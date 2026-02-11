কানাডার স্কুলে বন্দুকবাজের হামলা, মৃত 10
পুলিশ জানিয়েছে, টাম্বলার রিজ সেকেন্ডারি স্কুলে গুলি চালানোর পর 25 জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন ৷ এর মধ্যে দু'জনের আঘাত গুরুতর ৷
Published : February 11, 2026 at 2:51 PM IST
ভ্যাঙ্কুভার, 11 ফেব্রুয়ারি: ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার একটি স্কুলে গুলি চালানোর পর এক বন্দুকধারী সন্দেহভাজন-সহ আট জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পাশাপাশি একটি বাড়িতে আরও দু'জনকে মৃত অবস্থায় মিলেছে ৷ কানাডিয়ান প্রসাশন মঙ্গলবার জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গেই এই দু'জন জড়িত বলে প্রাথমিক অনুমান।
রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ জানিয়েছে, টাম্বলার রিজ সেকেন্ডারি স্কুলে গুলি চালানোর পর 25 জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন ৷ এর মধ্যে দু'জনের আঘাত গুরুতর বলে খবর ৷ কানাডায় স্কুলে গোলাগুলির ঘটনা অবশ্য বিরল। টাম্বলার রিজ শহরে জনসংখ্যা প্রায় 2,400 জন ৷ ভ্যাঙ্কুভার থেকে 1,000 কিলোমিটার উত্তরে আলবার্টার সীমান্তের কাছে এই শহর ৷ প্রাদেশিক সরকারের ওয়েবসাইট টাম্বলার রিজ সেকেন্ডারি স্কুলে গ্রেড 7 থেকে 12 পর্যন্ত মোট 175 জন ছাত্র রয়েছে বলে তালিকাভুক্ত করেছে ৷
আরসিএমপি (RCMP) সুপারিনটেনডেন্ট কেন ফ্লয়েড জানান, তদন্তকারীরা শ্যুটারকে শনাক্ত করেছে ৷ তবে এখনই তার নামপ্রকাশ করতে চাইছে না প্রশাসন ৷ তবে সন্দেহভাজনের উদ্দেশ্য কী ছিল তা নিয়ে ধন্ধে রয়েছে পুলিশ ৷ ফ্লয়েড বলেন, "কেন বা কী কারণে এই ব্যক্তি এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।" তিনি যোগ করেন, পুলিশ তদন্ত করে দেখছে গুলি চালানোর কারণ ৷
প্রশাসন এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, "গুলি চালনার খবর পেয়ে পুলিশ স্কুলে প্রবেশ করে ৷ তদন্তে অফিসাররা একাধিক ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছে, এর মধ্যেই একজন শ্যুটার বলে মনে করছে পুলিশ ৷ তাকেও মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে ৷ সে অন্যান্যকে গুলি করার পর নিজেকে গুলি করেছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷"
প্রশাসন সূত্রে খবর, সন্দেহভাজন-সহ আরও 6 জন ব্যক্তিকে স্কুলের ভিতরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় দু'জনকে এয়ারলিফট করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ আর একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ পিস রিভার সাউথের আইনসভার সদস্য ল্যারি নিউফেল্ড জানান, RCMP এবং অ্যাম্বুলেন্স সহায়তা-সহ অতিরিক্ত সংস্থান পাঠানো হয়েছে ৷ তিনি জানান, নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে বলে তিনি আর কোনও তথ্যপ্রকাশ করতে চাইছেন না ৷
ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার প্রিমিয়ার ডেভিড ইবি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আমারা সকলেই টাম্বলার রিজে রয়েছি ৷ যারা প্রিয়জনদের হারিয়েছে, তাদের পরিবারের সঙ্গে আমরা সবসময় আছি ৷ সরকার আগামী দিনে সেই সদস্যদের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করবে ৷ কারণ আমরা সকলেই এই অকল্পনীয় ঘটনার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।