হড়পা বান গিলে খেয়েছে চারপাশ, কেন যাদুতে রক্ষা পেল নেপালের 'গ্রিন হাউস' ?

হড়পা বান গিলে খেয়েছে চারপাশ, কেন যাদুতে রক্ষা পেল নেপালের 'গ্রিন হাউস' ?
বাড়ির ভিতর থাকা ছ'জন বাসিন্দা তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত সকলেই রক্ষা পেলেন
By Dev Raj
Published : September 10, 2026 at 2:16 AM IST
নুয়াকোট (নেপাল), 10 সেপ্টেম্বর: চারদিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জলরাশি। হড়পা বানের তাণ্ডবে আশপাশের অন্য সমস্ত বাড়ি এক এক করে ভেঙে যাচ্ছে। কাছে থাকা ত্রিশূলী নদীর জল প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে। শুধু একটা বাড়ির কিছুই হল না। বাড়ির ভিতর থাকা ছ'জন বাসিন্দা তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত সকলেই রক্ষা পেলেন।
সালটা 1996। পরিবেশ বান্ধব বাড়ি বলতে কী বোঝায় তখনও জানত না বিশ্ব। কিন্তু নিজের চেষ্টায় নির্মাণ বিদ্যা রপ্ত করা এক নির্মাণ ব্যবসায়ী নিজের দাদার বাড়িটা এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যার কোনও ক্ষতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য হবে না। বাড়ির ভিতর 16 মিলমিটারের রড বসিয়েছিলেন তিনি । নুয়াকোট জেলার ধুঙ্গের সেই বাড়িটি এখন গোটা বিশ্বের কাছে নেপালের ভাইরাল 'গ্রিন হাউস' নামে খ্যাত । সেই বাড়ির ভিতরেই ছিল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী প্রদিশা পিকুরেল। কীভাবে 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলতে বলতে বাড়িতে থাকা ছজন প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন সে কথা বলতে বলতে একরাশ আবেগ ঘিরে ফেলল প্রদিশাকে ।
স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়রদের অনেকেই মনে করছেন পদার্থবিদ্যার নিয়ম মাথায় রেখে এই বাড়ির গঠন। তাই বাড়ি জলে ভেসে যায়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি উঠেছে যিনি এমন বাড়ি তৈরি করেছেন তাঁকে সম্মানিত করা উচিত।
তাঁর নাম তেজ বাহাদুর পাইকুরেল। এই চর্চিত বাড়ি তৈরি হয়েছে তার পরিকল্পনায়। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তেজ দেখছিলেন কীভাবে জলরাশি চারদিক ফিরে ফেলেছে। দাদা ছত্র বাহাদুর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভিতরেই ছিলেন। ভাইয়ের পরিকল্পনা তাদের জীবন রক্ষা করল। যদিও তিনি নিজে বলছেন, "সেদিন সকাল 9টা নাগাদ আমি প্রখম বুঝতে পারি বিপদ সমাগত। এই বাড়িটি এবং আশপাশের বাড়িগুলির পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল জলরাশি । বাইরে থেকে আমি শুধু প্রার্থনা করছিলাম যাতে দাদাদের কিছু না হয় ।"
পেশায় ব্যবসায়ী তেজ জানালেন, প্রতিবেশীদের কয়েকজন খানিক আগে হড়পা বানের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছিলেন । তাঁরা তেজ এবং তাঁর পরিবারের বাকিদের সতর্কও করেছিলেন । কিন্ত ততক্ষণে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছে । বাড়ির চারপাশ তো বটেই সিঁড়ি পর্যন্ত চলে গিয়েছে জলের তলায় । বিন্দুমাত্র দেরি না করে আবারও উপরতলায় চলে যান পরিবারের সবাই । ছত্র বলেন, "প্রথমে আমরা সকলে ছাদে চলে গিয়েছিলাম । তারপর জল একটু কমলে ছাদের নীচের তলায় এসে বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। ঘণ্টা দেড়েক ওভাবেই থাকতে হয়েছিল আমাদের । "
প্রদিশার স্কুল ছিল । কিন্তু কোনও কারণে যাওয়া হয়নি । তবে গেলে যে কী হত তা এখন কল্পনাও করতে পারে না সে । ভয়াল স্মৃতিতে ডুব দিয়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র বলতে থাকে, "বাড়ির তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম জলরাশি যেন আকাশের কাছাকাছি চলে গিয়েছে । সেই দৃশ্য দেখে একবারের জন্যও মনে হয়নি বেঁচে ফিরব । মা আর আমি ক্রমাগত ওম নমঃ শিবায় বলছিলাম ।"
সমস্যা আরও বাড়িয়েছিল পরিস্থিতি। জলরাশি বাড়তে শুরু করার কয়েক মিনিটের মধ্যে লোডশেডিং হয়ে যায় । দেড় ঘণ্টার অপেক্ষাটাও যেন অনেক বেশি দীর্ঘ মনে হয়েছিল সেদিন । বাড়ির বাইরে থাকা কয়েকজন অবশ্য এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেই ভিডিয়ো রেকর্ডিং করছিলেন । তেজের তৈরি বাড়ির প্রশংসাও করছিলেন । কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা সেই তেজের মাথায় ছিল শুধু একটাই জিনিস-কখন জলরাশি কিছুটা স্লথ হবে আর দাদার পরিবারের সদস্যদের বের করে নিয়ে আসা সম্ভব হবে ।
