মধ্য়প্রাচ্যে সংঘাতে বিপর্যস্ত জীবন, আটটি দেশে পরীক্ষা বাতিল করল কেন্দ্রীয় বোর্ড

মধ্য়প্রাচ্যে সংঘাতে বিপর্যস্ত জীবন, আটটি দেশে পরীক্ষা বাতিল করল কেন্দ্রীয় বোর্ড
ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল-আমেরিকার সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলিতে ৷ এই অবস্থায় পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল সিবিএসসি ৷
Published : March 1, 2026 at 8:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির আবহে বাতিল হল পরীক্ষা ৷ আগামিকাল 2 মার্চ মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে বাতিল হল সিবিএসই বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা ৷ রবিবার দুপুরে সোশাল মিডিয়ায় এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ৷
বোর্ডের তরফে এই সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে ৷ 2 মার্চ বাহারিন, ইরান, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং আরব আমির শাহিতে সিবিএসই বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল করার কথা জানানো হয়েছে ৷ এই পরীক্ষাগুলির দিন পরে ঘোষণা করা হবে ৷ 3 মার্চ, বুধবার মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে বোর্ড এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে ৷ 5 মার্চ ফের জানানো হবে ৷
Students and schools are informed that due to the current situation in parts of the Middle East (Bahrain, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the UAE), CBSE has decided that the examinations scheduled for Monday, 02 March 2026, for both Class X and Class XII, are… pic.twitter.com/ZA7cEeCIS2— ANI (@ANI) March 1, 2026
গতকাল সকালে ইরানের রাজধানী তেহরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ সুপ্রিম নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেইয়ের দফতরের কাছেই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয় এবং মৃত্যু হয় তাঁর ৷ ইজরায়েল ও আমেরিকার এই যৌথ হামলায় মৃত্যু হয়েছে ইরানের আরও কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় সেনা কর্তার এবং প্রশাসনের উচ্চাধিকারিকদের ৷ ইরানও এর পাল্টা জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে ৷
Important Update on— CBSE HQ (@cbseindia29) March 1, 2026
CBSE Class X and Class XII Exams in the Middle East Regions pic.twitter.com/6rVteajQFV
পরমাণু অস্ত্র তৈরির কর্মসূচি নিয়ে গত বছরেও ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল ও আমেরিকার সংঘাত হয় ৷ চলতি বছরে সম্প্রতি সুইৎজারল্যান্ডে আমেরিকার সঙ্গে ইরান প্রশাসনের এবিষয়ে আলোচনা হয় ৷ কিন্তু এই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি ৷ এদিকে এর মধ্যে ইরানের বিভিন্ন উপকূলে মার্কিন রণতরী ভিড়েছে ৷ এর মধ্যে গতকাল হামলা হয় ইরানে ৷
এর পাল্টা জবাবে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক পড়শি দেশ- বাহারিন, কুয়েত, সৌদি আরব, আরব আমির শাহিতে মার্কিন সেনাঘাঁটিকে নিশানা করে আক্রমণ শানিয়েছে ইরান ৷ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য ৷ ইরান ও ইজরায়েল ছাড়াও একাধিক দেশ তাদের আকাশপথ বন্ধ করেছে ৷ হাজার হাজার আন্তর্জাতিক বিমানের উড়ান বাতিল হয়েছে ৷ বিমান সংস্থাগুলিও মধ্যপ্রাচ্যে পরিষেবা আপাতত বন্ধ রেখেছে ৷ বহু ভারতীয় বিভিন্ন বিমানবন্দরে আটকে রয়েছেন ৷
এদিকে ইরানের সুপ্রিম নেতা খামেনেইয়ের মৃত্যুর খবরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ৷ ভারতেও সেই আঁচ পড়েছে ৷ পাকিস্তানের করাচিতে মার্কিন কনস্যুলেটে হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে 10 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ আহতের সংখ্যা বহু বলেও জানা গিয়েছে ।