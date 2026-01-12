ETV Bharat / international

আর্কটিক অঞ্চলে রাশিয়া-চিনের আগ্রাসন রোখার চেষ্টা! ন্যাটো-র সঙ্গে আলোচনায় ব্রিটেন

পরিবহণ সচিব হেইডি আলেকজান্ডার জানান, আলোচনাগুলি স্বাভাবিক কার্যক্রমেরই অংশ, মার্কিন প্রেসিডেন্টের গ্রিনল্যান্ড দখলের সাম্প্রতিক হুমকির কোনও প্রতিক্রিয়া নয়।

Britain Talks With NATO
আর্কটিক অঞ্চল নিয়ে ন্যাটো-র সঙ্গে আলোচনায় ব্রিটেন (ছবি: এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 12, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লন্ডন, 12 জানুয়ারি: গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের জন্য মার্কিন প্রচেষ্টা একটি আকর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে মনে হচ্ছে। ব্রিটেন এখন এই লড়াইয়ে প্রবেশ করেছে। রাশিয়া এবং চিনের হুমকি মোকাবেলায় আর্কটিকের নিরাপত্তা জোরদার করতে কীভাবে সাহায্য করা যেতে পারে তা নিয়ে ব্রিটেন NATO মিত্রদের সঙ্গে আলোচনা করছে। পরিবহণ সচিব হেইডি আলেকজান্ডার বলেছেন, এই আলোচনাগুলি নিয়মিত কাজের অংশ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের সাম্প্রতিক হুমকির প্রতিক্রিয়ায় নয়।

ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি ন্যাটো মিত্র ডেনমার্কের সঙ্গে গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চান, যাতে রাশিয়া বা চিন এটি দখল করতে না পারে। তিনি বলেন, "আমরা গ্রিনল্যান্ড সম্পর্কে কিছু করব, তারা পছন্দ করুক বা না করুক।"

গ্রিনল্যান্ডকে রক্ষা করে ডেনমার্ক

প্রায় 57,000 জনসংখ্যার গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্ক দ্বারা সুরক্ষিত, যার সামরিক বাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক ছোট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপে একটি সামরিক ঘাঁটি বজায় রেখেছে। ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করে দিয়েছেন যে গ্রিনল্যান্ডের অন্তর্ভুক্তি ন্যাটোর জন্য হুমকিস্বরূপ হবে। ট্রাম্প প্রশাসন গ্রিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে তার সতর্কতা পুনর্ব্যক্ত করার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ডেনমার্কের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ডেনিশ রাষ্ট্রদূত জেসপার মোলার সোরেনসেন নবনিযুক্ত মার্কিন গ্রিনল্যান্ড রাষ্ট্রদূত জেফ ল্যান্ড্রির প্রতি পাল্টা আক্রমণ করেছেন, যিনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডেনমার্ক যখন তার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারেনি তখন আমেরিকা গ্রিনল্যান্ডকে রক্ষা করেছিল।

ট্রাম্পের সঙ্গে একমত ব্রিটেন

পরিবহণ সচিব হেইডি আলেকজান্ডার বলেছেন যে, ব্রিটেন ট্রাম্পের সঙ্গে একমত যে রাশিয়া এবং চিন আর্কটিক সার্কেলে ক্রমশ প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে। আলেকজান্ডার বলেন, "যদিও আমরা বিশ্বের সেই অংশে ইউক্রেনের ভয়াবহ পরিণতি দেখিনি, তবুও আমাদের সকল ন্যাটো মিত্রদের সঙ্গে, বিশ্বের সেই অংশে (রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির) পুতিনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ নিশ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনি বলেন, “আমি ন্যাটোকে পছন্দ করি।” এরপর তিনি প্রশ্ন তোলেন, “যদি আমাদের ন্যাটোকে প্রয়োজন হয়, তবে ওরা কি আমাদের পাশে থাকবে? আমি নিশ্চিত নই যে তারা থাকবে।” প্রকৃতপক্ষে, ন্যাটোর পঞ্চম অনুচ্ছেদের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা নিশ্চয়তা৷ ন্যাটোর পঞ্চম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, একজন সদস্যের উপর আক্রমণকে সকলের উপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য করা হবে৷ এই ব্যবস্থা মাত্র একবারই প্রয়োগ করা হয়েছে, 2001 সালের 11 সেপ্টেম্বরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জঙ্গি হামলার পর, যার ফলে সেই সময় আফগানিস্তানে ন্যাটোর অভিযান শুরু হয়েছিল।

গ্রিনল্যান্ডকে ট্রাম্পের অন্তর্ভুক্তি

ব্রিটেনে নিযুক্ত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ম্যান্ডেলসন, যিনি গত বছর অপমানিত অর্থদাতা জেফ্রি এপস্টাইনের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে বরখাস্ত হয়েছিলেন, তিনি বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না যে ট্রাম্প জোর করে গ্রিনল্যান্ডকে সংযুক্ত করবেন।

চিন ও রাশিয়ার থেকে আর্কটিককে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা

ম্যান্ডেলসন বলেন, "আমাদের সকলকে এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে যে আর্কটিককে চিন এবং রাশিয়া থেকে সুরক্ষিত করা দরকার। যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই নিরাপত্তা প্রচেষ্টার নেতৃত্ব কে দেবে, আমরা সবাই জানি, তাই না, যে এটি হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।" লিবারেল ডেমোক্র্যাট পার্টির নেতা এড ডেভি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ব্রিটেন ডেনমার্কের সঙ্গে একটি যৌথ কমান্ডে গ্রিনল্যান্ডে সেনা মোতায়েনের প্রস্তাব দেবে।

  1. ন্যাটোর বাইরে প্রধান 'বন্ধু' সৌদি আরব, ঘোষণা ট্রাম্পের
  2. 'আমাদের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করুন, ভেনেজুয়েলার সঙ্গে নয়,' তেল-ক্রেতাদের বার্তা ট্রাম্পের

TAGGED:

NATO
RUSSIA
CHINA
THE ARCTIC
BRITAIN TALKS WITH NATO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.