বাড়ি তৈরির অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ইটিভি ভারতকে জানালেন তেজ। বাড়ির একতলা তৈরি হয়েছিল 1996 সালে। বাকি তিন তলা তৈরি হয় পাঁচ বছর বাদে। তাঁর কথায়, "এটা আমার দাদার বাড়ি। আমি ছিলাম এই বাড়ির ইঞ্জিনিয়র থেকে ঠিকাদার-সবই। এই কাজ করেবযতটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম তার সবটা দিয়ে তৈরি করেছিলাম এই বাড়ি।"
বাড়ি তৈরি করার সময় সব থেকে বেশি যে জিনিসটাই তিনি দিয়েছিলেন তা হল শক্তি । আর সেই কারণেই টিএমটি বাড় ব্যবহার করা হয়েছিল। ভারত এবং নেপাল-দুটি দেশের বিভিন্ন দোকান থেকে আনা হয়েছিল সিমেন্ট। প্রথম থেকে খেয়াল রাখা হয়েছিল বাড়ির ভিত যাতে কোনওভাবেই দুর্বল না হয়ে পড়ে। শেষমেশ বাড়ির ভিতরে জোরে প্রাণ বাঁচল ছ'জনের । তিনি জানান, এখন কাছের একটি এলাকায় বাড়ি করে চলে গিয়েছেন । তাঁর আগে পর্যন্ত থাকতেন এই বাড়িতেই ।
অধুনা'গ্রিন হাউস' নামে খ্যাত বাড়িটি পরিবেশ বান্ধব বা প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়তে সক্ষম বলে সার্টিফিকেট দেননি কোনও বিশেষজ্ঞ । এমন যে কোনও সার্টিফিকেট হয় সেটাই জানতেন না গাড়ি তৈরির সঙ্গে যুক্তরা । এই বাড়ি তৈরির সঙ্গে জড়িত অনেকে । কিন্ত তিন দশক আগে পরিস্থিতিকে বিচার করে নেওয়া একটা সিদ্ধান্তই হয়ে উঠল গেম চেঞ্জার ।
নির্মাতা যখন ত্রাতা !
জল নামার পরও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না । কারণ, বাড়ির বাইরে থাকা কাদার স্তরের পরিমাণ ছিল বেশ কয়েক মিটার । সিঁড়িতেও কাদার স্তর । ওই অবস্থা্য় সিঁড়ি ঠাওর করে নামা বাড়ির সদস্য়দের পক্ষে শুধু ঝুঁকির ছিল না, ছিল প্রবল কষ্টের ।
এখানে আরও একবার নিজের দক্ষতার পরচিয় দেন তেজ । একটি দড়ির সাঁকো তৈরি করেন । প্রতিবেশীদের সাহায্য নিয়ে স্টিলের পাত ব্যবহার করে পরিবারের সদস্য়দের বের করে নিয়ে আসেন । ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে খানিকটা সময় লেগেছিল ঠিকই কিন্তু তাতে পরিবারের কোনও ক্ষতি হয়নি । বরং একে একে বাড়ির ভিতর থাকা ছ'জন বেরিয়ে আসতে পারেন ।
বাড়ি যখন তারকা
অতিপ্রবল জলরাশির হাত থেকে এই বাড়ির রক্ষা পেয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তে খুব একটা সময় লাগেনি । সময় লাগেনি বাড়ির ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়তেও । ছত্র নিজেই বলছিলেন, "মানুষ কখনও কখনও সেলিব্রিটি হয় বলে শুনেছি কিন্তু এখন দেখছি আমাদের বাড়িটাই তারকা হয়ে গিয়েছে ।" তেজ বাহাদুরের স্ত্রী মায়া বলছিলেন, "বাড়ির জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে এই সঙ্কটের সময়ও অনেক মানুষ সেটিকে দেখত আসছেন । নেপাল বা ভারত তো বটেই ফ্রান্স, তাইল্যান্ড, কানাডা থেকেও বহু মানুষ এসে দেখে গিয়েছেন বাড়ি ।"
জল বাড়িটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারলেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছে । চারতলার মধ্যে প্রথম তিনতলায় আপাতত বসবাসের পরিস্থিতি নেই । তাই তেজ বাহাদুর পরিবারের সবাইকে নিয়ে উঠে গিয়েছেন কাঠমান্ডুতে এক আত্মীয় বাড়িতে । তিনি রোজ সকালে এখানে আসেন । সারাদিন দোকানের কাজ করে সন্ধ্যায় ফিরে যান পরিবারের কাছে ।
তবে প্রাণে বেঁচে গেলেও হড়পা বান তাঁর সব কেড়ে নিয়েছে বলে দাবি করে ছত্র বলেন, "এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে আমি সব হারিয়েছি । টাকা-পয়সা, গয়না বা গাড়ি আমার যা যা ছিল এখন আর নেই কিছু । কিন্তু তবু দেখছি সোশাল মিডিয়ায় বলা হচ্ছে- আমি বড়লোক । এ কথার কোনও ভিত্তি নেই । উল্টে সরকারের কাছে অনুরোধ আমায় আর্থিকভাবে সাহায্য় করুক । " বাড়ি সারাতে চান কি না জানতে চাওয়া হলে ছত্র বলেন, "এখন সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসেনি । এই বাড়ি থেকে কী কী উদ্ধার করতে পারি সেটা আগে দেখা যাক । তারপর সারানোর কথা ভাবাব ।"