মাথার দাম প্রায় 50 কোটি ! গুলিবৃষ্টি-হেলিকপ্টার ঘেরাওয়ের পর জালে কুখ্যাত ড্রাগ মাফিয়া, গুলিতে নিহত 11
Cartel Leader Captured in Northern Mexico: রাতভর ভয়ঙ্কর গুলিযুদ্ধের পর মেক্সিকোর কুখ্য়াত মাদক মাফিয়া ফাউস্তো ইসিদ্রো মেজা ফ্লোরেস পুলিশের হাতে বন্দি ৷
Published : November 22, 2026 at 11:32 AM IST
গুয়াসেভ (মেক্সিকো), 22 নভেম্বর: ঠিক যেন সিনেমা ! মুহুর্মুহু গুলির শব্দ, মাথার উপরে চারদিক দিয়ে হেলিকপ্টারের ঘিরে ফেলা, আর একের পর এক গাড়িতে আগুন ! রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর মাদক মাফিয়া বস ফাউস্তো ইসিদ্রো মেজা ফ্লোরেসকে ধরল মেক্সিকোর নিরাপত্তাবাহিনী ৷
আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই-এর 10 জন মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় ছিল এই মাদক মাফিয়া ফাউস্তো, যে 'এল চ্যাপো ইসিদ্রো' নামেও পরিচিত ৷ রাতভর মেক্সিকো বাহিনীর সঙ্গে মাদক মাফিয়ার চক্রের গুলিযুদ্ধে 11 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আর এই ঘটনায় আতঙ্কিত গুয়াসেভের বাসিন্দারা ৷ মেক্সিকোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে সাতজন মাদক পাচারকারী দলের এবং চার জন মেক্সিকোর সেনা রয়েছেন ৷
একসময় মেক্সিকোর আরেক মাফিয়া বস বেলট্রান লেভিয়ার দলের সঙ্গে ছিল ফাউস্তো ইসিদ্রো ৷ পরে সে নিজের দলেরই নেতা হয়ে ওঠে ৷ তার দল মেজা-ফ্লোরেস দেশের সীমানা পেরিয়ে বাইরেও অপরাধমূলক কাজকর্মের জন্য় কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল ৷ তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে 5 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ( প্রায় 50 কোটি টাকা) পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছিল আমেরিকা ৷ আমেরিকায় অবৈধ উপায় মাদক পাচারের কাণ্ডে তাকে ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত করেছিল আমেরিকা ৷ মাদকের পাশাপাশি অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের কারবারও করল ফাউস্তো ইসিদ্রো মেজা ফ্লোরেস ৷
মেক্সিকোর সরকার জানিয়েছে, আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসনের থেকে গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের সাহায্যে ফাউস্তো ইসিদ্রো মেজা ফ্লোরেসকে গ্রেফতার করা হয় ৷ কিন্তু ঠিক কীভাবে তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করা সম্ভব হল, সেই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি সরকার ৷
ফাউস্তো ইসিদ্রো মেজা ফ্লোরেস সিনালোয়া মাদক পাচারকারী দলের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ছিল ৷ এদিকে গত বছরই সিনালোয়া কার্টেলকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তকমা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ মেজা ফ্লোরেসের গ্রেফতারি মাদক পাচারকারীদের দুনিয়ায় একটা বড়সড় ধাক্কা ৷
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অপরাধীদের ধরার জন্য মেক্সিকোর উপর চাপ দিচ্ছিলেন ৷ এদিকে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে, মাদক মাফিয়া মেজা ফ্লোরেসের গ্রেফতারির পাল্টা জবাব দিতে ফের হামলার ঘটনা ঘটতে পারে এলাকায় ৷