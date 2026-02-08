ETV Bharat / international

শেষবেলার প্রচারে ঝড় বিএনপি-জামাতের, ভোট বয়কটের ডাক বাংলাদেশের প্রবাসীদের

12 ফেব্রুয়ারি ভোট দেবে বাংলাদেশ ৷ এর আগে 9টি নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগকে বাদ রেখেই এবার ভোট হচ্ছে ৷

শেষবেলার প্রচারে ঝড় বিএনপি-জামাতের (ছবি : বিএনপির ফেসবুক)
By ANI

Published : February 8, 2026 at 11:41 AM IST

ঢাকা, 8 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের বাকি মাত্র দিন চারেক ৷ শেষ মুহূর্তের প্রচারে ঝড় তুলেছে সব পক্ষ ৷ রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন বিএনপি-জামাত-এনসিপি-সহ অন্য প্রার্থীরা ৷

এরইমধ্য়ে আওয়ামী লীগের সমর্থক প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটা অংশ নির্বাচন বয়কটের দাবিতে সরব হলেন ৷ বিবৃতি জারি করে তাঁরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে যে অবস্থায় নির্বাচন হচ্ছে তা গণতন্ত্রের পক্ষে একেবারেই আদর্শ নয় ৷

শনিবার রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় 400 কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের উত্তর দিকে অবস্থিত ঠাকুরগাঁওয়ে সভা করতে যান বিএনপি প্রধান তারেক রহমান ৷ নির্বাচনী সভা থেকে তিনি জানালেন, তাঁর দল চায় এক নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ৷ সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো জরুরি বিষয় থেকে কেউ বঞ্চিত হবেন না ৷ আর তার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের ভালোবাসা ও সহয়তা চাইলেন খালেদা-পুত্র ৷

Tarique Rahman
বিএনপি প্রধান তারেক রহমান (ছবি: এএনআই)

তারেকের কথায়, "আমরা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এক নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই ৷ আমি এমন এক দেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে সব মানুষের কাছে সরকারি স্বাস্থ্য় পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে যাবে ৷ আপনারাও যদি তেমন এক উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন তাহলে আমাদের সমর্থন করবেন ৷" বিএনপির পাশাপাশি জামাত এবং এনসিপিও জন সমাবেশ থেকে শুরু করে মিছিল ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করছে ৷

2024 সালের অগস্ট মাসে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার প্রায় দেড় বছর বাদে আবারও ভোট হচ্ছে বাংলাদেশে ৷ মুজিব-তনয়ার ভারতে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সরকার পড়ে যায় ৷ দেশের শাসনভার চলে যায় সামরিক বাহিনীর হাতে ৷ দিন তিনেক বাদে তৈরি হয় অন্তর্বর্তী সরকার ৷ প্রধান উপদেষ্টা পদে শপথ নেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ সেই পর্ব শেষ করে আবারও গণতন্ত্রিক পথে সরকার বেছে নিতে চলেছেন বাংলাদেশের নাগরিকরা ৷ জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা 300টি ৷ ভোটে অংশ নিয়েছে 51টি দল ৷ মোট প্রার্থীর সংখ্যা 1994 জন ৷ এর মধ্যে নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা 256 জন ৷ এবার বাংলাদেশে মোট ভোটারের সংখ্যা 12 কোটি 76 লক্ষ 95 হাজার 183 জন ৷ এর মধ্য়ে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 6 কোটি 48 লক্ষ 18 হাজার 907 জন ৷ নারী ভোটারের সংখ্যা 6 কোটি 28 লক্ষ 79 হাজার 42 জন ৷

ভোট বয়কটের ডাক

12 ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ও গণভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন বিদেশে থাকা বাংলাদেশি নাগরিকদের একাংশ ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে নির্বাচন হচ্ছে না ৷ তাছাড়া আওয়ামী লীগ ও তাদের মতো উদারনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস করে এমন কয়েকটি দলের প্রতি দেশের 50 শতাংশ ভোটারের সমর্থন রয়েছে। কিন্ত তাদের ভোটে লড়তে দেওয়া হচ্ছে ৷ বাংলাদেশে ভোটের নামে যা হচ্ছে তা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয় ৷

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশের নাগরিকদের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "সন্ত্রাস, ধর্ষণ, গুম, খুনের মাধ্যমে দেশে এক ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। সাংবাদিক, চাকরিজীবী, বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠরোধ করে রাখা হয়েছে। কেউ সরকার বিরোধিতায় সরব হলেই তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হচ্ছে ৷ শারীরিকভাবে হামলাও করা হচ্ছে। আগুনে পুড়ছে সংবাদপত্রের অফিস ৷ এমতাবস্থায় ভোটের নামে লোক হাসিয়ে ক্ষমতা নিজের হাতে রাখতে চায় কিছু লোক ৷ আর তাই জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বয়কট করা উচিত ৷"

