সংগঠনকে স্বাগত ! তীব্র প্রতিবাদে গদি ছাড়তে হল আইফেল টাওয়ারের শীর্ষকর্তাকে
Eiffel Tower: কর্মীদের দাবি, লিঙ্গ বৈষম্যের মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্থাপত্য পরিচালন করা যায় না । এর আগে 2024 সালেও কর্মীদের বিক্ষোভে বন্ধ ছিল আইফেল টাওয়ার ।
By PTI
Published : September 30, 2026 at 4:27 PM IST
প্য়ারিস, 30 সেপ্টেম্বর: প্রবল বিতর্কের আবহে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন আইফেল টাওয়ার পরিচালনের দায়িত্বে থাকা সংস্থার প্রধান প্যাট্রিক ব্রাঙ্কো রুইভো ।
সম্প্রতি একটি হিন্দু সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই আইকনিক স্থাপত্য দেখতে গিয়েছিলেন । তাঁদের সফরের সময় সমস্ত মহিলা কর্মীকে ছুটি দিয়ে দেয় এসইটিই নামে ওই পরিচালন সংস্থা। আর তা নিয়েই বিতর্কের ঝড় ওঠে বিভিন্ন মহলে ।
একটি নিরপেক্ষ সংস্থা তদন্ত করে জানায়, 5 সেপ্টেম্বরের ওই সফর ঘিরে একাধিক অনিয়ম হয়েছে । এরপরই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয় রুইভোকে । চলতি বছরের শেষের দিকে তিনি কাজ থেকে অব্যহতি নেবেন বলে জানা গিয়েছে ।
বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্য়তম এই আইফেল টাওয়ার । প্রত্য়েক বছর গড়ে 7 মিলিয়ন পর্যটক এই বিশেষ স্থাপত্য় দেখতে যান । এবার এ হেন টাওয়ার ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে । 5 তারিখ বোচাসনওয়াসি শ্রী অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থার সদস্যরা আইফেল টাওয়ার দেখতে আসবেন বলে জানান। এই সংস্থা প্যারিসে একটি বিশেষ মন্দির তৈরি করেছে । 6 তারিখ সেই মন্দিরের উদ্বোধন ছিল । সেই উপলক্ষ্যে 5 তারিখ তাঁরা আইফেল টাওয়ার সফর করেন ।
সফর ঘিরে একাধিক প্রস্তুতি নেয় টাওয়ারের পরিচালন সংস্থা। তার মধ্যে অন্যতম ছিল অতিথিদের স্বাগত জানানো থেকে শুরু করে ঘোরানোর দায়িত্বে থাকা কর্মী দলে কোনও মহিলা কর্মীকে না রাখা । কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পেরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কর্মীদের একটা বড় অংশ । মাত্র দু'দিনের মধ্য়ে পরিস্থিতি কার্যত হাতের বাইরে চলে যায় । তার জেরে 7 তারিখ বন্ধ রাখতে হয় আইফেল টাওয়ার। তাঁদের দাবি, এমন ঐতিহাসিক স্থাপত্যের পরিচালনের ব্যাপারে লিঙ্গ বৈষম্যের কোনও জায়গা নেই ।
নিরপেক্ষ সংস্থাকে তদন্তের ভার দেওয়া হয় । তাদের রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয়, শুধু মহিলাদের বাদ দেওয়া নয়, আরও নানা ব্যাপারে সমস্যা ছিল । এরপরই 2018 সাল থেকে দায়িত্বে থাকা প্যাট্রিক ব্রাঙ্কো রুইভো সরে যাবেন বলে ঠিক হয়। বছর দুয়েক আগেও আইফেলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের বিক্ষোভের কথা শোনা গিয়েছিল । সেবারও টানা ছদিন বন্ধ ছিল আইফেল টাওয়ার।
যে সংস্থার আসা ঘিরে এত বিতর্ক তারা অবশ্য জানিয়েছে, মহিলা কর্মীদের দায়িত্বে না রাখার কথা তারা বলেনি । তাদের তরফে শুধু এটুকু বলা হয়েছিল, ভ্রমণের ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যাতে আইফেল টাওয়ারের কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ দর্শকদের কোনও সমস্যা না হয়। এর বেশি তারা আর কিছু বলেনি । আর তাছাড়া কর্তৃপক্ষ কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাও তাদের অজানা ।