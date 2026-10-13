যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম এশীয় দেশগুলিতে 23-28 অক্টোবর পর্যন্ত দ্বাদশের পরীক্ষা ঘোষণা সিবিএসই-র
CBSE Exams for West Asian Countries: পরীক্ষার্থীদের আবেদনের ভিত্তিতে পরীক্ষার দিন, সময় ও কেন্দ্র নির্ধারণ ৷
Published : October 13, 2026 at 12:30 AM IST
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় বিশেষ মূল্যায়ন পদ্ধতিতে নম্বর দেওয়া হয়েছিল পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সিবিএসই-র দ্বাদশের পড়ুয়াদের ৷ তবে, সেই নম্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল শিক্ষার্থীরা ৷ তাই আগামী 23 থেকে 28 অক্টোবর পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার আয়োজন করবে সিবিএসই (CBSE) ৷ সোমবার বোর্ডের আধিকারিকরা এই ঘোষণা করেছেন ৷
এক্সামিনেশন কন্ট্রোলার সন্যম ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সাতটি দেশ—বাহরাইন, ইরান, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে সিবিএসই (CBSE)-র দ্বাদশ শ্রেণির 40টি বিষয়ের (যার মধ্যে 20টি অ্যাকাডেমিক পেপার অন্তর্ভুক্ত) বোর্ড পরীক্ষা বাতিল করেছিল ৷
এর ফলে ভুক্তভোগী পড়ুয়াদের রেজাল্ট তৈরির জন্য সিবিএসই গত 27 মার্চ একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি ঘোষণা করেছিল ৷ সেই অনুযায়ী, পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সকল নিয়মিত পরীক্ষার্থীর ফলাফল গত 13 মে—ভারত ও বিদেশের অন্যান্য দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থীদের ফলাফলের সঙ্গেই প্রকাশ করা হয় ৷
সন্যম ভরদ্বাজ বলেন, "মূল্যায়ন পদ্ধতিতে বলা হয়েছিল যে, যেসব বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রে ফলাফল নিয়ে অসন্তুষ্ট শিক্ষার্থীদের পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতে পারে ৷ যেসব বিষয়ের পরীক্ষা আগে নেওয়া যায়নি, সেগুলোর কোনওটিতে অংশ নিতে চাইলে গত মাসে পরীক্ষার্থীদের ফর্ম পূরণ করার কথা ছিল ৷"
সেই মতো পরীক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার জন্য ফর্ম পূরণ করেছিল ৷ আবেদনের ভিত্তিতে নতুন সময়সূচি তৈরি করা হয়েছে ৷ নয়া সময়সূচী অনুযায়ী, আগামী 23 অক্টোবর থেকে পরীক্ষা শুরু হবে ৷ সেদিন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, গণিত ও অ্যাপলাইড ম্যাথামেটিকসের পরীক্ষা হবে ৷ 24 অক্টোবর সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞান, বিজনেস স্টাডিস এবং শারীরিক কার্যকলাপ বিষয়ের পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে ৷ আর 26 অক্টোবর বায়োলজি, ইনফরমেশন টেকনলজি, মাল্টিমিডিয়া, মার্কেটিং এবং আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পরীক্ষা নেওয়া হবে ৷
একইভাবে 27 অক্টোবর হোম সায়েন্স, ইনফরম্যাটিকস প্র্যাকটিস এবং কম্পিউটার সায়েন্সের পরীক্ষা রাখা হয়েছে ৷ আর শেষ দিন 28 অক্টোবর ইংলিশ পরীক্ষা নেবে সিবিএসই বোর্ড ৷ পরীক্ষার বিষয়ে সন্যম ভরদ্বাজ বলেন, "পরীক্ষার্থীদের পূরণ করা ফর্ম অনুযায়ী, 'তালিকাভুক্ত প্রার্থী' (LOC) অনুযায়ী প্রতিটি দেশে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে ৷ এই পরীক্ষার ফলাফলই চূড়ান্ত হবে এবং তা আগের মূল্যায়নের ফলাফল বাতিল হবে ৷"