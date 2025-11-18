অশান্তির ভয়ে ঘরবন্দি ঢাকা ! হাসিনার সাজা ঘোষণার একদিন পরও পুলিশের 'দখলে' বাংলাদেশ

অশান্তির ভয়ে ঘরবন্দি ঢাকা ! হাসিনার সাজা ঘোষণার একদিন পরও পুলিশের 'দখলে' বাংলাদেশ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অফিসে হাজিরা অনেকটাই কম ৷ শহরের রাস্তায় যানবাহনের দেখাও সেভাবে মেলেনি ৷ অশান্তির আশঙ্কা নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পড়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ৷
ঢাকা, 18 নভেম্বর: শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর কেটে গিয়েছে প্রায় 24 ঘণ্টা ৷ এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি বাংলাদেশের রাজধানী শহর ৷ বেশিরভাগ বড় রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা অন্যদিনের তুলনায় বেশ কম ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে অফিসেও হাজিরা কম ৷ অশান্তির আশঙ্কায় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে যাননি ৷
মঙ্গলবার ঢাকায় লকডাউনের ডাক দেয় আওয়ামী লীগ ৷ সোমবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতি পোস্ট করে এ কথা জানানো হয় ৷ এমনিতেই গোলমাল এড়াতে রবিরার রাত থেকে শহরের দখল নেয় বিরাট পুলিশ বাহিনী ৷ হিংসা রুখতে দেখা মাত্র গুলির নির্দেশও দেওয়া হয় ৷ তবু বিচ্ছিন্ন হিংসার ঘটনা ঘটেছে ৷ সোমবারের পর মঙ্গলবার সকালে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় বন্দুক হাতে পুলিশকর্মীাদের পাহারা দিতে দেখা গেল ৷ বাংলাদেশের অন্য বড় শহরগুলির পরিস্থিতিও প্রায় একইরকম ৷ তবে নতুন করে বড় কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি ৷
বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ জানিয়েছে, অসাংবিধানিকভাবে তৈরি হওয়া মুহাম্মদ ইউনূসের খুনে সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে তাদের আন্দোলন চলবে ৷ পাশাপাশি বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ করা হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয় ৷ তার জন্য় এখন থেকেই প্রস্তুত হতে শুরু করেছে প্রশাসন ৷
একদিন আগে মানবতা বিরোধী অপরাধে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল ৷ তাঁর পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও ফাঁসির সাজা দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল ৷ রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লা আল মামুনের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে ৷ ঢাকার আশুলিয়ায় ছ'জনকে পুড়িয়ে হত্যা এবং চানখাঁরপুল এলাকায় ছ'জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় হাসিনাদের ফাঁসির সাজা দিয়েছে আদালত ৷
সাজা ঘোষণার পর কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন হাসিনা ৷ তাঁকে সাজা দেওয়া ট্রাইবুনালের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন মুজিব-তনয়া ৷ বেশ কয়েক বছর হাসিনা নিজেই এই ট্রাইবুনাল তৈরি করেছিলেন ৷ তিনি দেশ ছাড়ার পর এই ট্রাইবুনালটি আবার নতুন করে তৈরি করা ৷ হাসিনার অভিযোগ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নয় এমন সরকার নিজেদের খেয়ালখুশি মতো এই ট্রাইবুনালটিকে নতুন করে তৈরি করেছে ৷ এখানে সুবিচার পাওয়ার ব্যবস্থা নেই ৷ পাশাপাশি হাসিনার আরও দাবি, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রাজনৈতিকর স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায় অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ তারা মনে করে এভাবে আওয়ামী লীগকে চিরতরে দুর্বল করা যাবে ৷ এই রায় সরকারে থাকা কিছু চরম মনোভাবাপন্ন মানুষের খুনে মানসিকতার প্রতিফলন বলেও মনে করেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ৷
সাজা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন ইউনূসও ৷ একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের আদালতের আজকের স্পষ্ট রায় দেশজুড়ে এবং দেশের বাইরেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে । দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়ার বিষয়টি একটি মৌলিক নীতিকে নিশ্চিত করে ৷ ক্ষমতা যাই হোক না কেন, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় ।